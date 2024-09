El irlandés sale del grupo del maillot rojo y consigue la victoria 'más dulce' en Picón Blanco

Hay una expresión que Eddie Dunbar viene repitiendo casi como un mantra desde que pasó de Ineos a Jayco-Alula a principios de la temporada pasada: “Necesito confiar más en mí mismo”. Y resulta que tenía razón.

A cinco kilómetros de la cima del Picón Blanco, al final de la etapa más dura de la Vuelta a España, Dunbar atacó con determinación desde el grupo del maillot rojo en unos desniveles que rozaban en ocasiones el 18%. Primero, el irlandés alcanzó y superó a su ex compañero de equipo Pavel Sivakov, después resistió la tenaz persecución de David Gaudu (Groupama-FDJ), pero sabía que los favoritos del día aún no se habían movido.

En esos dos últimos kilómetros interminables, mientras conseguía una ventaja que oscilaba entre los 12 y los 15 segundos, Dunbar no dejaba de mirar por encima del hombro para observar a los hombres que le acechaban en la ladera. Cada vez que miraba hacia atrás, parecía que un gran ciclista distinto lideraba la carrera: Enric Mas (Movistar), Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) e incluso, brevemente, Primož Roglič.

Mikel Landa (TRex-Quickstep) salió de repente del grupo perseguidor para acercarse un poco más en el último kilómetro, pero Dunbar no se desanimó. Cruzó la línea de meta con siete segundos de ventaja sobre Mas y consiguió su segunda victoria de etapa en esta Vuelta y la más impresionante de su carrera.

“Sabía que si seguía conduciendo básicamente en el umbral, si alguien se cruzaba, me costaría un gran esfuerzo”, explicó Dunbar en el camión de la conferencia de prensa posterior.

“Me marqué el ritmo muy bien. No fue hasta que faltaban 200 metros para la meta que pensé que los iba a mantener a raya, cuando miré hacia atrás y vi que había un poco de luz allí. Aún no era lo suficientemente reconfortante como para celebrarlo y disfrutarlo, pero no me voy a quejar por eso hoy”.

Dunbar formaba parte de una amplia lista de jóvenes talentos en carreras por etapas en Ineos, pero, absurdamente, solo fue seleccionado para una Gran Vuelta durante su tiempo en el equipo. No importa, algunos conocimientos adquiridos durante ese aprendizaje resultaron invaluables aquí. Dunbar había corrido por el Picón Blanco al servicio de Carapaz en la Vuelta a Burgos de 2020, y comprendió que la subida, aunque dura, no era tan extrema como sugería el perfil afilado del libro de ruta.

“Conocía la subida de cuando la hicimos hace cuatro años en Burgos”, dijo. “Cuando miras el perfil, es increíblemente empinado, pero es empinado en algunos tramos. A veces, en un perfil, dirá que hay un kilómetro al 10%, pero eso en realidad podría significar que hay 400 m al 13% y otros 600 m al 8%.

“Así que corrí con mucha fuerza en los tramos empinados y luego me recuperé en los tramos más llanos, manteniendo mi velocidad. Utilicé la cabeza, pero hoy tenía las piernas y me apoyé. Es una sensación agradable”.

Futuro

Dunbar llegó a esta Vuelta después de otra temporada plagada de mala suerte. Un accidente le obligó a abandonar el Giro de Italia tras dos etapas y el plan era enmendarse apuntando a la clasificación general en España, pero como muchos otros, las ambiciones generales del ciclista de Cork se marchitaron en el calor extremo de la primera semana. Aun así, se reequilibró rápidamente y consiguió su primera victoria de etapa en un Gran Tour tras la fuga en Padrón en la segunda semana.

Sin embargo, a pesar de toda la emoción de esa victoria, que llegó después de tantas dificultades, Dunbar describió su segunda victoria en la Vuelta como la “más dulce” de las dos. Su razonamiento fue claro. Desde sus comienzos como ciclista menor de edad en el equipo de Dan Curtin en el Kanturk Cycling Club, Dunbar albergaba ambiciones de ser un ciclista de carreras por etapas, una aspiración justificada por su séptimo puesto en el Giro del año pasado.

“La primera victoria nunca fue como esperaba ganar una etapa de las Grandes Vueltas, siempre me imaginé ganando en la cima de un puerto, ya fuera desde una escapada o desde el grupo de la general”, dijo Dunbar, aunque se mostró reacio a pensar en lo que significa la victoria en Picón Blanco para su futuro como corredor de Grandes Vueltas. “En realidad no he pensado en ello. Todavía no lo he asimilado del todo”.

Dunbar pensó mucho en su planteamiento de cara a la última ascensión al Picón Blanco, que se produjo al final de una jornada marcada por los 5.000 m de desnivel acumulado y las penurias del escolta del Red Bull-Bora-Hansgrohe de Roglič, debilitado por una enfermedad. El de Banteer resistió la tentación de seguir el movimiento de Sivakov en la penúltima ascensión a Los Tornos, pensando que su déficit en la general (ahora se encuentra en la 11.ª posición a 13:15) podría darle la oportunidad de escapar del grupo del maillot rojo en el último tramo hasta la línea de meta.

“Estoy a doce minutos de la general, así que sabía que tendría un poco de margen”, dijo Dunbar. “Siempre supe que iba a ser una etapa realmente difícil y pensé que muchos chicos iban a estar cansados ​​hoy, especialmente los de la general, después de ir al límite todos los días. Nunca iba a quedarme en la escapada, pero siempre creí que podía ganar hoy”.

Cuando Dunbar consiguió su primera victoria en Galicia la semana pasada, confesó que se había preguntado si todavía tenía futuro en el ciclismo después de su accidente en el Giro en mayo. El sábado, en la cima del Picón Blanco, era fácil presentar esta Vuelta como un punto de inflexión, pero Dunbar cortésmente se mostró reacio. La terrible belleza del ciclismo es que nunca es tan pulcro como parece.

“He tenido buenos momentos y malos, y creo que todo es parte del proceso”, dijo Dunbar. “Habrá más altibajos, así es la vida. Lo he aprendido a lo largo de mi carrera, pero momentos como este no ocurren muy a menudo”.