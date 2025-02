Dane se prepara una carrera de apertura de temporada por tercer año consecutivo

La pequeña nube de signos de interrogación que envolvió brevemente un final de la cumbre del Volta AO Algarve para Jonas Vingegaard el jueves pasado desapareció por completo por la segunda y definitiva etapa 7 de la colina de la carrera el domingo cuando el danés conquistó tanto la primera contrarrelo negociar.

En el proceso y por tercer año consecutivo, Vingegaard ahora ha tomado su carrera de apertura de la temporada, luego de dos ediciones de O Gran Camiño. Pero si sus victorias en la esquina opuesta de la Península Ibérica en 2023 y 2024 vieron el Visma-Arr-arrendamiento, un líder de bicicleta se paró en la cabeza y los hombros por encima de la oposición desde la palabra GO, en la principal carrera de la primera temporada de Portugal, 12 meses después, no fue tan sencillo.

Sexto en el Alto Do Foia el jueves detrás de no menos de tres rivales del equipo de EAU Emirates-XRG fue, por su propia admisión, un resultado inicial decepcionante. Pero en la contrarreloj definitiva de 19.6 kilómetros, que culminó en un ascenso corto pero muy difícil al Alto do Malhão, Vingegaard forjó una trama muy diferente.

Desde la palabra ir en la carrera contra el reloj y en marcado contraste con el marcador de otro contendiente superior previo a la carrera, Primož Roglic (Red Bull-Bora-Hansgrohe), de la palabra GO, el danés estaba cerca de los mejores especialistas como Filippo Ganna (los granaderos de Ineos) y su compañero de equipo Wout Van Aert (Visma-Lrease A Bike) habían estado poniendo en el piso. Luego, una vez que alcanzó la última pendiente del 10% que conduce a la cumbre de Malhao, Vingegaard estaba realmente en su elemento y una liga propia.

Aunque las diferencias no fueron tan espectaculares como en su victoria de la contrarreloj anterior en el Tour de Francia de 2023, después de abrirse su camino hacia la emblemática cumbre de Algarve, Vingegaard, fue más que capaz de repetir la historia y forzar una ventaja significativa sobre sus rivales, Al igual que lo hizo en camino a COMBloux hace 18 meses.

11 segundos por delante de Van Aert junto a la cima, Vingegaard logró vencer a todos sus rivales de los EAU en GC para arrancar, empujando a João Almeida al segundo lugar en general a los 15 segundos y al ex líder de la carrera, Jan Christen, en décima parte en casi un minuto.

Llegando solo unas horas después de que su líder de los EAU y archirrival Tadej Pogačar acababa de conquistar la gira de los EAU con una facilidad consumada, una victoria clara de este calibre seguramente era el tipo de declaración que Vingegaard y su equipo habían necesitado hacer. Y en el Malhao, aunque una subida mucho más corta que la Jebel Hafeet en los EAU donde había ganado Pogačar, no había duda de que lo lograron.

“No sé si esperaba la victoria”, dijo Vingegaard a pocos metros de donde había celebrado el triunfo 37 y 38 de su carrera en el podio del ganador “, pero esperaba tomar la victoria, por supuesto.

“Y sí, después del otro día, tal vez estaba dudando un poco más, pero creo que hoy mostré mi nivel real.

“Estoy muy contento con cómo fue, hoy fue una sensación diferente para la que tuve el otro día, para ser honesto, así que estoy muy contento con la victoria y con la actuación.

“No sé si es un alivio, pero estoy muy feliz porque sé que este es mi nivel”.

Además de cambiar de O Gran Camiño al Volta Ao Algarve como su carrera de apertura, el otro gran cambio de Vingegaard a su acumulación de 2025 ha sido la falta de Altitude Camp, en un intento por mantenerse más fresco en una temporada en la que luchará para la victoria en la Vuelta A España en septiembre, así como en el Tour de Francia en julio.

“Tal vez el primer día, necesitaba tener un poco más en el ritmo de lo que normalmente hago”, estuvo de acuerdo, “pero hoy me sentí súper bien. Estoy muy feliz y espero con ansias las próximas carreras como Bueno.”

Su estrategia de no cambiar a una bicicleta de carretera para la escalada en sí difería de la de su compañero de equipo Van Aert, pero dado que esa elección habría involucrado una especie de aceleración importante y cuesta arriba de estilo clásico para recuperar impulso, optó por quedarse con el TT máquina hasta la parte superior.

“Vi que fue una subida muy corta, así que si cambiabas bicicletas, tendrías que poder empujar muchos vatios en tu bicicleta normal porque pierdes bastante tiempo”, explicó. “Así que decidí quedarme con la bicicleta de contrarreloj”.

En lugar de detenerse en la estrategia de Van Aert, en cualquier caso, o en el más peligroso de sus rivales de los EAU, João Almeida, Vingegaard, dijo que “no se estaba centrando en vencer a nadie más en particular, me estaba centrando en mi propia raza y optimizando la mía rendimiento. Se trataba de hacer lo mejor que pude y lo hice.

“Si quieres ganar el GC, tienes que hacer todo lo posible. No pensé en nada más que eso”.

Como los presagios para 2025 van, en cualquier caso, para Vingegaard, su victoria en la contrarreloj y su victoria general difícilmente pueden ser mejoradas, particularmente con su revés en el Alto Do Foia tan fresco en la memoria. Ahora se dirigirá a París -Nice, su próxima carrera en la etapa con una motivación impulsada y probablemente dispuesto a establecer otro récord, lo que también le decepciona su tercer lugar en el curso 2023 AU Soleil.

“Obtener dos victorias hoy, eso es muy agradable y espero que sea una gran temporada”, concluyó VingeGard sobre su primera participación en el Volta Ao Algarve, y al comienzo de una temporada en la que el Tercer Tour de Francia Victory después de su 2024 Será su objetivo primordial para el año. “Haré todo lo que pueda”.