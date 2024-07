La estrella vasca trabaja para Evenepoel y espera que Emiratos Árabes Unidos desafíe a sus rivales en Galibier

Mikel Landa, el principal apoyo de escalada de Remco Evenepoel, está seguro de que el primer encuentro inusualmente temprano del Tour de Francia con las altas montañas el martes ofrecerá lo que la estrella vasca describe como “la primera gran prueba de la carrera”.

El martes, el Tour volverá a Francia y afrontará el ascenso al Galibier, uno de los ascensos alpinos más conocidos y difíciles que ha participado 39 veces en la carrera ciclista más importante del mundo. Por cuadragésima ocasión y en una réplica del final de etapa de 2019 en el ascenso, el Galibier se abordará nuevamente desde su lado sur antes de un rápido descenso hasta la meta en Valloire.

Landa, de 34 años, parece estar en buena forma para su octavo Tour, con un reciente quinto puesto en el Campeonato Español, prueba concreta de su forma, y ​​sus sensaciones mixtas al principio del Tour, dice, probablemente se debieron al calor italiano.

Cuando llegó procedente del Bahrain Victorious el invierno pasado, Soudal-Quick Step no ocultó que el corredor vasco firmó para ayudar a Evenepoel en el Tour y el martes, en los Alpes, su misión probablemente será el centro de atención por primera vez.

“Será la primera gran prueba (de escalada)”, dijo Landa. Periódico español AS los lunes.

“Es una etapa corta, dura y con un final rápido. Me imagino que UAE tomará el control de la carrera y tendremos que seguirles. No será un día definitivo, pero sí importante”.

Landa, que tiene diez años más que Evenepoel, empezó a correr con el belga en la Volta ao Algarve en febrero, trabajando duro para el belga en las dos etapas más montañosas mientras el líder del Soudal-QuickStep se dirigía hacia la victoria general. Desde entonces, ha vuelto a estar con Evenepoel en la Itzulia-País Vasco, que ambos ciclistas abandonaron por lesiones importantes, en el caso de Landa, que se rompió la clavícula en la quinta etapa. Después, los dos volvieron a competir juntos en el Critérium du Dauphiné y ahora en el Tour.

“Creo que está más tranquilo cuando me tiene a mi lado y eso para mí también es importante”, observa Landa. “Le digo que esté tranquilo porque el Tour es largo y sobre todo hay que saber dosificar los esfuerzos”.

“Este es su primer Tour de Francia y hay muchas expectativas en torno a él. Si termina entre los cinco o tres primeros, sería bueno. Pero es la carrera la que decide dónde termina cada uno”.

“Mi objetivo principal es estar con Remco”, dijo. COMO. “Hasta el final, dándolo todo por él. Luego veremos cómo se desarrolla la carrera, si tengo que mirar un poco la general o luchar por una etapa. Todo se irá aclarando a medida que avancemos”.

Tras recorrer las colinas del centro de Italia en dos primeras etapas difíciles y actualmente en el puesto 21 de la clasificación general, “es difícil sacar conclusiones, aunque no me sentí muy bien, pero me gustaría pensar que fue por el calor”.

El martes, en cualquier caso, Landa tendrá sin duda una oportunidad mucho mejor de conocer su estado de forma subyacente en la escalada y su condición para la carrera, al igual que todos los favoritos del Tour, incluido Evenepoel.