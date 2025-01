La finalista del podio de 22 años en Leadville Trail 100 MTB regresa a la serie todoterreno como la mujer más joven en el campo de élite para 2024

Puede que Michaela Thompson solo tenga 22 años, pero ya está a años luz de muchos aspirantes a talentos de las carreras todoterreno. En 2025, la nativa de Colorado hará su segunda aparición en el Life Time Grand Prix, siendo la mujer más joven entre los 22 participantes solo por invitación por cuatro años.

Desde un podio en Leadville Trail 100 MTB y un top 10 en Big Sugar Gravel, Thompson terminó décimo en la general en el Gran Premio femenino de élite. Su primer puesto fue significativo ya que ganó un cheque de pago, y solo las 10 mejores mujeres y los 10 mejores hombres compartieron el rico bolso de $ 300,000. También terminó séptima en Belgium Waffle Ride Arizona y sexta en Little Sugar MTB.

“El evento más gratificante de este año fue sin duda Leadville 100. Me planteé esa carrera como mi carrera 'A'. Bueno, me propuse todas las carreras Life Time de este año como una carrera 'A', y esa fue mi carrera 'A'. plus' carrera”, dijo Thompson ciclismonoticias con una risita.

“De hecho, trabajé muy duro con mi entrenador para encontrar formas de motivar mi entrenamiento durante los dos meses previos. Estaba encontrando una pausa en la motivación, sin verme progresar personalmente. Eso fue clave, con mucho impulso y entusiasmo. , y un gran estado físico también.

“Y el día (en Leadville) resultó mejor de lo que podría haber imaginado. Recuerdo que en la carrera pensé: '¿Esto realmente está sucediendo?' Llegar a la línea de meta, (ver) a todos los competidores contra los que competí, tener a familiares y amigos allí mismo en la línea de meta, ¿cómo puede ser tan bueno un día allí durante poco más de siete horas?

Los organizadores de la serie Life Time Grand Prix anunciaron un nuevo Programa de Desarrollo U23 para 2025, que proporciona un camino para una entrada comodín para la serie después de Unbound Gravel 200 a principios de mayo o un codiciado lugar en la lista para la campaña de 2026. El programa está abierto a ciclistas de entre 18 y 22 años para adquirir experiencia en carreras todoterreno; la solicitud está abierta hasta el 15 de enero de 2025. Se requieren cuatro largadas entre los seis eventos de EE. UU. para ser elegible para los lugares en la serie.

Thompson es un ciclista prometedor que puede saltarse esa formalidad por completo. Por segundo año, es la mujer más joven en el campo ya confirmado que tiene una edad promedio de 32 años. Cuando comenzó su primera carrera del Gran Premio en Sea Otter Classic, tenía 21 años.

“Recuerdo haber ido a Sea Otter, fue el evento más grande en el que he participado, especialmente la Expo más grande y tanta gente con drones dando vueltas. Los campos están tan abarrotados. Recuerdo haber dicho: 'Soy un parte de esto', como wow”, dijo Noticias de ciclismo.

“Definitivamente crecí mucho este año como atleta y como persona. No me comparo demasiado con otras personas con las que compito, porque es muy fácil de hacer. Aprendí mucho sobre lo que es mejor para mí, tanto en mentalidad como en Físicamente, para ayudarme a rendir. Lo más importante del Life Time Grand Prix de este año fue ser parte de un grupo de chicas de alto rendimiento, y estas grandes carreras fue encontrar el equilibrio a través de todo: grandes días de entrenamiento, viajes, un. larga temporada.”

Thompson es una ciclista de montaña de corazón y ha competido a nivel universitario en Fort Lewis College, donde estudia Administración de Empresas. Ha ganado un par de títulos en pista corta en los US Collegiate Mountain Bike Nationals en las últimas dos temporadas. En la carretera, terminó tercera en dos ocasiones en el Iron Horse Bicycle Classic. También practica ciclocross, pero trabajó duro antes de graduarse como corsaria de gravel.

“Tengo mi propio programa que comencé (en 2024): mis patrocinadores personales, mi propio equipo. No trabajo con un agente, personalmente estoy en contacto con todos mis seguidores y bandas, y realmente valoro estas conexiones. “, dijo, señalando que Orange Seal, The Feed y Shimano regresarían en 2025.

Para la nueva temporada, dijo que le gustaría competir en un par de eventos de la Gravel Earth Series, como The Rift en Islandia y regresar al Oregon Trail Gravel Grinder.

“Soy alguien a quien no le gusta perseguir los números. Me gusta ponerlo todo y hacer lo mejor que puedo con lo que puedo controlar. Estoy contento con un día de carrera en el que lo expuse todo”, dijo mi más duro, e hice lo mejor que pude, alimentado lo mejor que pude. Cualquier otra cosa está fuera de mi control”.

Este año, sus planes de repetir entrenamiento en un clima más cálido en España se detuvieron unos días después de Navidad cuando se torció el tobillo al levantarse demasiado rápido y se mareó. El resultado fue una rotura del ligamento tibioperoneo de la pierna izquierda. No requirió cirugía, pero la bota apretada en su pie y tobillo izquierdos no cabe en un pedal.

“Seguramente esto es un desvío en mis planes, pero lo único que puedo hacer es tomarlo día a día. Tenía planeado viajar a España el martes para ocho semanas, pero tal vez esto pasó por una razón”, publicó en Instagram. “Todavía no he procesado lo que pasó, pero afortunadamente siento que no es nada peor. Tomar este desvío como un desafío mental”.

Thompson dio ciclismonoticias una actualización sobre su lesión el domingo, diciendo que esperaba volver a un entrenamiento sólido en febrero, lo que la mantendría dentro del cronograma para competir en el evento Sea Otter Gravel para comenzar la temporada del Gran Premio. Y mientras tanto, aprendía a hacer crochet y probaba nuevas recetas para hornear y cocinar.

“Una de mis metas para 2025 es traer más sabores a mi cocina”, dijo desde su casa en Durango.

“En términos de mi tobillo hoy, estoy progresando con la fisioterapia gracias a Mercy Sports Medicine, junto con el descanso adecuado y mi maravillosa comunidad aquí en Durango. Debería estar bien para volver a entrenar en cinco semanas, con suerte incluso antes. !”