El experto en salidas y estrella de la pista pondrá fin a su carrera tras ayudar a Cavendish a conseguir su 35.ª victoria de etapa en el Tour

Michael Mørkøv se retirará del ciclismo profesional a finales de 2024 después de una ilustre carrera que lo vio convertirse en campeón olímpico y mundial en pista, además de ser uno de los mejores ciclistas de salida de todos los tiempos.

El danés anunció la noticia esta mañana a través del equipo comercial Astana Qazaqstan, donde pasó su último año con Mark Cavendish y jugó un papel importante en la 35.ª victoria récord del corredor de Man en el Tour de Francia en la etapa 5.

Mørkøv, de 39 años, comenzó su carrera en el WorldTour con Saxo Bank en 2009 y luego corrió para Katusha y múltiples iteraciones de los equipos QuickStep de Patrick Lefevere entre 2018 y 2023, donde ayudó a personas como Elia Viviani, Sam Bennett, Fabio Jakobsen y Cavendish a obtener múltiples victorias como líder.

También tuvo un gran éxito en la pista, donde, junto a Alex Rasmussen primero y luego a Lasse Norman Hansen más tarde en su carrera, logró tres títulos mundiales de Madison y el oro olímpico en el mismo evento.

“Hola a todos los amigos del ciclismo. Quiero compartir con vosotros que he decidido que este año 2024 será mi último año como ciclista profesional”, afirmó Mørkøv en un vídeo publicado por Astana.

“Estoy muy orgulloso de lo que he logrado como ciclista de pista y de ruta, de haber participado en las carreras más importantes del mundo y de haber formado parte de algunos de los equipos más importantes. He estado rodeado de grandes compañeros de equipo y he hecho muchas amistades a lo largo de los años”.

Mørkøv, conocido como uno de los profesionales más experimentados del grupo y un verdadero trabajador, cree que maximizó cada parte del potencial que tenía a lo largo de sus 16 años al más alto nivel.

“Estoy muy orgulloso de lo que he conseguido con mi talento, para ser sincero”, dijo. “Nunca fui el piloto más talentoso cuando era joven, pero realmente logré trabajar muy duro y siento que logré todo lo que podía lograr”.

En la carretera, Mørkøv también tuvo éxito individual como tres veces campeón nacional danés y ganador de etapa de la Vuelta a España, que ganó de manera dramática en la etapa 6 de la carrera de 2013, cuando el grupo de velocistas se tambaleó ante un ataque tardío de Tony Martin a solo 50 metros de la línea de meta en Cáceres.

Pero su éxito con Cavendish ha sido lo más destacado en los últimos años, no solo guiando al veterano velocista a las victorias del Tour de Francia en 2021 y 2024, sino también siendo su mano derecha en la lucha contra los recortes de tiempo y persiguiéndolo en la parte trasera de la carrera para mantenerlo en ella.

Con el 'Proyecto 35' conseguido, el último Tour de Mørkøv y Cavendish ya ha sido un éxito, lo que ha llevado al danés a calificarlo como la más agradable de sus nueve participaciones hasta el momento.

“Tengo que decir que he disfrutado mucho más de este Tour que de cualquier otro porque realmente intento absorber todo lo que tengo: la experiencia con Cav, tomar una decisión temprana, simplemente me hace disfrutar mucho de esta temporada”, dijo Mørkøv, quien también elogió mucho a su esposa y su familia.

“Mi familia está muy contenta con mi decisión. Mi hijo está un poco triste porque le gusta tener un padre genial y teme que su padre no sea tan genial cuando él ya no sea ciclista”, dijo el danés.

“Tengo que agradecerle a mi esposa miles de veces, pero no puedo agradecerle lo suficiente, en realidad, por hacer posible que yo sea un ciclista profesional y tenga una familia e hijos al mismo tiempo”.

Mørkøv correrá sus últimas carreras en las carreteras y tablas locales al final de la temporada, pero por ahora, todavía tiene ambiciones que lograr en 2024, en particular más éxito con Cavendish en el Tour, el Campeonato Mundial de Pista en Ballerup, Dinamarca y los Juegos Olímpicos de París, donde correrá en pista y en ruta con Mattias Skjelmose, Mikkel Bjerg y Mads Pedersen.

“Por supuesto, todavía tengo muchos objetivos importantes que alcanzar en este Tour de Francia, en los Juegos Olímpicos y en el Campeonato Mundial en la pista de Ballerup en octubre”, concluyó Mørkøv. “Pero tal vez solo en mi última carrera en Copenhague me dé cuenta de que ahora sí que será la última vez que me ponga los dorsales”.