El ex ganador del Giro sigue construyendo su tercera semana, trabajando para su compañero Einer Rubio

El ex ganador del Giro de Italia, Nairo Quintana, ha ofrecido una enérgica defensa de la búsqueda de Tadej Pogačar y el UAE Team Emirates de lograr tantas victorias de etapa en el Giro de Italia como sea posible, diciendo que si bien él y Movistar adoptaron una estrategia diferente cuando dominaba en Gran Tours, otras tácticas son igualmente válidas.

Actualmente, 31º en la general, Quintana indicó antes de la carrera que perseguiría victorias de etapa en lugar de su objetivo inicial de un alto final en la general. Está previsto que corra en apoyo de su compañero de equipo Enric Mas en la Vuelta a España a finales de año.

El colombiano fue víctima de la decisión colectiva del UAE Team Emirates de buscar una victoria de etapa con Pogačar el sábado cuando una prometedora escapada de 14 hombres en la que participó fue aprovechada por el equipo de la maglia rosa en la última subida, el Prati. di Tivo.

Pero como dijo el veterano de 34 años ciclismonoticias En la salida de la novena etapa en Avezzano, la relativa juventud de Pogačar explicó en parte su postura ultra ambiciosa y la del equipo. Además, dijo Quintana, cuando se trataba de luchar por victorias y ganar etapas, ninguna estrategia era necesariamente la correcta.

“Hay una canción colombiana por ahí que dice 'Yo también tuve quince años – ('Yo también tuve 15 años una vez' – Ed.), así que me puse en su lugar”, argumentó.

“Cada líder hace lo que quiere y eso es totalmente aceptable, disfruta hacerlo de esa manera”.

En su época, cuando ganaba Grandes Vueltas, Quintana dijo: “Lo hicimos de manera diferente. Le dimos a otros equipos la oportunidad de ganar. Pero su enfoque también es totalmente aceptable”.

Quintana, ganador del Giro de Italia en 2014 y segundo en la general en 2017, dijo que no le sorprendió que Pogačar ya estuviera tan bien posicionado para reclamar la victoria general. Sin embargo, advirtió que la lucha por la general está lejos de terminar.

“Seguramente habrá grandes batallas por venir. Pero todos sabíamos desde el primer día que era el gran favorito, que probablemente cumpliría todas las expectativas que todos tenían de él en el Giro de este año, y eso es exactamente lo que está haciendo”.

Quintana había llegado al Giro de Italia con un inicio de temporada más que desigual, precedido por un 2023 tumultuoso.

El Giro de Italia es su primera Gran Vuelta después de que el regreso a las carreras esta temporada pusiera fin a un paréntesis de un año tras su positivo por tramadol en el Tour de Francia 2022. En aquel momento, tramadol no estaba sancionado con suspensión, pero se separó. con Arkea-Samsic, y finalmente inició una segunda etapa con el ex equipo Movistar en 2024.

Sin embargo, Quintana contrajo COVID-19 en el Tour Colombia, lo que retrasó el inicio de su temporada europea, mientras que un accidente en la Volta a Catalunya dejó a Quintana con una clavícula desplazada y puso en duda su participación en el Giro 2024.

Pero finalmente participa en el Giro y en la octava etapa se lanzó por primera vez al ataque, antes de lo esperado, siendo los últimos días de escalada su principal objetivo.

Con una victoria de etapa para Pelayo Sánchez en la etapa 6, “ha sido una buena semana para nosotros con Einer (Rubio, octavo en la general a 5:28 – Ed.) también entre los diez primeros, y esperamos que lo haga. Aún mejor”, señaló. “Entonces las montañas también deberían favorecernos en la tercera semana”.

Quintana dijo que no esperaba hacer un gran movimiento tan pronto, pero “fue un descanso con todos los equipos allí y no podíamos faltar a eso. Nuestro equipo no era parte al principio, pero involucramos a dos de nosotros y esperábamos escapar”.

Aunque ese movimiento no funcionó, el siguiente paso, argumentó, era llegar a las etapas de escalada en la tercera semana. El ascenso del Giro al Stelvio en la etapa 16, donde lanzó un movimiento que efectivamente le ganó la carrera de 2014, era algo que esperaba en particular.

“Ese es uno que me trae buenos recuerdos y podría ser uno de ellos para mí. Pero”, añadió con una sonrisa, “veamos qué tiene que decir el equipo del líder al respecto también”.