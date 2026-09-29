La estrella multidisciplinaria termina sexta después de ser la principal ventaja para el ciclista holandés, quien finalmente fue atrapado, pero aún así se llevó la victoria.

Después de su sexto puesto en la carrera élite femenina en ruta del Campeonato Mundial de Ruta UCI, Puck Pieterse (Países Bajos) voló en bicicleta por la zona mixta gritando “volveré” a los periodistas que esperaban. La razón se hizo evidente cuando todo el equipo holandés, incluido el seleccionador nacional Laurens ten Dam, se unió al recién coronado campeón del mundo Demi Vollering en el podio para celebrar la victoria después de una actuación unida del equipo.

“Fue genial, todos estaban felices unos por otros. Nos presionamos bastante; teníamos un plan ambicioso, pero también hubo mucha presión de los medios”, dijo Pieterse en su segundo paso por la zona mixta, una vez terminadas las celebraciones del podio.

“Los Países Bajos son bastante dominantes en el ciclismo femenino, pero luego, al llegar al Campeonato Mundial, todo tiene que encajar. Demi tiene que tener un muy buen día, todos los demás también necesitan tener un buen día para realizar sus tareas. Pero creo que mostramos mucha confianza durante toda la carrera, y eso también ayudó a Demi”.

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En años anteriores, la selección holandesa había tenido varios líderes que a menudo no podían ponerse de acuerdo sobre a quién apoyar durante la carrera, a veces en detrimento suyo. Pero el sábado, el equipo vestido de naranja corrió como uno solo para apoyar el objetivo de Vollering de conseguir su primera camiseta arcoíris, una decisión que fue facilitada por el dominio de Vollering durante toda la temporada.

“Todos tenían el mismo objetivo. Creo que ese también fue el caso en el pasado, pero luego hubo varios corredores con grandes victorias a lo largo de la temporada”, dijo Pieterse. “Ahora estaba claro, cuando un corredor gana el Tour, Flandes, Lieja, Flecha Valona, ​​bueno, ese es tu líder”.

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Amber Kraak, Femke de Vries, Riejanne Markus, Lieke Nooijen y Karlijn Swinkels controlaron la carrera durante mucho tiempo, con tres corredoras holandesas al frente del pelotón durante la mayor parte de la carrera hasta que la francesa Maëva Squiban hizo un primer movimiento tentativo en los últimos 55 km.

“En un momento se volvió un poco más difícil, aproximadamente una vuelta antes (del ataque de Vollering). No teníamos los números y Squiban se fue”, añadió Pietersen. “Pero nos apegamos a nuestro plan, teníamos la idea de que haríamos nuestro movimiento faltando tres vueltas, y eso es lo que hicimos”.

Su propio trabajo fue posiblemente el más importante, subir con fuerza la Voie Camillien-Houde, la subida principal del circuito de Montreal de 13,3 kilómetros, para preparar el ataque de Vollering a falta de 38 kilómetros.

“Ese tirón tenía que ser lo más largo posible. Así que hice todo lo posible. Cuando Demi atacó, miré hacia atrás y realmente no había nadie en el volante, así que pensé, 'está bien, ya era bastante difícil'”, dijo la joven de 24 años.

“Luego volví al grupo con Kasia. No tuve que hacer mucho más, pero también estaba muy agotada. En un momento, vi que nos estábamos acercando e intenté interrumpir un poco la persecución”.

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Después de eso, con su líder en el camino, Pieterse tuvo vía libre en los grupos de atrás, pero la líder le había quitado tanto que no pudo seguir los movimientos en la final.

Fue aquí donde su líder fue atrapada por Kasia Niewiadoma-Phinney (Polonia) y Elisa Longo Borhgini (Italia), obligadas a perseguir a esta última después de que ella atacó, y luego aferrarse a la primera cuando intentó derribarla en el pateador final. Al final, un sprint entre el holandés y el polaco dejó a Volelring salir victorioso, aunque no fuera por el plan A.

“Después de mi salida, todavía estaba en una buena posición para obtener un resultado. Si me hubiera quedado un poco más, tal vez podría haberme quedado más tiempo con los demás, tal vez ayudar un poco a Demi o incluso correr hacia un podio”, dijo Pieterse.

“No sacrifiqué por completo mis propias posibilidades, pero sabes que si tomas la salida, ciertamente en la parte más plana de la subida, cuesta mucha energía. Creo que las mujeres con mayor resistencia subieron al podio hoy, y para mí todavía fue un poco demasiado difícil”.

Sin embargo, cuando llegó a la meta, Pieterse no estaba completamente agotada, aún era capaz de ejecutar algunos caballitos para entretener a la multitud de Montreal en la recta final, antes de unirse a un emocionado y eufórico Vollering y celebrar el gran éxito de los holandeses.



