Jayco-AIUIa consigue dos primeros puestos en la carrera final del Campeonato Nacional de Australia de 2025

Han pasado cinco años desde la última vez que Luke Durbridge levantó los brazos en señal de victoria, pero el australiano occidental dejó las cosas claras con venganza el domingo, llevándose su segundo título de carrera en ruta del Campeonato Nacional en casa en un impresionante triunfo 1-2 para Jayco. AIUIa.

La escapada de larga distancia de Durbridge hacia la victoria por delante de su compañero de equipo Luke Plapp, quien cruzó tarde para brindar una asistencia considerable a Durbridge, se produjo 12 años después de que ganara por primera vez la carrera en ruta en Ballarat. Incluyendo los cuatro que ha ganado en la contrarreloj individual, su triunfo en Perth es también su sexto oro en los Nacionales Australianos.

Tomada con un estilo tan memorable frente a un público local encantado que apoya firmemente al australiano occidental, la victoria número 15 de Durbridge en su carrera probablemente ayudó a eliminar parte de la decepción que sintió después de perder una medalla casi segura en contrarreloj el jueves cuando se perdió. la última esquina.

Pero quizás lo mejor de todo fue que un trabajador de equipo tan valorado como Durbridge finalmente pudo celebrar otra victoria por derecho propio, cinco años después de su triunfo anterior, en la contrarreloj del Campeonato Nacional de Australia en 2020, por delante de Rohan Dennis y Chris Harper.

“Simplemente los das por sentado”, dijo Durbridge en un AusCiclismo comunicado de prensa, sobre las victorias y cómo su actitud hacia la victoria había cambiado a lo largo de los años.

“Cuando eres más joven, cuando gané el primero, piensas: así será el ciclismo. Vas a ganar carreras”.

“De repente, te das cuenta de que las cosas no son así. Tienes que saborear cada victoria. Ha pasado mucho tiempo entre tragos, entre victorias para mí. Sólo tienes que asimilarlo, absorberlo, y… Sólo tengo que apreciarlo”.

Durbridge, el primer ciclista en atacar en la primera vuelta después de menos de 10 km, se unió inicialmente a otro ciclista, Conor Leahy (CCACHE x Bodywrap). Pero a falta de 70 kilómetros para el final, Leahy empezó a flaquear y Durbridge se quedó solo en cabeza de carrera.

Aunque sufrió al final, logró recibir un excelente apoyo de Plapp en el segmento final del recorrido, antes de seguir adelante y llevarse la victoria en solitario.

“Ambos cuádriceps se habían ido y mi espalda también, hace bastante tiempo que empezó a dolerme; Durbridge dijo a la emisora ​​​​de carreras SBS“y luego Plappy dijo 'oh, mira amigo, solo sujeta el volante y es tuyo', así que supe que tenía que sufrir, él es tan fuerte. Estoy muy feliz de conseguirlo”.

Durbridge no tuvo más que palabras de elogio para Plapp por sacrificar sus propias oportunidades para garantizar que su compañero de equipo consiguiera una victoria inolvidable en casa.

“No necesitaba hacer eso. Habría batido el récord, cuatro seguidos, lo cual es una locura”.

“No tengo palabras. La verdadera clase del campeón. Tuve un buen viaje hoy. Quiero decir, exploté, Plappy me ayudó. Sin Plappy probablemente no habría ganado hoy. No solo Plappy, mis compañeros de equipo allá atrás, todos me ayudaron”, dijo a AusCiclismo.

“No estaba en el plan ir tan temprano. Tal vez fuera un poco ambicioso. De hecho, queríamos estar lejos con CCACHE, porque ese era probablemente el único equipo con números. Y cuando llegó Conor, pensé: 'Estamos bien aquí.”

“Estaba un poco preocupado porque una vez que me deshice de Conor pensé: 'Ahora estoy realmente solo'. Pero tuve que comprometerme porque entonces la diferencia se redujo a casi tres minutos y pensé: “Estoy en buena forma aquí”.

“Era una posibilidad remota para él poder ganar la carrera en ruta, pero lo persiguió, murió mil muertes y tenía un ángel de la guarda en Luke Plapp que se acercó y lo ayudó a cruzar la línea de meta. Es una gran historia. “, añadió el director de Jayco-AIUIa, Mat Hayman, en un comunicado del equipo.

“Qué día tan maravilloso, realmente es un final de cuento de hadas para Luke. Estamos en su ciudad natal, él nos ha estado mostrando los alrededores, ama este lugar, su familia está aquí”.

'Aquí no hay un ojo seco'

Si bien GreenEDGE Cycling, la empresa matriz de Jayco-AIUIa, completó unos Nacionales enormemente exitosos con cuatro victorias y tres podios más para los diferentes miembros de su equipo, el escenario de trabajar con un compañero de equipo para asegurar un triunfo 1-2 en el Campeonato era cualquier cosa. pero desconocido para Plapp.

El año pasado, Plapp se dirigía a la línea con su compañero de Jayco-AIUIa, Chris Harper, quien se hizo a un lado para asegurarse de que Plapp obtuviera la victoria. Y en 2021, incluso antes de que comenzara su carrera profesional, se sentó y aplaudió mientras su compañero de equipo nacional y mentor Porte cruzaba la meta en la cima de Willunga en el Festival de Ciclismo de Santos de 2021.

“Eso fue todo de Durbo”, dijo después Plapp, que ya ganó el título nacional de contrarreloj a principios de esta semana por tercera vez.

“Ha sido increíble para el ciclismo australiano durante muchos años. Creo que han pasado 12 años desde la última vez que ganó esta camiseta y ha estado ahí para todos los demás en esos últimos 12 años.

“Tener a los campeones nacionales en su patio trasero, sabía lo mucho que significaba para él, especialmente después de esa desgracia (sic) en la crono. Hoy vino aquí para demostrar su punto. No hay un ojo seco aquí y todos están felices por Durbo.”