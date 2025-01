Mira toda la acción de la ronda de la Copa Mundial UCI en Dendermonde el 5 de enero

La serie insignia de ciclocross de la UCI, la Copa del Mundo UCI, continúa en 2025 con otra ronda, esta vez en Dendermonde el domingo 5 de enero.

El evento es la octava ronda del Mundial 2024-25 y tiene lugar en la localidad belga de Dendermonde, donde triunfaron Pim Ronhaar y Ceylin Del Carmen Alvarado la temporada pasada.

Esta temporada, toda la acción de la Copa Mundial UCI se transmitirá en vivo de forma gratuita en la página de YouTube de la UCI, así que sigue leyendo para obtener información sobre cómo ver las carreras.

La primera batalla de la temporada en la Copa del Mundo de Mathieu van der Poel contra su viejo rival Wout van Aert estaba destinada a ser la atracción principal del evento, pero el holandés tuvo que retirarse de su tercera carrera consecutiva debido a una lesión.

Van Aert, que ganó en Superprestige Gullegem el 4 de enero, sigue siendo parte de un campo masculino repleto que también incluye a jugadores como Michael Vanthourenhout, Eli Iserbyt, Toon Aerts, Laurens Sweeck, Felipe Orts, Thibau Nys y Lars van der Haar.

En la carrera femenina, busque nombres destacados como Pieterse, Ceylin Del Carmen Alvarado, Lucinda Brand, Fem Van Empel, Zoe Backstedt, Annemarie Worst, Blanka Vas, Marie Schreiber e Inge van der Heijden.

Siga leyendo para conocer toda la información sobre cómo ver a estos ciclistas estrella de ciclocross luchar en Dendermonde el domingo 5 de enero.

Transmisiones gratuitas de la Copa del Mundo de ciclocross Dendermonde

La UCI volverá a albergar un transmisión en vivo gratis para la Copa del Mundo de ciclocross en Dendermonde en su YouTube de la UCI canalque está disponible en muchos países pero está restringido geográficamente en ciertos territorios.

La UCI ha estado transmitiendo todas las rondas de su serie de la Copa del Mundo en el canal, lo que significa que los fanáticos pueden ver la serie de ciclocross de primer nivel totalmente gratis. Todo lo que necesitas hacer es dirigirte al canal y hacer clic en reproducir.

Sin embargo, no funcionará en todas partes. En el Reino Unido, junto con muchos de los países que tienen acuerdos de televisión separados, la transmisión está bloqueada geográficamente. Buenas noticias para los fanáticos de EE. UU. y Canadá: esta vez, el feed está abierto para ustedes.

Otra opción gratuita viene en forma de VRT, que es una emisora ​​pública gratuita en Bélgica, loca por el ciclismo. La Copa del Mundo Dendermonde se transmitirá por televisión en VRT 1 y en línea en VRT máx. plataforma de transmisión: ambos servicios gratuitos. Asimismo, la emisora ​​​​nacional NOS de los Países Bajos tendrá una transmisión en vivo en su plataforma NPO.

¿Lejos de casa? Aún puedes acceder a tus transmisiones habituales utilizando una VPN (más información a continuación).

Mira el Mundial de ciclocross Dendermonde desde cualquier lugar

Si se encuentra fuera de su región de origen y necesita acceder a sus servicios de transmisión en vivo para ver la acción, es posible que su acceso esté restringido geográficamente. Pero eso no significa que no puedas ver las carreras.

En este caso, una VPN te vendrá muy bien. Una red privada virtual (para darle su nombre completo) le permite a su computadora fingir que está en un país diferente, lo que le permite iniciar sesión en sus cuentas de transmisión para ver toda la acción de las carreras.

Nuestros colegas expertos en TecnologíaRadar recomiendan usar una VPN para streaming, así como seguridad cibernética mejorada: saben un par de cosas sobre VPN y en este momento califican a NordVPN como la mejor VPN del mercado.

NordVPN: obtenga la VPN favorita del mundo Según TechRadar, no existe mejor VPN para desbloquear servicios de streaming. Ofrece conexiones súper rápidas a más de 5000 servidores en 60 países y es compatible con casi cualquier dispositivo de transmisión, incluidos Apple, Android, Roku, Amazon Fire TV, Xbox, PlayStation y más. Obtienes una garantía de devolución de dinero y es Actualmente disponible con más del 70% de descuento..

Mira la Copa del Mundo de ciclocross Dendermonde en EE. UU. y Canadá

Las carreras de élite de la ronda de Dendermonde de la Copa del Mundo UCI se retransmiten en la emisora ​​tradicional Flobikes, pero no en Max.

Además, la transmisión en vivo gratuita en el canal de YouTube de la UCI está abierta a los fanáticos en EE. UU. y Canadá.

Mira la Copa del Mundo de ciclocross Dendermonde en el Reino Unido

Eurosport y Descubrimiento+ son los lugares a los que acudir para ver la Copa del Mundo de Ciclocross Dendermonde.

Eurosport es el canal de televisión, con precios que varían según el proveedor de televisión, mientras que Discovery+ es el destino en línea para transmitir ese contenido. Una suscripción “estándar” a Discovery+, que es todo lo que necesitas para obtener la amplia cobertura ciclista de Eurosport, cuesta £6,99 al mes o £59,99 al año.

Los aficionados del Reino Unido no tienen acceso a la transmisión gratuita de la UCI. Si es un suscriptor de Discovery+ y desea obtener cobertura y comentarios fuera del Reino Unido, o está visitando el Reino Unido y desea su feed habitual de YouTube de UCI, en ambos casos necesitará una VPN, como NordVPN.

Mira la Copa del Mundo de Ciclocross Dendermonde desde cualquier lugar

Para la mayor parte de Europa, la cobertura de Eurosport es el lugar al que acudir. Esto viene en tu paquete de TV paga si tienes uno, pero si estás transmitiendo en línea está en uno de dos lugares, dependiendo de tu ubicación. En algunos países es Discovery+, mientras que en otros es Max.

En Bélgica, la carrera se retransmite en VRT pero no en RTBF francófono. La RAI en Italia, por su parte, sólo presenta lo más destacado. Otras emisoras incluyen TV2 en Dinamarca, J Sports en Japón, Astro en Malasia, STVR en Eslovaquia y CT Sport en la República Checa.

Para obtener una lista completa de emisoras internacionales de los eventos de la Copa del Mundo, la UCI publica una lista de cada ronda en el sitio web de la UCI.

No olvides que el ciclocross está disponible totalmente gratis en los países que no tienen emisora, alojado en el canal de YouTube de la UCI. Y no olvides que puedes conectarte desde cualquier lugar si estás en movimiento, usando una VPN.

HORARIOS Y HORARIOS DEL MUNDIAL DE CICLOCRÓS DENDERMONDE

Hombres Júnior: 9:30 a.m. CET / 8:30 a.m. GMT / 4:30 a.m. ET

Mujeres Júnior: 10:30 a.m. CET / 9:30 a.m. GMT / 5:30 a.m. ET

Hombres U23: 12:00 p.m. CET / 11:00 a.m. GMT / 6:00 a.m. ET

Élite femenina: 1:40 p.m. CET / 12:40 p.m. GMT / 7:40 a.m. ET

Élite masculina: 15:10 CET / 14:10 GMT / 9:10 hora del Este