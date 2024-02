“Cualesquiera que sean los sentimientos del señor Lefevere hacia mí, es inaceptable atacar nuestra vida privada”

La directora del Tour de France Femmes, Marion Rousse, ha rechazado la afirmación de Patrick Lefevere de que los problemas de su compañero Julian Alaphilippe en las últimas temporadas se deben a su estilo de vida.

En una entrevista con la revista belga humor Publicado el miércoles, Lefevere afirmó que Alaphilippe había perdido la concentración desde que firmó su contrato actual con Soudal-QuickStep en 2021. “Demasiada fiesta, demasiado alcohol…”, dijo Lefevere. “Julian está seriamente bajo la influencia de Marion Rousse. Quizás demasiado.”

Rousse respondió a los comentarios de Lefevere con una publicación en Twitter en el que pedía al director de Soudal-QuickStep que mostrara “más clase” y le advertía que no volviera a hablar de su vida privada.

Lefevere ha criticado públicamente y en repetidas ocasiones a Alaphilippe desde finales de 2022, al final de una temporada en la que el bicampeón del mundo sufrió una grave lesión en un accidente en Lieja-Bastoña-Lieja.

“Cualesquiera que sean los sentimientos del señor Lefevere hacia mí, es inaceptable atacar nuestra vida privada como lo está haciendo él”, escribió Rousse el miércoles.

“Pero no, no bebo alcohol, nunca lo he hecho. Tampoco bebo en las fiestas, porque con un niño de tres años preferimos estar en forma por la mañana.

“Tampoco conseguirás, como ya me has dicho, impedirme trabajar y quedarme con Julian durante toda su carrera. Me apasiona lo que hago y tengo muchos planes”. .

“Pero te lo digo, bajo ninguna circunstancia te permitiré hablar de mi vida privada. De ahora en adelante, por favor deja de hablar fuera de turno y muestra un poco más de respeto y… clase”.

Alaphilippe no es el primer ciclista de QuickStep que es objeto de comentarios imprudentes por parte de Lefevere. En 2021, cuando Sam Bennett estaba a punto de regresar a Bora-Hansgrohe, fue el foco de un ataque sostenido por parte de Lefevere, quien fue duramente criticado por comparar al irlandés con “mujeres que todavía regresan a casa después de abuso doméstico”.

Tras la última andanada de Lefevere, la ex ciclista Chloe Hosking pidió a la APC que adopte una postura clara en apoyo de uno de sus miembros. “Me encantaría ver a @cpacycling hacer una declaración en apoyo a Alaphilippe y dejar claro que el acoso y la humillación pública son inaceptables en cualquier lugar de trabajo”, escribió.

El contrato de Alaphilippe con el Soudal-QuickStep expira al final de esta temporada y el equipo prescindió de los servicios de su primo y entrenador Franck durante el invierno. Hablando en el Tour Down Under, Alaphilippe reconoció que no estaba seguro de si continuaría con QuickStep o incluso continuaría su carrera más allá de finales de 2024.

El francés aún no ha respondido a las últimas críticas de Lefevere, pero tiene previsto hablar con los periodistas el jueves por la tarde cuando Soudal-QuickStep celebre una conferencia de prensa antes del Omloop Het Nieuwsblad.