El piloto colombiano murió en España el viernes por la mañana, seis días después de una caída en la carrera francesa de un día.

El ciclista colombiano Cristian Camilo Muñoz ha fallecido tras sufrir una infección en la rodilla tras una caída en el Tour du Jura de la semana pasada.

Tras la caída, Muñoz viajó con su equipo Nu Colombia a España, donde sus compañeros compitieron en la Vuelta a Asturias. El martes ingresó en un hospital de Valladolid, donde el personal médico le diagnosticó la infección. El estado del hombre de 30 años empeoró durante la noche y murió trágicamente el viernes por la mañana.

Nu Colombia confirmó la noticia en un comunicado publicado el viernes, con todo el equipo retirándose de la Vuelta a Asturias antes de la etapa 2.

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“El equipo ciclista Nu Colombia lamenta profundamente anunciar el fallecimiento de su ciclista Cristian Camilo Muñoz, ocurrido en las últimas horas en Europa a consecuencia de complicaciones médicas derivadas del accidente que sufrió el pasado sábado durante el Tour du Jura en Francia”, anunció el equipo.

“Tras el accidente, Cristian fue atendido inicialmente en un centro médico, donde recibió tratamiento por una lesión en su rodilla izquierda. Una vez que el equipo llegó a Oviedo, España, Cristian fue examinado nuevamente en una clínica, donde el personal médico detectó una infección difícil de tratar que requirió atención especializada adicional.

“En las últimas horas su estado empeoró y, a pesar de todos los esfuerzos del equipo médico, Cristian falleció el viernes por la mañana”.

El equipo publicó un mensaje separado en las redes sociales el viernes por la tarde rindiendo homenaje a Muñoz.

“Hoy despedimos a Cristian Muñoz, un ciclista que convirtió cada kilómetro en una muestra de pasión, disciplina y corazón”, decía el mensaje.

“Su historia no se queda aquí y nos recuerda que los sueños se pedalean todos los días, incluso cuando el camino es cuesta arriba. Nos queda su ejemplo, las metas que logró y la inspiración que infundió a todos los que lo vieron correr.

“A su familia, amigos y todos aquellos que lo admiraron de cerca o de lejos, les enviamos nuestro más sentido pésame y fuerza en este momento”.

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Muñoz corrió junto a varios otros nombres notables en Nu Colombia, incluidos los ex ciclistas de Ineos Sergio y Sebastián Henao, y el ex ciclista de QuickStep Rodrigo Contreras.

Muñoz había sido un corredor profesional desde 2017, cuando corrió en Colombia durante dos años y terminó séptimo en el Giro de Italia sub-23 en 2018 antes de pasar al WorldTour con el UAE Team Emirates la próxima temporada.

Pasó tres años en los Emiratos Árabes Unidos, compitiendo junto a jugadores como Tadej Pogačar, Alexander Kristoff, Jasper Philipsen y Dan Martin. Regresó a Colombia en 2022 con EPM y se cambió a Nu Colombia en 2024. Los resultados destacados en los últimos años incluyeron podios en el Clásico RCN 2024 y la Vuelta a Guatemala 2025.

Muñoz y su equipo Nu Colombia estuvieron en Europa para una serie de carreras en Francia y España durante abril y mayo, incluidas las próximas 4 Jours de Dunkerque y la Vuelta a Asturias.

periódico local La Nueva España informó que la organización de la Vuelta a Asturias guardará un minuto de silencio en homenaje a Muñoz antes de la segunda etapa del viernes, mientras que el coche del director de carrera exhibirá un lazo negro en luto por el corredor.

ciclismonoticias extiende sus condolencias a la familia, amigos y compañeros de Muñoz.