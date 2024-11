Más de 60 corredores de los mejores WorldTour y ProTeams siguen buscando equipos para 2025

El juego anual de Sillas Musicales del ciclismo profesional está a semanas de finalizar y 44 ciclistas del WorldTour aún tienen que firmar nuevos contratos para la temporada 2025. Entre los aún por confirmar, el colombiano Nairo Quintana encabeza actualmente la lista en cuanto a puntos anotados durante esta temporada.

Quintana no pudo encontrar equipo para 2023 tras ser descalificado del Tour de Francia 2022 por dar positivo por Tramadol. Movistar le fichó para 2024 con un contrato de un año. Quintana luchó contra enfermedades y lesiones al comienzo de la temporada y descartó sus ambiciones de general para el Giro de Italia. Terminó segundo en la etapa detrás de Livigno, pero no ganó durante el año.

Dos corredores de nuestra lista anterior de corredores sin firmar han renovado con EF Education-EasyPost: Rui Costa firmó hasta 2025 y Michael Valgren hasta 2026 esta semana, confirmó su agente en CORSO. ciclismonoticias. Junto a Madis Mihkels, Vincenzo Albanese, Samuele Battistella, Kasper Asgreen, Alex Baudin y Max Walter, el equipo americano tiene 26 corredores confirmados para el próximo año.

EF-EasyPost aún no ha anunciado si Alexander Cepeda, Esteban Chaves, Stefan De Bod y James Shaw permanecerán en el equipo. Cepeda se encuentra entre los pilotos mejor clasificados aún por confirmar para 2025.

También en la lista de corredores que buscan equipo está Elia Viviani, que no estaba en la lista de 30 corredores del Ineos. Leo Hayter, otro de los que no pasó el corte del equipo británico, ha estado sufriendo depresión y anunció en un comunicado este verano que no continuaría con el equipo.

Taco van der Hoorn, quien ayudó a introducir a Intermarché-Wanty en el WorldTour con sólidos resultados en 2021 y 2022, ha estado luchando con las secuelas de una conmoción cerebral que sufrió en 2023. Regresó a competir en junio después de 14 meses fuera de competición y consiguió su primera victoria el mes pasado en Betcity Elfstedenrace.

Mads Würtz Schmidt, de 30 años, también está buscando un nuevo equipo según su agente en CORSO después de no pasar el corte con Israel-Premier Tech para 2025.

Los equipos mostraron preferencia por corredores más jóvenes y corredores que puedan sumar puntos a medida que los equipos WorldTour se acercan al último año del ciclo de ascenso/descenso de tres años de la UCI.

De los 18 equipos WorldTour, al menos siete han cerrado sus plantillas para 2025: Alpecin-Deceuninck lo completan con 29 mientras que Bahrain-Victorious, Cofidis, Decathlon AG2R La Mondiale, Ineos Grenadiers, Souda-Quickstep y Jayco-AlUla y ProTeams Israel-Premier Tech y Tudor Pro Cycling han alcanzado el tamaño máximo de equipo de 30 personas.

De los ciclistas que han firmado para 2025, la edad promedio es 27,6 años, mientras que la edad promedio de los ciclistas no firmados es 28,6, lo que resalta la preferencia del ciclismo profesional masculino por los ciclistas más jóvenes.

Los corredores de mayor edad que aún no han firmado para el próximo año incluyen a Cameron Wurf (41), Yukiya Arashiro (40), Ben Hermans y Dmitriy Gruzdev (38).

Hay seis corredores de 23 años o menos que no han encontrado equipo, siendo el colombiano Santiago Umba (Astana) el más joven con 21 años.

Tamaños actuales de las listas de 2025

Alpecin-Deceuninck 29*

Arkea-B&B Hoteles 24

Equipo Astana Qazaqstán 29

Bahrein-Victorious 30*

Cofidis 30*

Decathlon AG2R La Mondiale Equipo 30*

EF Educación-EasyPost 26

Groupama-FDJ 27

Ineos Granaderos 30*

Intermarché-Wanty 27

Lidl-Trek 30*

Equipo Movistar 27

Red Bull-Bora-Hansgrohe 25

Soudal Quick-Step 30*

DSM-firmenich PostNL 27

Jayco AlUla 30*

Visma-alquiler de bicicletas 29

Equipo de los Emiratos Árabes Unidos 28

Israel-Premier Tech 30*

Lotería 26

Q36.5 Equipo ciclista profesional 21

Energías Totales 26

Equipo ciclista profesional Tudor 30*

Movilidad Uno-X 26

*Lista completa