Mira toda la acción de la ronda de la Copa Mundial UCI en España el 19 de enero

La serie insignia de ciclocross de la UCI, la Copa del Mundo UCI, continúa en 2025 con otra ronda, viajando al sur, a Benidorm, el domingo 19 de enero, con Wout van Aert entre los grandes nombres en acción.

El evento es la novena ronda del Mundial 2024-25 y se lleva a cabo en la localidad española de Benidorm, donde Van Aert y Fem Van Empel lograron la victoria la temporada pasada.

Van Aert será parte de un fuerte campo masculino que incluirá al líder de la serie de la Copa Mundial, Michael Vanthourenhout, así como a Eli Iserbyt, Toon Aerts, Laurens Sweeck, Felipe Orts, Thibau Nys y Lars van der Haar. No está Mathieu van der Poel, el antiguo rival de Van Aert y cinco veces campeón del mundo, pero ambos se enfrentarán en Maasmechelen el próximo domingo.

En la carrera femenina, Lucinda Brand podría sellar efectivamente la victoria en la serie de la Copa Mundial si vuelve a triunfar. Fem van Empel, sin embargo, ha ganado más Copas Mundiales que ella esta temporada y será una amenaza, mientras que jugadores como Puck Pieterse, Ceylin Del Carmen Alvarado, Zoe Backstedt y Marie Schreiber estarán entre la acción.

Siga leyendo para conocer toda la información sobre cómo ver las transmisiones en vivo y las transmisiones por televisión de la Copa del Mundo de Ciclocross en Benidorm el domingo 19 de enero.

Retransmisiones gratuitas de la Copa del Mundo de ciclocross Benidorm

Los fanáticos en muchas partes del mundo pueden ver la ronda de Benidorm de la Copa del Mundo de Ciclocross de forma gratuita, y la UCI una vez más organiza una transmisión en vivo gratuita en su canal UCI de YouTube.

El feed no requiere registro ni pago; todo lo que tienes que hacer es dirigirte al canal.

Sin embargo, se aplican restricciones geográficas, por lo que no funcionará en algunos países. Desafortunadamente para los fanáticos de EE. UU., Canadá y Australia, esta ronda, a diferencia de algunas rondas anteriores, está bloqueada en esos países. Como siempre, el feed tampoco funcionará en el Reino Unido.

La UCI tiene una lista de territorios donde el feed está bloqueado en esta página.

¿Lejos de casa? Aún puedes acceder a tus transmisiones habituales utilizando una VPN (más información a continuación).

Mira ciclocross desde cualquier lugar

Si se encuentra fuera de su región de origen y necesita acceder a sus servicios de transmisión en vivo para ver la acción, es posible que su acceso esté restringido geográficamente. Pero eso no significa que no puedas ver las carreras.

En este caso, una VPN te vendrá muy bien. Una red privada virtual (para darle su nombre completo) le permite a su computadora fingir que está en un país diferente, lo que le permite iniciar sesión en sus cuentas de transmisión para ver toda la acción de las carreras.

Nuestros colegas expertos en TecnologíaRadar recomiendan usar una VPN para streaming, así como seguridad cibernética mejorada: saben un par de cosas sobre VPN y en este momento califican a NordVPN como la mejor VPN del mercado.

Obtenga 70% de descuento en NordVPN con esta oferta Según TechRadar, no existe mejor VPN para desbloquear servicios de streaming. Ofrece conexiones súper rápidas a más de 5000 servidores en 60 países y es compatible con casi cualquier dispositivo de transmisión, incluidos Apple, Android, Roku, Amazon Fire TV, Xbox, PlayStation y más. Obtiene una garantía de devolución de dinero y actualmente está en oferta con un gran descuento.

Mira el Mundial de ciclocross Benidorm en Estados Unidos y Canadá

Los aficionados de EE.UU. y Canadá podrán ver la prueba de Benidorm del Mundial de Ciclocross en FloBicicletas.

Las suscripciones al servicio de streaming de ciclismo dedicado cuestan 29,99 dólares al mes, pero sólo 150 dólares al año.

Esta vez la transmisión gratuita de la UCI estará bloqueada en EE. UU. y Canadá.

Mira la Copa del Mundo de Ciclocross Benidorm en el Reino Unido

En Reino Unido, la prueba de Benidorm del Mundial de ciclocross se retransmitirá online en Descubrimiento+.

No habrá cobertura televisiva en Eurosport ya que los canales muestran tenis del Abierto de Australia, pero la carrera de Benidorm seguirá estando disponible para transmitir bajo la marca Eurosport en su plataforma de transmisión Discovery+.

Una suscripción “estándar” a Discovery+, que es todo lo que necesitas para obtener la cobertura de ciclismo de Eurosport, cuesta £6,99 al mes.

Los aficionados del Reino Unido no tienen acceso a la transmisión gratuita de la UCI. Si es un suscriptor de Discovery+ y desea obtener cobertura y comentarios fuera del Reino Unido, o está visitando el Reino Unido y desea su feed habitual de YouTube de UCI, en ambos casos necesitará una VPN, como NordVPN.

HORARIOS Y HORARIOS DEL MUNDIAL DE CICLOCRÓS DENDERMONDE

19 de enero de 2025

Hombres Júnior: 9:30 a.m. CET / 8:30 a.m. GMT / 4:30 a.m. ET

Mujeres Júnior: 10:30 a.m. CET / 9:30 a.m. GMT / 5:30 a.m. ET

Hombres U23: 12:00 p.m. CET / 11:00 a.m. GMT / 6:00 a.m. ET

Élite femenina: 1:40 p.m. CET / 12:40 p.m. GMT / 7:40 a.m. ET

Élite masculina: 15:10 CET / 14:10 GMT / 9:10 hora del Este