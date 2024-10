“Sólo formo parte del pelotón desde enero, por lo que es difícil saber qué tipo de corredor soy”, dice el talento italiano firmado por dos años

Después de correr solo una temporada en el nivel élite, la prometedora talento italiana Monica Trinca Colonel pasará al Women's WorldTour en 2025 con Liv AlUla Jayco con un contrato de dos años.

Trinca Colonel, de 25 años, ha demostrado un gran potencial durante su corto tiempo en el equipo continental italiano BePink-Bongioanni, con tres resultados entre los 15 primeros de etapa en el Giro de Italia femenino, tercero en la general en el Tour de l'Ardèche y séptimo en el Giro del fin de semana pasado. dell'Emilia.

Ha sido un rápido ascenso para el recién llegado Trinca Colonel. Al no haber corrido desde que era junior, firmó con BePink después de impresionar al director del equipo Walter Zini con una prueba de datos de potencia y dejar su trabajo como optometrista en Livigno para seguir una carrera ciclista.

“Estoy entusiasmada de unirme a Liv AlUla Jayco porque creo que es el lugar perfecto para mi crecimiento. Siento mucha confianza por parte del equipo y no veo la hora de seguir soñando con ellos”, dijo el italiano en un comunicado de prensa.

“Sólo formo parte del pelotón desde enero pasado, por lo que es difícil saber todavía qué tipo de corredor soy”.

Trinca Colonel ha tenido un mejor desempeño en las subidas a lo largo de su primera temporada, quedando 13º en la etapa hacia Blockhaus en el Giro y 14º en la meta cuesta arriba en Jaca en la Vuelta. Sin embargo, también espera utilizar sus habilidades en bicicleta de montaña en el futuro como corredora.

“Sin duda me encantan las subidas largas y, tal vez debido a mi pasado en MTB cuando era niña, me siento muy bien en las bajadas técnicas. Parece que tengo una buena recuperación que me hace sentir bien también durante las carreras por etapas”, dicho.”

“Me gustan las carreras técnicas como la Strade Bianche, que ha sido mi carrera favorita de un día. Sueño con correr el Tour de France Femmes algún día. El año que viene espero mejorar mis tácticas de carrera para obtener los mejores resultados, y lo haría “Me gustaría ser más competitivo en las contrarreloj”.

Trinca Colonel es el tercer nuevo fichaje de Liv AlUla Jayco anunciado para la temporada 2025, junto con Josie Talbot y Amber van der Hulst.

“Siempre estamos buscando nuevos potenciales, ciclistas con talento en bruto y creemos que lo hemos encontrado con Mónica. Ella ha demostrado a todos que tiene algo especial esta temporada, corriendo al más alto nivel, a pesar de que solo es su primera temporada completa en ruta”. “, dijo Brent Copeland, director general del equipo.

“Nuestro equipo femenino para 2025 tiene un buen equilibrio y confiamos en que Mónica encajará bien y seguirá mejorando a un ritmo rápido”.