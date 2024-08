Adam gana seis años después de la Vuelta a Andalucía, triunfo de Simon en los mismos puertos de Granada

Seis años después de que Simon Yates se escapara en el Alto de Hazallanas y ganara en solitario en Granada en la Vuelta a Andalucía, su hermano Adam Yates repitió la historia familiar con una victoria en solitario en la misma ciudad en la Vuelta a España, atacando también en la misma subida de Hazallanas.

Mientras que la victoria de Simon llegó en la carrera por etapas de principios de temporada en 2018 gracias a un ataque a 27 kilómetros de la meta, la victoria de Adam Yates en la Vuelta a España se logró en la etapa 9 después de escaparse en la escapada del día y luego dejar atrás a todos sus rivales a unos 60 kilómetros.

El ciclista del UAE Team Emirates dijo más tarde que sufrió calambres “de lleno” en el descenso final hacia la ciudad y que nunca antes había sufrido tanto con el calor. Pero, aparte de una magnífica victoria en solitario, logró mantener 1:39 sobre su perseguidor más cercano, Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), y ganar 3:45 sobre el grupo del líder, subiendo 20 puestos en la general hasta el séptimo lugar en la clasificación general.

Como dijo Yates a los periodistas, para él lo más importante no era la clasificación general, sino conseguir la segunda victoria de etapa en un Gran Tour de su carrera. Y conseguirlo en una ciudad por la que siente un gran cariño personal (se casó en Granada el año pasado) lo hizo aún más especial.

“Simon y yo hablamos todos los días, así que sabía que había ganado aquí y comparamos los tiempos de las subidas en Strava”, dijo Yates después. “Pero hacía tanto calor que no fui nada rápido en las subidas, simplemente estaba sufriendo mucho y esperaba que terminara.

“La última vez sufrí calambres y he tenido mucha mala suerte a lo largo de los años en las Grandes Vueltas, así que realmente no sabía si podría lograrlo. Estoy muy feliz de poder finalmente ganar otra etapa de la Gran Vuelta”.

Después de atacar tan lejos de la meta y dejar atrás a su perseguidor más persistente, David Gaudu (Groupama-FDJ) en la primera ascensión de Hazallanas, Yates dijo que comenzó a tener calambres en la subida no clasificada que precedió a la ascensión decisiva del día.

“El coche del equipo me dijo que tenía tres minutos, así que sabía que tenía que ir a mi ritmo y que, aunque perdiera algo de tiempo, estaría bastante seguro”, dijo Yates. “Sobre todo en la parte superior, tuve que reducir mucho la velocidad. Pero conocía cada curva en el descenso y sabía que podía llegar a la meta. Con el viento en contra, estaba sufriendo mucho, pero sabía que pronto terminaría”.

Yates no es el único que conoce tan bien las subidas a Granada, ya que él y muchos otros ciclistas entrenan con frecuencia en altura en Sierra Nevada, en el caso del británico, dijo, dos veces al año.

Pero como explicó Yates, su afecto por la zona y la ciudad al pie de Sierra Nevada es mucho más profundo que simplemente ser una zona privilegiada para entrenar, dado que él y su esposa optaron por casarse en Granada el año pasado, cerca del mundialmente famoso palacio de la Alhambra de la ciudad.

Motivación

Tanto el cariño personal por Granada como la determinación colectiva de Yates y UAE para recuperarse en la etapa 9 fueron la clave para la escapada inicial, ya que Yates, Jay Vine y Marc Soler se unieron a la carrera a causa de la COVID-19, apenas unas horas antes de la salida. Por ello, UAE se lanzó a por todas en la escapada inicial, primero colocando a Yates, Jay Vine y Marc Soler en el grupo de 26 hombres y luego aumentando el ritmo ferozmente en el Alto del Purche, la primera subida clasificada del día con dos compañeros de equipo de Yates.

“Marc y Jay hicieron un gran trabajo de equipo en la escapada, me prepararon perfectamente”, reconoció Yates. “Luego quedamos solos Gaudu y yo, él sufría por el calor, pero yo también. Sabía que tenía que ir a por todas, que era el momento adecuado y luego solo sufrí, sufrí, sufrí hasta llegar a la línea de meta”.

La tenacidad del británico dio sus frutos: ganó la etapa, se puso al frente de la clasificación del Rey de la Montaña y recuperó posiciones en la general. Tras la grave caída y la pérdida de tiempo sufrida hace tres días en las sierras de Cádiz, el corredor de los Emiratos Árabes Unidos ha sufrido un auténtico revés, aunque, como dijo después, lo que más deseaba no era ganar la etapa, sino ganar la general.

“La verdad es que hoy no me importó nada la clasificación general. Lo importante era la etapa y correr a fondo. No tenía nada que perder”, dijo Yates.

Sin embargo, cuando el polvo se asentó después de su victoria, Yates se encontró ahora en una posición mucho mejor en general, y como dijo, cuando llegue la segunda y tercera semana de la Vuelta, buscará ver qué puede lograr.

“La retirada de João fue una gran pérdida para nosotros. Estoy muy abajo en la clasificación general después de sufrir el accidente y perder tiempo aquí y allá, así que sabía que no teníamos nada que perder”, explicó Yates.

“Así que hicimos todo lo posible para intentar ganar la etapa, y luego la clasificación general sería la que es.

“Pero también he visto que la semana que viene hará mucho más fresco”, dijo refiriéndose al masivo traslado hacia el norte el lunes que colocará la Vuelta en el otro lado del país.

“Si hubiera seguido haciendo tanto calor no habría podido competir en la general. Pero veré cómo están mis piernas en la etapa del martes con el clima más fresco y luego te daré una mejor respuesta sobre eso también”.