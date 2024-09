La carrera en ruta se disputará en un 80% en el circuito Parc du Mont-Royal, utilizado en el GP de Montreal, y la contrarreloj probablemente se realizará en el circuito de Fórmula 1 Circuit Gilles-Villeneuve.

El domingo, cuando Tadej Pogačar puso punto final a una emocionante edición del GP de Montreal, no se podía pasar por alto los hinchables rojos y los carteles que anunciaban el regreso de los Campeonatos del Mundo de Ruta UCI a la segunda ciudad más grande de Canadá en dos años. Incluso la última curva en U de la Avenue du Parc estaba coloreada por la marca Montreal 2026, ya que año tras año aumentaba la expectativa por que la ciudad fuera el epicentro de los mundiales.

El triunfo en solitario de Pogačar se produjo 50 años después de que Eddy Merckx se convirtiera en campeón del mundo masculino por tercera vez en Montreal y en el primer campeonato fuera de Europa. El belga también completó la primera “Triple Corona” de la historia ese año, algo que el esloveno intentará lograr el 29 de septiembre en Zúrich después de haber ganado ya el Giro de Italia y el Tour de Francia.

El esloveno comentó después de la carrera cuánto había crecido la carrera desde que ganó la edición de 2022 de la misma carrera, y que el documental de Netflix Tour de France: Unchained probablemente haya jugado un papel en esto y haya ayudado a que el deporte crezca en América del Norte. Esto hace que sea el momento perfecto para que llegue el Mundial, con la oportunidad de cambiar la cultura del ciclismo en Quebec.

“Fue un ambiente increíble. Hace dos años, seguro que no era así. 2026 será un buen año para Montreal y las carreras canadienses y espero que también sea un buen año para mí”, dijo Pogačar en su conferencia de prensa como ganador.

“Pogačar ganó en Montreal hace dos años, luego el año pasado está la serie de Netflix y hace unos meses la gente decía: 'Oye, Pogacar vendrá, es increíble', pero tenemos que decirles: 'Chicos, Pogačar ganó aquí hace dos años'”, explicó el CEO de Montreal 2026 y director general de GPCQM, Joseph Limare, en una entrevista con los medios, entre ellos Noticias de ciclismo.

“El efecto Netflix en América del Norte es muy bueno para el ciclismo”.

El documental centrado en el Tour de Francia, titulado 'Unchained', ha intentado seguir el ejemplo de 'Drive to survivor' de la Fórmula 1 aumentando el interés en EE. UU., donde ha funcionado a menor escala, pero también en Canadá, donde la presencia de corredores de primer nivel como Derek Gee y el ganador de etapa del Tour, Michael Woods, ha contribuido a un crecimiento del interés por el ciclismo.

“Creo que, como se puede ver con el documental de Netflix y con los canadienses que están empezando a competir tan bien de nuevo, el deporte está definitivamente ganando impulso aquí”, coincidió el campeón nacional canadiense Woods antes del GP de Montreal. “Si ponemos el Campeonato Mundial frente a una multitud canadiense, estoy seguro, espero, que algunos niños se sientan inspirados”.

Detalles del recorrido de la carrera en ruta

Ya se sabía que el impresionante Mont-Royal seguiría siendo el corazón de las carreras de ruta masculinas y femeninas en 2026, constituyendo la gran mayoría del recorrido de 270 km, aparte de una breve excursión fuera de la isla en la que se encuentra la mayor parte de la ciudad.

Si bien Limare y su equipo querían honrar completamente el recorrido de 1974 con una ruta idéntica, simplemente no fue posible con la construcción en curso en la ciudad y un rediseño completo de las partes donde Merckx y la francesa Geneviève Gambillon se encontraron con arcoíris.

Gambillon, ganadora de la carrera femenina hace 50 años, estuvo una vez más presente en la carrera de Montreal, homenajeada en el escenario con una presentación junto al bicampeón del mundo Julian Alaphilippe y haciendo sonar la campana para la última vuelta de la carrera de 2024.

