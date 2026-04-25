El piloto colombiano murió en España el viernes por la mañana, seis días después de una caída en la carrera francesa de un día.
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El ciclista colombiano Cristian Camilo Muñoz ha fallecido tras sufrir una infección en la rodilla tras una caída en el Tour du Jura de la semana pasada.
Tras la caída, Muñoz viajó con su equipo Nu Colombia a España, donde sus compañeros compitieron en la Vuelta a Asturias. El martes ingresó en un hospital de Valladolid, donde el personal médico le diagnosticó la infección. El estado del hombre de 30 años empeoró durante la noche y murió trágicamente el viernes por la mañana.
“El equipo ciclista Nu Colombia lamenta profundamente anunciar el fallecimiento de su ciclista Cristian Camilo Muñoz, ocurrido en las últimas horas en Europa a consecuencia de complicaciones médicas derivadas del accidente que sufrió el pasado sábado durante el Tour du Jura en Francia”, anunció el equipo.
El equipo publicó un mensaje separado en las redes sociales el viernes por la tarde rindiendo homenaje a Muñoz.
“Hoy despedimos a Cristian Muñoz, un ciclista que convirtió cada kilómetro en una muestra de pasión, disciplina y corazón”, decía el mensaje.
Muñoz corrió junto a varios otros nombres notables en Nu Colombia, incluidos los ex ciclistas de Ineos Sergio y Sebastián Henao, y el ex ciclista de QuickStep Rodrigo Contreras.
Muñoz había sido un corredor profesional desde 2017, cuando corrió en Colombia durante dos años y terminó séptimo en el Giro de Italia sub-23 en 2018 antes de pasar al WorldTour con el UAE Team Emirates la próxima temporada.
Pasó tres años en los Emiratos Árabes Unidos, compitiendo junto a jugadores como Tadej Pogačar, Alexander Kristoff, Jasper Philipsen y Dan Martin. Regresó a Colombia en 2022 con EPM y se cambió a Nu Colombia en 2024. Los resultados destacados en los últimos años incluyeron podios en el Clásico RCN 2024 y la Vuelta a Guatemala 2025.
Muñoz y su equipo Nu Colombia estuvieron en Europa para una serie de carreras en Francia y España durante abril y mayo, incluidas las próximas 4 Jours de Dunkerque y la Vuelta a Asturias.
periódico local La Nueva España informó que la organización de la Vuelta a Asturias guardará un minuto de silencio en homenaje a Muñoz antes de la segunda etapa del viernes, mientras que el coche del director de carrera exhibirá un lazo negro en luto por el corredor.
ciclismonoticias extiende sus condolencias a la familia, amigos y compañeros de Muñoz.