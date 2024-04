Completando la serie Best Winter Ever con un sábado en el infierno

Bienvenido a la edición adicional final de 'Project Best Winter Ever', una serie en la que documenté mi primer invierno como nuevo padre y cómo me propuse lograr mi mejor resultado en la bicicleta, con un poco de ayuda desde el interior. aplicación de ciclismo, Zwift.

En otoño, Zwift tuvo la amabilidad de prestarme un entrenador inteligente Hub One y lo aproveché como nuevo padre con poco tiempo. Estoy seguro de que cualquier ciclista que se convierta en nuevo padre puede dar fe del hecho de que la bicicleta pasará a un segundo plano cuando lleguen los pequeños, por lo que subirse al entrenador para un entrenamiento rápido fue mucho más fácil de adaptar y usar Zwift. y su variedad de entrenamientos, carreras y sesiones de entrenamiento ayudaron a mantener las cosas frescas y estimulantes a medida que llegaba el invierno. El entrenamiento en interiores generalmente siempre ofrece un entrenamiento de calidad y, aunque a veces no es tan glamoroso, ciertamente es efectivo si desea intentar desarrollar o mantener su forma física.

No estaba planeando incendiar el mundo este invierno. Con nuestro primer hijo que cuidar y una nueva rutina a la que adaptarnos, este ciertamente no iba a ser un invierno lleno de semanas de gran volumen y entrenamiento con visión de túnel. El objetivo principal que me propuse era salir del invierno con un nivel de condición física decente. Para lograrlo, quería seguir estimulado por Zwifting, explorar lo que Zwift tenía para ofrecer junto con el entrenador Zwift Hub One y probar cosas nuevas tanto en interiores como en exteriores.

Cuando la serie se acercaba a su fin, Zwift (casualmente uno de los patrocinadores clave de la París-Roubaix) me ofreció una plaza para participar en el Roubaix Challenge, la prueba deportiva que se celebra la mañana de la carrera femenina, como forma de cerrar mi invierno. y mantenme motivado hasta la primavera. Naturalmente, aproveché la oportunidad. Además de ser un desafío fantástico, una oportunidad de experimentar algunas carreteras legendarias por mí mismo y hacer algo nuevo, parecía una forma sólida de poner a prueba mi entrenamiento invernal y Zwifting.

Subestima los adoquines de Arenberg bajo tu propia responsabilidad

La cuarta entrega de esta serie llegó en diciembre. Me di un 'nada mal' respecto a dónde pensaba que estaba. Al comenzar el nuevo año, había aprendido algunas cosas y había aceptado simplemente subirme al entrenador inteligente varias veces a la semana sin falta. Una llave estuvo en marcha más tarde, después de que nuestra hija estuviera dormida y en la cama, en lugar de intentar hacer ejercicio de antemano. Fue más tarde, pero eso significó que no tuviera prisa, y pronto descubrí que comenzaba a desarrollar algo de forma física interrumpiendo constantemente las sesiones semana tras semana. Fue un recordatorio oportuno de que la coherencia es clave y que ir socavando las cosas silenciosamente dará resultados.

Salí a dar paseos en cadena los sábados por la mañana temprano y sabía que me sentiría cómodo hasta unas 70 millas o cuatro horas con al menos 90 minutos de duro recorrido. Roubaix iba a ser mi viaje más largo en lo que va del año. a 145 km (90 millas), pero me sentí bastante seguro de que la atmósfera del evento y la emoción adicional serían una herramienta útil para ayudarme a recorrer la distancia extra. Esto resultó ser el caso. En todo caso, la distancia pasó volando.

Decidí montar mi propia bicicleta de carretera, una Cannondale SuperSix Evo, para el Roubaix Challenge, en lugar de arriesgarme a las diferencias de posición de las pocas bicicletas que tengo actualmente en revisión. Hemos compartido muchos viajes importantes juntos y esto también nos pareció una aventura sólida para completar juntos.

En términos de preparación de la bicicleta, cambié mis cámaras de aire de látex por unas de butilo para mayor durabilidad. Cambié neumáticos de 25 mm a 28 mm en forma de modelos Goodyear Vector 4 Seasons. Uso muchos neumáticos sin cámara, pero me conformo con utilizar cámaras de látex y cubiertas rápidas en mi propia bicicleta. Las paredes laterales resistentes de los neumáticos Goodyear me dieron confianza y sentí que ofrecerían una protección decente contra los cortes de los adoquines en las paredes laterales.

En otros lugares, cambié mis portabotellas por otros más resistentes para evitar que las botellas rebotaran, y cambié los pernos de aleación liviana por unos de acero con Loctite en las roscas. Terminé las cosas con una revisión completa de los pernos y el torque, y cambié a una alforja más grande en la que podía colocar más repuestos, por si acaso.

