El ganador de 2024 de la prueba de 269 km puede volver a centrarse en el trabajo y la familia, pero el atractivo de competir con el número 1 en la espalda significa que no habrá inscripciones de último minuto en 2025.

Fue una decisión de último minuto para Mark O'Brien alinearse para el Powercor Melbourne to Warrnambool en 2024 y después de 13 años de intentar subir un escalón después de su segundo lugar en 2010, resultó ser la edición en la que el Todas las piezas del rompecabezas encajaron en la carrera de 269 km que comenzó hace más de un siglo.

Aunque 2024 fue el año en que O'Brien comenzó a alejarse un poco del ciclismo, con la prioridad más centrada en el trabajo y la familia, esa gran victoria ahora ha hecho que sea aún más difícil saltarse la carrera que se disputará los días 8 y 9 de febrero y En 2025 formará parte de la nueva Superliga ProVelo.

“Nadie le pregunta a un pescador si se va a jubilar”, dijo O'Brien a principios de este año. ciclismonoticias fue una de sus respuestas favoritas cuando se le preguntó si iba a dejar de competir y dejarlo todo, porque después de todo, ¿por qué dejarías de hacer algo que claramente ofrece tanto disfrute y está tan arraigado en el ADN del ciclista? Esa línea volvió a ser útil esta semana cuando el piloto dio un paso adelante en el lanzamiento de la carrera de 2025 como campeón defensor.

“Creo que vi Warrny por primera vez cuando tenía 8 años. Recuerdo haber estado allí cuando ganó Dave McKenzie, cuando ganó Simon Gerrans, Jamie Drew, he estado allí muchas veces”, dijo O'Brien en el lanzamiento del siguiente edición del Melbourne to Warrnambool en el Velódromo DISC esta semana.

“Luego, por supuesto, comencé a hacerlo yo mismo, me patearon la cabeza un par de veces, quedé segundo en 2010 y luego dije: 'Voy a ganar el próximo año. Esto es lo que voy a hacer”. “Volver” y seguí intentándolo y intentándolo… es simplemente un gran evento para mí, algo que siempre he observado y he visto a muchos de mis amigos ganarlo e ir al nivel superior”, dijo el Ganador en solitario de 2024.

“Para mí no se trata de eso, es más bien algo que amo hacer y me encanta desafiarme a mí mismo en esas carreras duras donde todos comienzan a desmoronarse y finalmente conseguir mi nombre en el cuadro de honor, estaba en la luna”.

El ciclista aficionado de 37 años utiliza ahora con frecuencia los desplazamientos hacia y desde el trabajo para intentar acumular entre 16 y 18 horas semanales de entrenamiento en bicicleta y sus tardes para ponerse al día con sus clientes de entrenamiento, muchos de los cuales Estaré a tu lado en Melbourne hasta Warrnambool.

Pero a pesar de las limitaciones de tiempo de entrenamiento, el piloto no esperará hasta el último minuto para inscribirse en 2025, ya que ya se ha comprometido, y espera aprovechar al máximo la experiencia de alinearse como el campeón defensor.

“De hecho, será una verdadera novedad”, dijo O'Brien. “Para un ciclista de mi tipo, no gano con tanta frecuencia, así que estoy muy emocionado de llegar allí con el número uno a mis espaldas. Para que las estrellas se alineen probablemente tendría que esperar otros 13 años, pero volveré tan en forma como pueda y veré qué puedo hacer”.

O'Brien, quien también ganó la primera edición del Sutton Grange Winery Uncorked Gravel en febrero de este año, dijo que ser el ganador más reciente del Melbourne to Warrnambool no cambiaría mucho su forma de montar dado que ya estaba apuntado como un buen corredor a seguir dado que las carreras de velocidad no son exactamente su fuerte.

“Saben que me vencerán al final si se salen con la suya”, dijo, y agregó que sería fácil saber si tendría alguna oportunidad en 2025 una vez que la carrera comenzara.

“Si tengo buenas piernas, lo sabrás: intentaré atacar y escapar, y si no estoy solo, ya he perdido”, se ríe.

El recorrido de Melbourne a Warrnambool ofrecerá la segunda ronda de carreras en la Superliga ProVelo, después del primer partido de tres etapas en Australia del Sur del 18 al 20 de enero. La carrera que terminará en Raglan Parade en Warrnambool será la primera de un día. Las clásicas se ubicaron entre las cuatro carreras por etapas de tres días.