Australian revela que reconstruyó la final '20 o 30 veces 'después de terminar un segundo cercano el año pasado

Michael Matthews regresa a Milan-san Remo el sábado, tomando otra oportunidad en una carrera donde la victoria lo ha eludido por los años.

El australiano ha acumulado tres colocaciones de podios en 11 apariciones en La Classicissima, pero ninguno lo vio acercarse a la victoria que la temporada pasada, donde se quedó centímetros de vencer a Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) a la línea en San Reto.

Este año, Matthews subió su preparación otra muesca antes de asumir su primer gran objetivo de la temporada, dijo en una conferencia de prensa de Jayco Alula a principios de esta semana.

“Después del año pasado, perdiendo por un ancho de neumático o algo así, me dio una motivación adicional para dedicar un poco más de tiempo al reconocimiento”, dijo Matthews. “Me aseguré de saber cada pieza del camino.

“Lo hice antes, pero no a la cantidad de detalles que hago ahora. Creo que (durante el invierno), lo hice (la final) entre 20 o 30 veces”.

Después de liderar la carrera con una semana en París-Nice apoyando a sus compañeros de equipo, Matthews confiará en un equipo que incluye a Mauro Schmid, Filippo Zana y Jasha Sütterlin en la carrera de 289 km de Pavia a San Remo este fin de semana.

Habrá un período previo a la final de seis horas a la agitada final, donde si llegue al cierre a través de Roma entre los líderes, esperará evitar un accidente como la distracción de gafas de sol que puede haberlo perdido la edición del año pasado.

“Corriendo a la línea, realmente pensé que iba a ganar. Creo que estaba a 25 metros para ir, todavía estaba al frente, y cuando mis gafas cayeron, tuve ese lapso de concentración por un segundo”, dijo Matthews sobre el final del sprint del año pasado.

“Fue entonces cuando Philipsen pudo pasarme. Así que, sinceramente, ha sido muy difícil de tragar ese resultado”.

“He tenido que trabajar mucho para volver para tratar de luchar por eso nuevamente este año. No ha sido un proceso fácil. No creo que haya sucedido en el ciclismo, que alguien perdió un monumento porque sus gafas se cayeron. No repitemos eso”.

Este año, aquellos que esperan un final de sprint, como Matthews y Philipsen, tendrán que lidiar una vez más con Tadej Pogačar y su equipo de EAU Emirates-XRG. El esloveno, tercero la última vez, una vez más avanzará un ritmo duro por el Poggio, o tal vez incluso antes de la Cipresta, con la esperanza de separar a los finalistas más rápidos.

“Cada carrera a la que Tadej va normalmente es el mayor favorito, pero esta es probablemente una de las carreras más difíciles para que gane”, dijo Matthew sobre su rival, el favorito de las apuestas para la victoria el sábado por la tarde.

“No es lo más selectivo desde el principio como le gustaría personalmente. Depende de su equipo que sea lo más difícil posible para el resto de nosotros llegar al final.

“Creo que solo necesitan ir lo más pronto posible lo antes posible y continuar. Se mostraron en Strade Bianche durante los últimos dos años que pueden hacerlo difícil temprano y obtener un pequeño grupo. Eso realmente no se adapta al curso de San Remo, pero no tienen muchas otras opciones”.

Cualquiera sea el resultado, y sin embargo, la final termina siendo competida, el San Remo de este año será una carrera diferente para sus primeras participaciones, incluido su debut en 2011, donde montó en el servicio del actual campeón Oscar Freire en Rabobank.

“Ha cambiado masivamente”, dijo Matthews. “Cuando lo montaba por primera vez, era conocido como la carrera de sprint. Básicamente, todos los velocistas superarían la subida y sería una gran patada.

“Y luego, obviamente, más escaladores vieron que era posible que fuera difícil. Pero puede cambiar, dependiendo de las características del favorito para ganar la carrera y si tienen el equipo más fuerte para hacer que la carrera sea la forma en que lo quieren”.