La estrella multidisciplinaria termina sexta después de ser la principal ventaja para el ciclista holandés, quien finalmente fue atrapado, pero aún así se llevó la victoria.

Después de su sexto puesto en la carrera élite femenina en ruta del Campeonato Mundial de Ruta UCI, Puck Pieterse (Países Bajos) voló en bicicleta por la zona mixta gritando “volveré” a los periodistas que esperaban. La razón se hizo evidente cuando todo el equipo holandés, incluido el seleccionador nacional Laurens ten Dam, se unió al recién coronado campeón del mundo Demi Vollering en el podio para celebrar la victoria después de una actuación unida del equipo.

“Fue genial, todos estaban felices unos por otros. Nos presionamos bastante; teníamos un plan ambicioso, pero también hubo mucha presión de los medios”, dijo Pieterse en su segundo paso por la zona mixta, una vez terminadas las celebraciones del podio.

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La medallista de oro, Demi Vollering del equipo de Holanda y sus compañeras Amber Kraak, Femke De Vries, Riejanne Markus, Lieke Nooijen, Puck Pieterse, Karlijn Swinkels, celebran en el podio apoyando al entrenador del equipo nacional de Holanda, Laurens ten Dam, durante el 99.o Campeonato Mundial de Ruta UCI Montreal 2026 - Women Elite Road Race, una carrera de un día de 180,1 km desde Brossard a Montreal en septiembre 26 de septiembre de 2026 en Montreal, Quebec. (Foto de Tim de Waele/Getty Images)