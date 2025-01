Mire toda la acción de la penúltima ronda de la Copa Mundial de la UCI en Maasmechelen el 25 de enero

Mira Wout Van Aert y Mathieu Van der Poel en acción el 25 de enero en una penúltima ronda de la Copa Mundial de Ciclocross UCI en Maasmechelen.

El evento es la décima ronda de la Copa Mundial 2024-25 y tiene lugar en la ciudad belga de Maasmechelen, donde Fem van Empel y Lars van der Haar obtuvieron victoria la temporada pasada.

Van der Poel y Van Aert roban los titulares donde quiera que vayan, pero serán parte de un campo fuerte que incluye al líder de la Copa Mundial Michael Vanthourenhout, que podría dar un gran paso hacia el título general de la serie aquí. Eli Iserbyt, Toon Aerts, Laurens Sweeck y Lars van der Haar están presentes, pero Thibau Nys pierde a través de la enfermedad.

En la carrera femenina, Lucinda Brand tiene la serie de la Copa Mundial en la palma de su mano, y Fem Van Empel en segundo lugar tendrá que ganar y esperar que una marca humilde tenga alguna oportunidad el domingo. Otros grandes nombres hacia la parte superior de la clasificación son Zoe Backstedt, Blanka Vas, Marie Schreiber e Inge van der Heijden.

La UCI una vez más está ejecutando su transmisión en vivo gratuita en muchos países, así que siga leyendo para obtener toda la información sobre cómo ver a estos jinetes de ciclocross Star luchan en Maasmechelen.

Transmisiones libres de ciclocross de la Copa Mundial de UCI

Los fanáticos en muchos condados pueden ver la ronda Maasmechelen de la Copa Mundial de Ciclocross gratis, con el UCI como siempre produciendo una transmisión en vivo gratuita en su UCI YouTube canal.

Todo lo que tiene que hacer es dirigirse al canal, sin registro y no se necesita ningún pago.

Buenas noticias para nuestros lectores en los EE. UU., Canadá y Australia: esta vez la corriente de ciclocross gratuita de la UCI para Maasmechelen no es geo-restringido para usted. Sin embargo, los fanáticos en el Reino Unido seguirán bloqueados. La UCI tiene una lista de territorios donde el feed está bloqueado en esta página.

Además de la transmisión de YouTube de UCI, la Copa Mundial de Ciclocross Maasmechelen se mostrará en vivo en la televisión gratuita en Bélgica, saliendo en VRT1 y The Free VRT max Plataforma de transmisión.

Lejos de casa? Todavía puede acceder a sus transmisiones habituales, utilizando una VPN, más sobre eso a continuación.

Mira el ciclocross desde cualquier lugar

Si está fuera de su región de origen y necesita acceder a sus servicios de transmisión en vivo para ver la acción, puede encontrar que su acceso es geo-restringido. Pero eso no significa que no puedas ver las carreras.

En este caso, una VPN será útil. Una red privada virtual, para darle su nombre completo, le permite a su computadora fingir que está en un país diferente, lo que le permite iniciar sesión en sus cuentas de transmisión para atrapar toda la acción de carreras.

Nuestros colegas expertos en Techradar Recomiende usar una VPN para transmisión, así como una seguridad cibernética mejorada: saben una o dos cosas sobre VPN y en este momento califican a NordVPN como la mejor VPN del mercado.

Obtenga un 70% de descuento en nordvpn No hay mejor VPN para desbloquear los servicios de transmisión, según Techradar. Ofrece conexiones súper rápidas a más de 5,000 servidores en 60 países, y es compatible con casi cualquier dispositivo de transmisión, incluidos Apple, Android, Roku, Amazon Fire TV, Xbox, PlayStation y más. Obtienes una garantía de devolución de dinero y es Actualmente disponible para más del 70% de descuento.

Mira la Copa Mundial de Ciclocross Maasmechelen en los Estados Unidos y Canadá

Flobikes tiene la Copa Mundial de Ciclocross Maasmechelen en su horario, con suscripciones que cuestan $ 29.99 al mes o $ 150 al año.

Sin embargo, la UCI afirma que el feed gratuito de YouTube estará abierto a los de los Estados Unidos y Canadá.

Mira transmisiones en vivo de Ciclocross de la Copa Mundial de la UCI en el Reino Unido e Irlanda

En el Reino Unido, la ronda Maasmechelen de la Copa Mundial de Ciclocross con Wout Van Aert y Mathieu Van der Poel se transmitirá en línea Descubrimiento+.

Una suscripción 'estándar' a Discovery+, que es todo lo que necesita para obtener la cobertura de ciclismo de Eurosport, cuesta £ 6.99 al mes.

Los fanáticos en el Reino Unido no tienen acceso a la transmisión gratuita de la UCI. Si es un suscriptor de Discovery+ que desea obtener su cobertura y comentario fuera del Reino Unido, o si visita el Reino Unido y desea su feed de YouTube UCI habitual, en ambos casos necesitaría una VPN, como NordVPN.

Mira el ciclocross de la Copa Mundial de UCI en todo el mundo

Para los comentarios y la cobertura belga del país que conoce mejor a Ciclocross, diríjase a VRT Max para la cobertura de Sporza, que es gratuita.

Para la mayoría de los países europeos, la acción estará en Eurosport o en sus plataformas de transmisión: Discovery+ y Max, dependiendo de dónde se encuentre exactamente.

Otras emisoras que brindan cobertura en vivo son J Sports en Japón, STVR en Eslovaquia y CT Sport en la República Checa. Muchos otros solo tienen aspectos destacados.

No olvides que el ciclocross está disponible totalmente de forma gratuita en los países que no tienen una emisora, alojada en el canal UCI YouTube. Y no olvide, puede sintonizar desde cualquier lugar si está en movimiento, utilizando una VPN.

CYCLOCROSS CUPERA MUNDIAL PROBLE Y TIEMPOS DE MAASMECHELEN

25 de enero de 2025

Hombres junior: 9:30 AM CET / 8:30 AM GMT / 4:30 AM ET

Mujeres Junior: 10:30 AM CET / 9:30 AM GMT / 5:30 AM ET

Hombres U23: 12:00 pm CET / 11:00 AM GMT / 6:00 AM ET

Mujeres Elite: 1:40 PM CET / 12:40 PM GMT / 7:40 AM ET

Hombres Elite: 3:10 PM CET / 2:10 PM GMT / 9:10 AM ET