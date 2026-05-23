Se realizó un cambio para adaptarse a la solicitud de la UCI de reducir el tiempo que los equipos femeninos deben pasar en Australia mientras esperan la Cadel Evans Great Ocean Road Race.

El Santos Women's Tour Down Under 2027 se llevará a cabo el mismo día y en las mismas etapas que los últimos tres días de carreras en el evento masculino, y la decisión de duplicarse fue motivada por una solicitud para acortar el tiempo que los equipos mundiales femeninos deben pasar en Australia al comienzo de cada temporada.

Se espera que la carrera inaugural del WorldTour masculino se lleve a cabo del 19 al 24 de enero y la carrera del WorldTour femenino de tres etapas se llevará a cabo del 22 al 24 de enero. Las etapas comenzarán alrededor de 90 minutos después de que los hombres salgan y cubran la misma distancia entre las mismas líneas de salida y llegada.

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“Cada año hemos visto progresar el nivel de las carreras femeninas en el TDU, y eso ahora se extenderá a que el pelotón corra etapas más largas, por lo que estoy deseando ver la atmósfera en las carreteras para un gran fin de semana final del Tour”, dijo la subdirectora de carrera Carlee Taylor.