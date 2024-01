El vasco liderará a Soudal-QuickStep en la Vuelta a España en la candidatura a la general

Mikel Landa ha vuelto a lanzar el guante del Gran Tour para la próxima temporada, con la vista puesta en una buena actuación general en la Vuelta a España.

Quinto en la Vuelta en 2023 y en el podio del Giro de Italia en 2022, tras fichar por el Soudal-QuickStep para 2024, el escalador vasco de 34 años será un apoyo en el Tour de Francia para su compañero Remco Evenepoel.

Pero Landa ya ha sido confirmado como líder de la general de Soudal-QuickStep en la Vuelta 2024, y el vasco dijo que está convencido de que tendrá su oportunidad.

“Sigo soñando con ganar un Gran Vuelta. Es cada vez más difícil para mí, porque pasan los años y surgen nuevos rivales”, dijo Landa recientemente a la agencia de noticias belga. esporza.

“Pero en los últimos años he estado cerca del podio final. Entonces, ¿por qué ya no debería ser posible una victoria final?”

Landa explicó que su papel en el Tour sería completamente diferente, ya que apoyaría a Evenepoel en las etapas de montaña y “ese es mi trabajo como escalador”. Sin embargo, cuando inicialmente le ofrecieron el puesto y la oportunidad de cambiar de equipo desde Bahrain Victorious, no aprovechó la oportunidad.

“Después de la primera llamada no me convenció”, admite Landa. “Después de la segunda llamada telefónica, lo estaba.

“Remco dijo que me admiraba y valoraba mucho mi experiencia. Me ofrecieron un puesto que me motivó a venir a este equipo”.

Listo para competir con Evenepoel en la Volta ao Algarve y Itzulia-País Vasco, “Cuanto más tiempo pasemos juntos sobre la bicicleta, mejor. Tengo que poder sentir lo que Remco necesita”, dijo Landa recientemente Hora Dernière.

“Es un campeón, lo ha demostrado. Me sorprende su ambición y determinación. Sabe exactamente lo que quiere y está dispuesto a hacer los sacrificios necesarios para conseguirlo. Recién estoy conociendo a mis compañeros de equipo pero ya he visto cuántas expectativas hay en torno a Remco. Y él también se somete a mucha presión”.

En cuanto a si Evenepoel puede ganar el Tour, Landa, dos veces cuarto en la general en la carrera, además de formar parte del equipo de apoyo de Chris Froome cuando el británico triunfó en 2016 y los dos corrían para Sky, dijo esporza. “No creo que eso sea imposible. Pero todavía no vamos a presionarlo.

“Remco participa en el Tour por primera vez. Hay rivales (Tadej Pogačar y Jonas Vingegaard) que han ganado el Tour dos veces. Intentaremos estar lo más cerca posible de ellos y ver hasta dónde nos puede llevar eso.

“Quizás no seamos tan fuertes como Visma-Lease a Bike o el UAE Team Emirates. Pero Soudal-Quick Step ya ganó una Gran Vuelta en la Vuelta (2022) y el equipo se ha fortalecido aún más”.