El pronóstico del tiempo era bueno para el día y después de una buena noche de sueño, me desperté temprano porque estaba amaneciendo. El desayuno consistió en un plato de gachas y un café solo fuerte, y pronto salí del ciclismonoticias equipo Airbnb.

Ya era casi de día cuando me puse en camino por las vacías carreteras belgas para mi viaje de cinco millas a través de la frontera con Francia y hasta el famoso Velódromo de Roubaix, donde comenzaría el viaje.

Hacía suficiente frío como para quitar las telarañas y despertar las piernas, pero no me sentía incómodo con mis pantalones cortos, mi camiseta, mis calentadores y mis guantes de atletismo.

Decidí no usar más equipo ya que solo habría terminado llevándolo durante el viaje ya que las temperaturas subían a lo largo del día. Me uní a una gran cola en el velódromo mientras la música sonaba a todo volumen, los tonos emocionados del locutor ayudaron a crear un zumbido en el aire y miles de zapatos de ciclismo con tacos se arrastraban hacia el comienzo y el comienzo de nuestro colectivo. Sábado en el infierno.

Mi bicicleta se sienta orgullosa al llegar a la meta después de haber pasado sin problemas mecánicos.

Los ciclistas que participan en el Roubaix Challenge parten en grupos de buen tamaño a intervalos para garantizar que el tráfico pueda seguir funcionando mientras los miles de ciclistas salen de la ciudad.

Estaba montando la opción Media o 'Legendaria' del Roubaix Challenge, que tiene 146 km de largo y cubre 19 sectores de pavé. Los ciclistas también pueden optar por cubrir rutas de 70 y 170 km.

La primera parte de mi viaje la pasé tratando de lograr un delicado equilibrio. Quería evitar morder más de lo que podía masticar en la primera parte, pero los primeros 50 km de carreteras suaves y sin adoquines representaban una buena oportunidad para cubrir terreno rápidamente, por lo que quería rodar en un grupo y moverme a un ritmo decente. Salté entre un par de grupos que avanzaban muy bien y completé la primera hora a una media de unos 28 km/h.

Pasamos por pueblos y ciudades tranquilas separadas por caminos rurales. Finalmente me uní a un grupo de cinco corredores franceses que se movían rápidamente durante unos 15 km en el período previo al bosque de Arenberg y contamos los kilómetros rápidamente.

Convenientemente, el bosque de Arenberg es el primer sector que se aborda en la ruta de 145 kilómetros y se pasan por caminos flanqueados por bosques durante unos kilómetros antes de llegar a ese tramo mítico y siniestro de la carretera. No pude evitar dejar que mi mente divagara durante el período previo y pensé en las huellas invisibles de los neumáticos de los ciclistas campeones que estaba siguiendo, y en todas las carreras históricas de las que ha sido testigo esa tranquila zona del bosque en el norte de Francia. Pero tuve unas palabras rápidas conmigo mismo para recordar lo básico, me ajusté el casco y los zapatos (en un esfuerzo desesperado por sentirme preparado) y me preparé para lanzarme a la trinchera.

Arenberg fue salvaje y fue, con diferencia, el tramo de pavé más desafiante de la ruta Roubaix. Nunca he montado nada parecido en una bicicleta de carretera. Sólo se trataba de aguantar. Creo que a veces estuve a punto de pinchar y sentí numerosos golpes en la llanta. Hice lo mejor que pude para no poner demasiado peso en la parte delantera de la bicicleta para minimizar la posibilidad de pellizcar el tubo delantero. Mi combinación de neumático de 28 mm y cámara de aire combinada con ruedas de carbono diseñadas para una conducción dura y las de 28 probablemente ya sean viejas para Roubaix. La mayoría de los corredores usan neumáticos de 30 o 32 mm para mayor comodidad y velocidad, y no los culpo.

Si crees que los pilotos profesionales que van delante parecen rápidos en la televisión montando a Arenberg, déjame decirte que están absolutamente volando. La potencia y la fuerza que se necesitan para cubrir esa sección de la carretera a esa velocidad son increíbles y tengo otro nivel de admiración recién descubierta por la forma en que conducen a Arenberg. También espero que muchos aguanten y simplemente oren para que no se pinchen. A diferencia de mí, ellos no tienen la opción de retroceder e intentar proteger la bicicleta.

Sin embargo, logré atravesar el bosque ileso y monté todo directamente por el centro. Pasé a muchos ciclistas con pinchazos a los lados de la carretera y me siento afortunado de no haber cogido ninguno. Me detuve brevemente al final para hacer un balance y hacer una revisión rápida de la bicicleta en busca de ruedas dobladas, piezas sueltas y portabidones ruidosos. No estaba corriendo, así que repetí esto cada pocas secciones de pavé y lo recomendaría por seguridad y tranquilidad. Me puse en marcha de nuevo y estaba listo para afrontar los siguientes adoquines que me esperaban.

