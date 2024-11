El ex ciclista estadounidense del Tour de Francia genera debate en el podcast ciclista 'Beyond the Podium' de NBC

El actual campeón del mundo y ganador múltiple del Tour de Francia, Tadej Pogačar, está “muy mal pagado” dada la cantidad de estrella que aporta al deporte, sugirió el ex ciclista estadounidense Tejay van Garderen. Y eso incluso si Pogačar ya es probablemente el ciclista mejor pagado del planeta.

Tras su mejor temporada hasta la fecha, La Gazzetta dello Sport informó que Pogačar había recibido una extensión y un aumento salarial en su contrato actual con el UAE Team Emirates. Su contrato finalizará en 2030 y, durante ese tiempo, ganará 50 millones de euros en seis años, además de tener una cláusula de rescisión de 200 millones de euros.

Remco Evenepoel ganará cerca de 5 millones de euros por temporada con su nuevo contrato con Soudal-QuickStep, y Jonas Vingegaard ganará una cifra similar como líder en Visma-Lease a Bike.

Hablando sobre el NBC 'Más allá del podio' En el podcast, Van Garderen, que dos veces quedó quinto en la general del Tour de Francia y ahora trabaja para EF Education-EasyPost como director deportivo, argumentó que, en comparación con las estrellas de otros deportes, particularmente en los EE. UU., el paquete salarial recientemente inflado de Pogačar todavía no estaba suficiente.

“Definitivamente me gusta ver que la roca es empujada cuesta arriba para el ciclismo, ya es hora de que los muchachos reciban el respeto que merecen”. Van Garderen dijo después de que el coanfitrión Brent Bookwalter argumentara que el último contrato de Pogačar marcó el comienzo de una nueva era de acuerdos financieros impulsados.

“Pero aún así diría que Tadej Pogacar, a pesar de todo el poder estelar que aporta al deporte, está tremendamente mal pagado”.

“En comparación, si miras la NBA (la principal liga de baloncesto de EE. UU.), con 8,3 millones de euros conseguirías un jugador sólido de '3 y D'”: se pueden realizar tiros desde una amplia variedad de posiciones. “Probablemente alguien que viene del banquillo”, añadió Van Garderen, calentando su explicación, “tal vez un poco oficial, sea traspasado a otros equipos aquí. (Pero) El jugador mejor pagado, Stephen Curry, recibe 45 millones al año “.

Van Garderen admitió que las comparaciones entre el ciclismo y los principales deportes estadounidenses eran difíciles. Pero, no obstante, recordó cuando estuvo viajando entre 2008 y 2021 y argumentó que con el tiempo, proporcionalmente el aumento no fue tan grande como parecía.

Van Garden afirmó que al ex ganador múltiple del Tour como Chris Froome y al tres veces campeón del mundo Peter Sagan se les pagaba entre 4 y 5 millones de euros al año y reconoció que en lo que respecta al nuevo contrato de Pogačar, “es un gran paso adelante”.

Sin embargo, añadió: “Pero si lo piensas bien, eso fue en 2012 o 2013 y si miras al jugador de baloncesto mejor pagado en ese momento, Kobe Bryant, ganaba 25 millones de euros y ahora son 45″. millones para el tipo mejor pagado.”

“No sé qué debe hacer el ciclismo para ponerse al día porque no puedes decirme que la audiencia no está allí. En julio (para el Tour de Francia) las cosas están claras, la NBA ya no va , terminan en junio, el fútbol aún no ha comenzado. El ciclismo es algo global que todo el mundo está mirando”.

Van Garderen admitió que no sabía cómo se financiarían los salarios más altos. Pero sugirió que en lugar de empezar con dinero, tal vez Pogačar podría pedir un pequeño porcentaje de los derechos de cobertura televisiva de una carrera.

“Tal vez el equipo podría aprovechar eso, diciendo que si quieren a Tadej allí, tendrán que pagarnos esto. Y esa podría ser una forma de obtener parte de esos ingresos que los equipos no ven, y ahí es donde Se podía ver que nos acercábamos cada vez más a algunos de esos deportes de pelota”.

Más adelante en el mismo podcast, Van Garderen admitió que para algunos corredores puramente económicos, era posible que un aumento importante en los salarios les hiciera perder la motivación, sufrir una presión adicional y dejar de competir tan bien.

Pero enfatizó que no importa cuánto o poco le pagaran a Pogačar, él estaba “hecho de otra manera” y cabalgaría duro sin importar su salario. “Es motivado”, añadió Van Garderen.

Independientemente de la situación financiera de Pogacar, la sugerencia de Van Garderen sobre los salarios de los ciclistas bien podría chocar con que la UCI implementará algún tipo de límite presupuestario en los próximos años. En abril, después de una reunión del Consejo de Ciclismo Profesional, la UCI anunció que se había aprobado “el principio” de establecer un límite máximo de gasto para los equipos.

El año pasado, después de que los cuatro mejores equipos del World Tour ganaran el 73% de las carreras en los primeros meses de la temporada, el director del equipo Groupama-FDJ, Marc Madiot, defendió firmemente ese límite, diciendo: “Si no limitamos los presupuestos, Seguiremos en una situación en la que los equipos gigantes pueden controlarlo todo”.

Madiot también señaló uno de los desafíos financieros particulares de los equipos franceses, dado que los salarios de los ciclistas y del personal son mucho más altos en ese país debido a regulaciones financieras más estrictas para las empresas en comparación con el extranjero.

El propio Van Garderen dijo que no estaba a favor de “la idea del tope salarial”, admitiendo que había pensado de otra manera en otras ocasiones este año, pero esta vez argumentó que “lo único que vamos a hacer es desinflar artificialmente el valor de los corredores, porque No les pagarás lo que valen. El ciclismo debe pagar a los ciclistas lo que merecen”.