¿Te arriesgarías con una oferta del Cyber ​​Monday de Amazon?

Mi colega, Tom, ha estado trabajando duro durante los últimos meses probando los mejores guantes de ciclismo de invierno. Ha estado en todos los climas, a menudo con varios pares encima para poder tener varias opciones seguidas a la vez. Yo, por otro lado, soy bastante decidido en mis costumbres: sólo uso guantes Castelli de neopreno de 3 mm. Tengo el mismo par, todavía en buen estado, que compré con el dinero que gané con tanto esfuerzo cuando era recién graduado hace unos diez años.

Al igual que un traje de neopreno, los guantes de neopreno no te mantendrán seco, pero sí te mantendrán abrigado a pesar de la humedad. Si quieres un par de neopreno de primera categoría, Tom y el campeón mundial Tadej Pogačar optan por los guantes de neopreno impermeables Velotoze. Hacen un trabajo mucho mejor para mantenerte seco y tienen un puño medio muy largo, pero son significativamente más caros que lo que estoy a punto de mostrarte, incluso con un descuento del Cyber ​​Monday…

Aquí está la cuestión: el neopreno no es complicado y se ha utilizado en deportes acuáticos durante mucho más tiempo que en el ciclismo. Me encantan mis guantes Castelli y seguiré usándolos, pero encontré juegos de guantes de buceo de 3 mm en Amazon que son funcionalmente idénticos. Mismo grosor, mismo patrón de costura… Incluso tienen una palma con agarre para sostener un fusil, que debería ser más que compatible con tus capuchas.

Como dije, creo que la opción Velotoze será una mejor apuesta en términos de rendimiento absoluto, destreza, impermeabilidad, etc., pero si quieres probar el neopreno, no se me ocurre ninguna razón convincente para comprar un modelo Castelli. par cuando existan estos guantes de buceo genéricos.

Debo advertir esto con al menos una pequeña nota de precaución: yo mismo no he probado los guantes de buceo genéricos de Amazon, aunque tienen miles de críticas positivas. No tengo idea si las costuras se desharán inmediatamente o si están hechas de algún tipo de neopreno peor y de menor calidad, así que procede bajo tu propio riesgo.

Guantes de buceo de neopreno genéricos

Reino Unido: 12,59€ £ 10,70 en Amazon EE.UU: $14.99 $ 11,99 en Amazon



Hasta 20% de descuento – Si tienes dificultades para mantener las manos calientes en un clima frío y húmedo, te insto a que pruebes el neopreno. Renuncie a mantenerse seco y concéntrese en mantenerse abrigado. Un juego de forros de guantes de merino puede mejorar esto si realmente quieres mantenerte abrigado, pero las ocasiones en las que he necesitado usar esa configuración son pocas y espaciadas.

Guantes de neopreno impermeables Velotoze

Reino Unido: 59,90€ £ 47,92 en Velotoze EE.UU: $68.00 $ 55,20 en Amazon



19% de descuento – Si desea los mejores guantes de neopreno del mercado, aprobados por nuestro evaluador Tom y Poggi, estos son los que debe elegir. Son más caros, pero obtienes una mejor impermeabilidad y también una mejor destreza, además de un brazalete mucho más largo que mantiene tu muñeca caliente y aísla la sangre que llega a tu mano, evitando que se enfríe en el camino.