Trabajo hecho, completar el desafío significa que tú también puedes terminar en el Velódromo de Roubaix

Después de Arenberg, en el km 50, los adoquines son gruesos y rápidos y la mayoría de las secciones posteriores se suceden cada pocos kilómetros. Los sectores se clasifican según su gravedad con un sistema de clasificación de estrellas en cuanto a rugosidad y longitud, y utilicé la práctica pegatina del sector del tubo Challenge tob para evaluar lo que se avecinaba y cuándo.

Los adoquines requieren más potencia para superarlos rápida y suavemente y para superar la resistencia que crean los propios adoquines. El esfuerzo comienza a pasar factura después de un tiempo, al igual que el impacto de los caminos en mal estado en tu cuerpo. Es un proceso lento de desgaste y fatiga y algunas sesiones de entrenamiento específicas te serán de gran utilidad para Roubaix. A veces sentí que todo el trabajo turbo del modo ERG me había dado la capacidad de seguir girando los pedales como lo haces en el entrenador inteligente.

Hablé sobre el uso del entrenador inteligente Zwift Hub One en artículos anteriores y seguí entrenando en el interior varias veces a la semana hasta la primavera, ya que es fácil y rápido hacer ejercicio en torno a la responsabilidad más importante que es la paternidad.

En mi opinión, el trabajo en el rodillo inteligente se adapta perfectamente a los esfuerzos del Roubix Challenge. El recorrido generalmente llano significa que estás “sobre los pedales” durante largos tramos sin andar libremente y el esfuerzo constante de una sesión de entrenador inteligente se adapta muy bien al terreno de Roubaix. Probablemente no había más de cinco tramos de carretera en los que podía girar libremente a gran velocidad y reducir el esfuerzo, y tenía muchos vientos de cola. En Roubaix se pedalea mucho.

Sería negligente por mi parte no mencionar a Mathew Hayman mientras hablo de Roubaix y Zwift. Hayman ganó en Roubaix en 2016 después de usar Zwift extensamente en el período previo cuando regresaba de una fractura en el brazo. Después de montarlo, pude ver cómo el pedaleo constante de una sesión intensa en el interior se adaptaría a las exigencias de la Roubaix y, si bien necesitarás la resistencia necesaria para completar la distancia, los esfuerzos específicos realmente te serán de gran utilidad para las carreras de alto nivel. esfuerzos energéticos necesarios para los sectores pavé. Zwift también tiene un entrenamiento específico de Mat Hayman Paris Roubix que puedes completar en la aplicación si te estás preparando para el evento.

Me aseguré de seguir con energía todo el día y comencé con dos botellas con 90 gramos de carbohidratos más varios geles energéticos de 45 gramos. Me abastecí en las dos segundas zonas de alimentación y me sentí bien alimentado todo el día. Guardé un gel de cafeína para los últimos 25 km y pude abrir los grifos y sacarlo todo a la carretera en los últimos kilómetros camino al velódromo.

Me traje un pedacito de Arenberg como recuerdo.

Entrar en el Velódromo de Roubaix se siente especial y es genial que los corredores del Challenge puedan disfrutar de media vuelta a la pista legendaria para terminar también su propio Roubaix Challenge personal. Fue fantástico detenerse bajo el sol y disfrutar del evento y de un fantástico día de conducción.

El Roubaix Challenge también te deja unas horas para recuperarte y relajarte antes de que termine la Paris-Roubaix Femmes Avec Zwift en el velódromo si quieres quedarte a mirar. Hay duchas disponibles en el lugar para que puedas refrescarte y tomar una cerveza antes de que lleguen las mejores corredoras del mundo. El rugido de la multitud cuando ingresan al Velódromo de Roubaix es otra cosa y lo recomendaría.

Correr solo en el Roubaix Challenge me dio más tiempo para estar a solas con mis pensamientos sobre lo que de otro modo sería un fin de semana agitado para un periodista ciclista. Tuve un buen momento al final parado al sol con una cerveza y pensé en los largos y oscuros meses de invierno, cuando parecía que andar en pantalones cortos y maillot nunca volvería a suceder, algo que todos los ciclistas sienten en pleno invierno.

También debo confesar que me pregunto si todavía sería capaz de hacer cosas como estas ahora que nuestro primer hijo está aquí. Poder completar el Roubaix Challenge sin problemas y permanecer cansado pero feliz bajo el cálido sol de abril con miles de ciclistas fue fantástico.