Las mejores gafas de sol del mercado por poco más de 170 £ en Wiggle

He probado más de 40 pares de gafas de ciclismo en los últimos años. Muchos de ellos han sido excelentes a un precio determinado y, con razón, terminaron en mi guía de las mejores gafas de ciclismo. Muchos no pasaron el corte. Sin embargo, un par se destaca constantemente para mí como el mejor del grupo, y ese es el Oakley Encoder, específicamente con la lente Prizm Road si quieres ser exigente.

No son los más livianos ni los más grandes, pero son extremadamente cómodos, se adaptan a tu rostro mejor que cualquier otro par sin marco en el mercado y tienen los mejores lentes que existen. Si no estoy probando activamente otro par, esto es lo que busco.

También ya se muestran como “stock bajo” en Wiggle, por lo que no es una opción para esperar a ver si el precio baja más durante el fin de semana del Black Friday, creo que para entonces ya habrán desaparecido; Otros tres modelos de Encoder ya están agotados. Y, lamentablemente, por ahora parece ser un descuento exclusivo del Reino Unido.

La clave para su seguridad es la cresta en la ceja superior de la lente. Ayuda a resistir la extensión y mantiene los brazos con agarre firmemente en las sienes incluso en mojado. En mi experiencia, también funcionan bien con la mayoría de los cascos, gracias a una goma colocada tácticamente cerca de las bisagras de los brazos.

Sin embargo, la verdadera pieza de fiesta es la lente Prizm Road. Es milagroso cómo equilibra el contraste mejorado y la transmisión de luz; Realmente puedes usarlos desde el sol más brillante hasta el crepúsculo. También los he usado por la ciudad por la noche y, aunque no es ideal, no choqué contra nada.

Si la lente Prizm Road no es para usted (por razones estéticas, es posible que desee una lente que combine con su kit, o por razones financieras, es posible que desee optar por una opción con más descuento), hay algunas otras opciones que también tienen descuento en el momento. Sin embargo, te recomiendo que vayas a Prizm Road si puedes; Las otras opciones de lentes tienen sus ventajas (las he probado todas), pero en mi opinión hay un claro ganador. En cualquier caso, a continuación describí las variaciones que también están derribadas.

Otras ofertas de codificadores

Para mayor comodidad, aquí está el toda la gama de codificadores eso está en oferta en este momento.

🕶 50% de descuento con lentes Prizm Black

El objetivo menos versátil de mi libro, pero el mayor descuento. Si te gusta el color completamente negro, estos son el par para ti. El contraste sigue siendo decente, pero un poco más apagado.

😎45% de descuento con lente Strike de 24k

Una lente dorada altamente espejada que transmite la menor cantidad de luz, en este caso, ventilada para convertirla en la lente ‘strike’. Perfecto para un sol extremadamente brillante en condiciones de calor, pero menos bueno con poca luz.

👀35% de descuento con lentes Prizm Road Strike

Personalmente, prefiero las lentes sin ventilación, pero si eres un ciclista sudoroso o conduces mucho en condiciones húmedas, los orificios adicionales te serán útiles. Además, es un descuento aún mayor.

35% de descuento con lentes Prizm Sapphire

Patillas blancas, lentes azules. Es una vibra. Una vez más, según mi experiencia, no es tan brillante en condiciones de poca luz, pero sigue siendo un excelente conjunto de tonos.

