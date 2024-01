Sosa y Gaviria en la alineación de Movistar para la carrera 2.1

Nairo Quintana se reunirá con su equipo Movistar para liderar el equipo en su carrera por la etapa de casa, el Tour Colombia, que comienza el 6 de febrero.

El jugador de 33 años pasó los últimos 18 meses fuera de competición, excepto en el campeonato nacional de Colombia, después de separarse del Arkéa-Samsic tras dar positivo por tramadol durante el Tour de Francia de 2022 y ser descalificado.

Quintana no fue sancionado pero no pudo encontrar equipo para 2023 pero en octubre Movistar anunció su regreso sorpresa. Quintana comenzó su carrera WorldTour con el equipo en 2012 y permaneció con ellos hasta 2019.

Este año, la AMA agregó el tramadol a la lista de sustancias prohibidas, por lo que cualquier resultado positivo en el futuro podría resultar en suspensiones.

En el Tour Colombia 2.1, Quintana correrá junto a sus compatriotas Iván Sosa y Fernando Gaviria, además de los españoles Sergio Samitier y Albert Torres y el brasileño Vinicius Rangel.

De acuerdo a El Colombiano, Quintana se sintió en un buen nivel de condición física y buscando tener días de carrera en sus piernas después de terminar cuarto en la contrarreloj y 26 en la carrera de ruta en el campeonato colombiano la semana pasada. Alejandro Osorio: otro ex ciclista de WorldTour que fue despedido por Bahrain Victorious por supuestamente violar las restricciones de COVID-19 del equipo.

“El resultado no dice nada sobre la condición”, dijo Quintana. “Si miramos el podio del año pasado terminamos todos juntos, y si miramos la contrarreloj, es similar. Lo importante es que vamos sumando kilómetros”.

“Pudimos pilotar bien, lamentablemente no es fácil hacer la frenada adecuada, la estrategia no siempre sale como uno piensa, pero las sensaciones y el cuerpo son muy buenos. Estoy enormemente agradecido y emocionado, no contento. pero feliz, feliz de estar en esta nueva temporada con un equipo que me ha ayudado mucho durante esta década y que llevo, como muchos compañeros, en el corazón”, afirmó Quintana.

La cuarta edición del Tour Colombia 2.1 recorrerá 911,6 kilómetros y contará con 25 equipos en la línea de salida, entre ellos los equipos WorldTour Movistar, Astana y EF Education-EasyPost.