El ciclista de Movistar se contagió del virus en el Tour Colombia

Nairo Quintana debía unirse a sus compañeros de Movistar en O Gran Camiño y marcar su regreso al pelotón europeo después de un año en el exilio tras su descalificación del Tour de Francia 2022. Pero su viaje a España se pospuso después de que Quintana dio positivo por COVID-19 mientras competía en el Tour Colombia la semana pasada.

Movistar publicó una declaración en video de Quintana en Instagram, y el ciclista visiblemente congestionado dijo que el virus lo había golpeado duramente.

“No he podido salir a entrenar. Terminé la Vuelta a Colombia muy enfermo”, afirmó Quintana.

Su enfermedad explicó una actuación plana en el Alto del Vino y un puesto 21 en la clasificación final a pesar de que Quintana afrontaba la carrera confiado en su forma.

“Durante los últimos días me había sentido bastante mal. (Pensé) que había cogido gripe. Cuando regresé a casa, me hice la prueba de COVID y salió positiva. Me golpeó fuerte, he tenido muchos síntomas. “.

En el Tour Colombia, el director deportivo de Movistar, Pablo Lastras, calificó el desplome de Quintana en el Alto del Vino como “nada alarmante”.

“Tenía gripe, eso fue lo que pasó, nada más. No es nada de qué preocuparse. Se sintió un poco bloqueado para estar en plena forma, pero no es nada alarmante, nada preocupante”.

Dijo que Quintana había tenido fiebre pero comenzó la etapa final para trabajar para su compañero, Iván Sósa, que terminaría séptimo en la general.

“Por la tarde, tras terminar la etapa, no se encontraba bien y tenía algo de fiebre, pero hoy puede salir y va a correr para ayudar a Iván Sósa”, dijo Lastras en ese momento.

Quintana seguirá de baja en Colombia y seguirá descansando en casa de cara a su próximo objetivo, la Volta a Catalunya en marzo.

“Nairo se presiona mucho corriendo aquí, pero creo que los grandes campeones deben presionarse a sí mismos”, dijo Lastras en el Tour Colombia. “Tienen que saber gestionarlo y Nairo lo sabe porque es un ganador”.

O Gran Camiño tendrá que seguir sin el colombiano. En su tercer año, la carrera tiene cuatro etapas del 22 al 25 de febrero y cuenta con una contrarreloj inicial de 14,8 km y tres etapas montañosas.

El campeón del Tour de Francia, Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), hará su debut de temporada en la carrera.