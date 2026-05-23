Se realizó un cambio para adaptarse a la solicitud de la UCI de reducir el tiempo que los equipos femeninos deben pasar en Australia mientras esperan la Cadel Evans Great Ocean Road Race.

El Santos Women's Tour Down Under 2027 se llevará a cabo el mismo día y en las mismas etapas que los últimos tres días de carreras en el evento masculino, y la decisión de duplicarse fue motivada por una solicitud para acortar el tiempo que los equipos mundiales femeninos deben pasar en Australia al comienzo de cada temporada.

Se espera que la carrera inaugural del WorldTour masculino se lleve a cabo del 19 al 24 de enero y la carrera del WorldTour femenino de tres etapas se llevará a cabo del 22 al 24 de enero. Las etapas comenzarán alrededor de 90 minutos después de que los hombres salgan y cubran la misma distancia entre las mismas líneas de salida y llegada.

“El desafío que nos planteó la UCI fue ofrecer un programa de carreras más condensado y optimizar el tiempo que los equipos femeninos pasaron en Australia”, dijo el director de carrera Stuart O'Grady en un comunicado.

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“Lo vimos como una oportunidad de hacer algo diferente y unir las carreras masculinas y femeninas y terminar con un excelente fin de semana final de carreras”.

La carrera femenina se ha disputado antes que el evento masculino en años anteriores, lo que significa que los equipos tuvieron que ausentarse por un período más largo durante menos días de carrera mientras esperaban para cerrar la brecha hasta la Cadel Evans Great Ocean Road Race, clasificada por el Women's WorldTour, que este año se llevó a cabo el 31 de enero. Esto se produjo 12 días después de que el Women's Tour Down Under terminara el 19 de enero, aunque hubo dos carreras UCI de un día de clasificación inferior entre ellas.

Esta estadía prolongada, en particular, se convirtió en un problema en 2026, ya que la asistencia a todos los eventos del Women's WorldTour menos uno cada temporada se volvió obligatoria, lo que significa que los equipos que podrían haber elegido perderse antes no tuvieron otra opción que presentarse al primer bloque de carreras.

Si bien organizar eventos masculinos y femeninos el mismo día no es nuevo, el Tour Down Under, que fue pionero en ofrecer premios en metálico iguales, dijo que será el primer gran evento que refleje las etapas.

“Cada año hemos visto progresar el nivel de las carreras femeninas en el TDU, y eso ahora se extenderá a que el pelotón corra etapas más largas, por lo que estoy deseando ver la atmósfera en las carreteras para un gran fin de semana final del Tour”, dijo la subdirectora de carrera Carlee Taylor.

“También es una gran plataforma para resaltar la fuerza de nuestro pelotón femenino a un nivel que no hemos visto antes, y el hecho de que seamos capaces de hacerlo refleja el crecimiento y la progresión del ciclismo femenino”.

La posición temprana en la temporada de la carrera y el potencial de altas temperaturas han sido una consideración en torno a la duración del recorrido a lo largo de la historia de la carrera, pero el creciente nivel del campo, con todos los equipos Women's WorldTour presentes por primera vez en 2026, ya ha llevado a cambios con el evento de 394,6 km de este año el más largo hasta ahora.

Incluso entonces, las etapas masculinas, excluyendo el prólogo, fueron en promedio 11 km más largas, 142 km, que las etapas femeninas del año pasado.

Esto está un poco por encima de la distancia promedio diaria de 140 kilómetros establecida como máxima por la UCI para las carreras por etapas del WorldTour femenino, siendo 160 kilómetros la distancia máxima por etapa para las mujeres. Sólo hubo una etapa en la carrera masculina de 2026 que superó esto: la final de 169,8 km.

El Tour Down Under dijo que los detalles de las etapas se darán a conocer en las próximas semanas.