“Se utilizará el 80% del circuito del GP de Montreal. Vamos a utilizar un recorrido bastante similar al del Gran Premio, pero cambiaremos quizás un 15%. Las carreras de los Junior y Sub-23 se disputarán exclusivamente en el circuito, pero las carreras de élite masculina y femenina se disputarán fuera de la isla de Montreal”, explicó Limare.

Pero la famosa Avenida del Parc mantendrá su lugar como ubicación de la línea de meta, aunque “en el mismo lugar pero no de la misma manera”, según Limare. La carrera del domingo demostró que era un lugar que merecía la pena para llegar a la meta, con cientos de aficionados alineados a ambos lados de las barreras para dar la bienvenida a Pogačar.

El gran Bernard Hinault le dijo al presidente de Montreal 2026, Sébastien Arsenault, “Ya tienes tu recorrido”, el año pasado, y los organizadores aceptaron, optando por quedarse con el Parc du Mont-Royal. También estaba claro que si Montreal volviera a albergar el Mundial, la subida principal que caracteriza el circuito de 12,3 km, la Côte du Camillien-Houde, sería el punto culminante.

“Era un deseo (copiar el recorrido de 1974), pero con las obras y la construcción no era fácil”, dijo Limare. “No podremos tener el mismo circuito y la misma salida/llegada, pero será el 80% del circuito. Era una condición que si Montreal quería tener un Mundial, necesitábamos tener el Camillien-Houde”.

Cualquiera que sean los detalles confirmados cuando llegue el año 2026, el circuito de Mont Royal es suficiente para proporcionar un ganador digno según Woods, quien, a pesar de ser de Ontario, lo conoce bien tras haber hecho sus pinitos como corredor en la escena de las carreras de Montreal y Quebec.

“Montreal en general es una gran ciudad deportiva, así que creo que desde la perspectiva de los aficionados habrá mucha gente aquí”, dijo Woods. “El circuito en sí será muy, muy difícil, no he visto los detalles exactos del mismo, pero si se parece en algo a este circuito, se formará un digno campeón del mundo”.

Detalles de la contrarreloj y la construcción de un legado

Para la contrarreloj, que llegará una semana después del ensayo general final del GP de Montreal 2026, Limare reveló que los organizadores querían honrar los Juegos Olímpicos de 1976 en Montreal en su 50 aniversario, sin embargo, las renovaciones en curso en el estadio olímpico significaron que no sería posible presentarlo.

“En primer lugar, porque en 2026 se celebrarán los 50 años de los Juegos Olímpicos de Montreal, queríamos pasar del estadio a otra instalación olímpica y mostrar el patrimonio olímpico, pero el estadio estará en obras y no podremos verlo, así que dijimos que no”, explicó.

“El 100% del TT no será en la isla sino en territorio de Montreal porque probablemente daremos una vuelta y media al circuito de Fórmula 1 y luego pasaremos del río por el puente pero no está reservado al 100%”.

Con el Circuito Gilles Villeneuve y el cruce del río San Lorenzo probablemente como puntos destacados, debería proporcionar una vista impresionante de algunos de los monumentos más reconocibles de la ciudad, al mismo tiempo que es adecuado para los especialistas puros en TT con menos de 200 metros de ganancia de elevación en un recorrido plano.

También se trata de un legado para Limare y el equipo que organiza el mundial en 2026, con el objetivo de cambiar la cultura del ciclismo por completo a través de este evento histórico.

“Todos los días de mi vida, me siento con gente de Montreal y les digo: 'Piensen en el GP y es más de 10 veces más grande que eso', y en ese momento se dan cuenta”, dijo Limare.

“Aquí no hay cultura ciclista, pero Montreal fue sede del Campeonato Mundial en 1974 y esa es mi herramienta para convencer a todo el mundo. En 1974, Eddy Merckx ganó, pero los ciclistas no son conocidos por todo el mundo, así que la cultura no es fácil. Eso es lo que buscamos, queremos ir a todas las escuelas de la isla de Montreal, poner a los niños en la bicicleta y jugar, divertirse y decir: “Está bien, podrán ver a los mejores del mundo”.