La escuadra española asegura el futuro de cinco corredores, entre ellos el ganador de etapa del Giro, Sánchez, y el campeón del mundo sub-23, Romo

Movistar ha anunciado las renovaciones de contrato de cinco de sus jóvenes corredores españoles, todos ellos por tres años.

La selección española anunció el jueves que Pelayo Sánchez, Javier Romo, Carlos Canal, Iván Romeo y Jon Barrenetxea permanecerán a bordo hasta el final de la temporada 2028.

Del quinteto, cuatro de los corredores se incorporaron el año pasado, incorporándose Sánchez procedente de Burgos-BH, Romo de Astana, Canal de Euskaltel-Euskadi y Barrenetxea de Caja Rural-Seguros RGA. Romeo se unió al equipo en 2023 y se convirtió en profesional después de una temporada con Hagens Berman Axeon.

El corredor asturiano Sánchez es el más realizado de los cinco. El joven de 24 años ganó una etapa en la Vuelta a Asturias en 2023 y este año consiguió victorias en el Trofeo Pollença en el Challenge Mallorca y en el Giro de Italia, donde venció a Julian Alaphilippe y Luke Plapp para alcanzar la gloria en Rapolano. Termas.

“Desde el primer momento me acogieron estupendamente y la verdad es que aquí me siento como en casa. Cuando surgió la oportunidad de ampliar mi relación con ellos no lo tuve que pensar dos veces”, afirmó Sánchez en un comunicado difundido por Movistar. .

“Para mí creo que es un lugar ideal para seguir creciendo tanto como ciclista como persona. Rodeado de grandes profesionales y de muchos amigos que ya tengo aquí. Espero seguir creciendo muchos años más en la azul y seguir dando alegrías a tanto el equipo como la afición”.

Romeo, oriundo de Valladolid, ganó una etapa en el Tour de l'Avenir 2023 y recientemente ganó el título de contrarreloj sub23 en el Campeonato Mundial de Ruta en Zúrich.

El joven de 21 años también consiguió top 10 en el Saudi Tour y en el Mundial U23 en ruta en 2024. Dijo que Movistar es un equipo “del que siempre soñé con formar parte”.

“Estas dos últimas temporadas con Movistar Team han sido una época de gran progreso para mí y lo es porque el equipo me ha dado mucha confianza desde el principio. Me han ofrecido los medios y oportunidades necesarias para continuar esta evolución, sin presionándome y ayudándome en todo lo posible”.

El ciclista vasco Jon Barrenetxea también probó el éxito en 2024. El joven de 24 años ganó en casa en el Circuito do Getxo en agosto.

“La adaptación este primer año ha sido perfecta, a pesar de no haber sido una muy buena temporada para mí debido a la caída que tuve en abril en la Amstel Gold Race.

“Espero poder devolver en el camino esta confianza depositada en mí. Con el grupo tan bueno que tenemos, estoy seguro de que la alegría llegará y podré aportar mucho al equipo”.

El gallego Carlos Canal, de 23 años, y el castellano Javier Romo, de 25, no ganaron esta temporada, aunque ambos también consiguieron varios buenos resultados durante la temporada.

Canal acabó entre los 10 primeros en las Nacionales de España, el Tour de Valonia, la Clásica Valenciana y la Clásica Jaén, mientras que Romo terminó séptimo en Troyes en el Tour de Francia y también terminó entre los 10 primeros en la Volta Valenciana y en la Clásica Italiana de cierre de temporada, el GP. Larciano y Giro della Toscana.

“Estoy muy contento con esta renovación y al ser tan duradera te da la tranquilidad de seguir creciendo en un equipo que me ha hecho sentir como en casa desde el primer día. Me siento muy cómodo en este grupo de jóvenes corredores que hemos formado.

“Me gustaría agradecer al equipo la confianza que han depositado en nosotros y estoy deseando seguir trabajando duro para mejorar y devolverles el apoyo que nos han brindado”, afirmó Canal.

“Esta temporada ha sido súper positiva, quizás algunas cosas podrían haber ido mejor, pero ha sido el año en el que más he crecido como piloto. Sobre todo, llegar a Movistar Team con un ambiente muy familiar, el equipo local y Estoy muy contento con el personal, en general”, afirmó Romo.

“Esto ha sido clave para crecer, además de tener un buen calendario. Por eso estoy muy contento de ampliar el contrato, significa que el equipo confía en mí a largo plazo y tengo potencial para seguir mejorando.

“En los próximos años espero mejorar en las Grandes Vueltas, intentar competir por etapas y poder ayudar a nuestro líder. ¡Vamos a por ello!”