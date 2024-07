El astro vasco trabaja para Remco Evenepoel pero mantiene opciones de terminar la temporada

Solo quedan tres etapas en el Tour de Francia 2024, y de los cinco corredores que actualmente ocupan los primeros puestos de la clasificación general, el veterano corredor de Soudal-QuickStep Mikel Landa es quizás el que más sorprende.

Aunque el astro vasco, quinto en la general a 13:24 del líder Tadej Pogačar (UAE Team Emirates), confirmó este jueves que lo está haciendo mucho mejor de lo que esperaba, también insistió, quizás sorprendentemente, en que su forma para el Tour de 2024 no es tan buena como lo ha sido en ediciones anteriores de julio.

“Estoy bien, disfruto y estoy en la cima”, dijo a un pequeño grupo de periodistas antes de la etapa 18. “Pero vine aquí con la idea de ayudar a Remco. Sin embargo, poco a poco fui subiendo posiciones en la general y mi posición actual es mejor de lo que esperaba”.

En el Tour de Francia 2017, Landa quedó cuarto, pero en la contrarreloj final Romain Bardet le adelantó. Landa insistió en que, a pesar de estar entre los cinco primeros en la actualidad junto a Pogačar y Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), por no hablar de su propio compañero Evenepoel, que está tercero, “este no es realmente mi mejor Tour. He llegado a otros Tours en mejor forma”.

“El año 2017 fue bueno, pero también lo fueron 2018 y 2019, si no lo juzgamos todo por los resultados. En aquel entonces era más ambicioso, luchaba más por la carrera, atacaba más también”, explicó.

“Este año”, añadió con cierta tristeza, “lo único que estoy haciendo es perseguir a los demás”.

Landa se mostró satisfecho, de todos modos, dada la velocidad media récord actual del Tour y el estilo mucho más agresivo de las carreras de Grandes Vueltas en general, que ha hecho que muchos de sus contemporáneos hayan dejado de lado en silencio la idea de luchar por la general. Y a pesar de que ahora tiene 34 años, Landa sigue en la lucha por la general, aunque sigue manteniendo un papel clave en el equipo como lugarteniente clave de Remco para las etapas de ascenso.

“Es cierto, pasan los años y sigo ahí arriba”, reconoció Landa, “cerca de los nombres top”.

En cuanto a cómo ve la estrategia del Soudal-QuickStep para los últimos días del Tour, con dos enormes etapas de montaña y una contrarreloj final muy dura todavía por delante.

“Mucho dependerá de cómo decidan afrontar la carrera el UAE Team Emirates y el Visma, y ​​tendremos que reaccionar a eso”, afirmó. “Tenemos que mantenernos cerca, estar atentos y, si Vingegaard tiene un mal día o comete un error, intentar aprovecharlo al máximo para que Remco suba un escalón en el podio”.

La etapa 19 incluye un ascenso poco común a 2.800 metros sobre el nivel del mar en la cima de Bonette-Restefond, una altura que solo se alcanza ocasionalmente en el Tour y el “techo” de la carrera de este año.

“Entrenamos mucho en altura estos días, así que la mayoría de los corredores están acostumbrados a esas alturas. Pero seguro que eso también nos hará daño, como cuando pasamos por el Galibier en la etapa 4”, reconoció Landa, señalando otro ascenso monstruoso de los Alpes que alcanzó su punto máximo a 2.642 metros sobre el nivel del mar en la primera semana.

Prioridad con Evenepoel

La excelente posición de Landa en la clasificación general podría plantearle al Soudal-QuickStep un dilema en cuanto a si defenderán su posición en los últimos días del Tour y se centrarán en Evenepoel. Pero el vasco dice que, si bien su quinto puesto es un activo valioso para el equipo belga, la batalla por el podio de Evenepoel tiene lógicamente prioridad.

“Mi prioridad es ayudar a Remco e intentar que acabe lo más arriba posible en el podio. Pero también pienso en ese cuarto puesto e intentaré acabar lo más cerca posible de él en Niza.

“Más que las subidas, el día clave para Remco podría ser la contrarreloj (etapa 21). Sin embargo, también podría recuperar algo de tiempo allí, así que cuanto más cerca esté de Vingegaard antes, mejor”.

Landa ha sido y sigue siendo una parte muy importante de la alineación del Soudal-QuickStep en el Tour de este año, especialmente en las dos duras etapas de escalada que quedan por delante. Pero es tal la rapidez con la que Evenepoel aprende que Landa dice que otro papel que tenía anteriormente, el de asesorar a Remco sobre la estrategia para las Grandes Vueltas, se está volviendo cada vez más irrelevante.

“La carrera en sí misma le está enseñando a manejar su fuerza y ​​a calcular qué hacer”, dijo Landa. “Creo que la carrera le está enseñando más de lo que yo podría hacer”.

En cualquier caso, las opciones ilimitadas de Landa para ganar la clasificación general llegarán en la Vuelta a España (que Evenepoel no correrá) y, como era de esperar, dado su excelente Tour de Francia hasta la fecha, Landa se muestra cada vez más optimista.

“Creo que será una buena carrera para mí”, afirmó. “Por lo que veo en el Tour, llegaré en buena forma”.

