El español gana la carrera del escenario italiano mientras se prepara para intensificar un nivel y apuntar al Giro d'Italia

Juan Ayuso demostró que ha vuelto a su mejor momento con la victoria general en Tirreno-Adriatico, y agregó su nombre a la lista de los verdaderos contendientes de Giro d'Italia de este año y recordando a todos que el equipo de EAU Emirates-XRG no se trata solo de Tadej Pogačar.

El español de 22 años parece sufrir en la sombra de Pogačar, pero luego florece cuando puede apuntar a sus propios objetivos principales. Con Pogačar dirigido a los clásicos esta primavera, Ayuso pudo entrenar específicamente para Tirreno-Adriatico y también conducirá a los EAU en el Volta A Catalunya, antes de centrarse en el Giro.

“Este fue un gran objetivo desde el comienzo de la temporada, hacia el Giro. Fue el primer gran paso que quería dar”, dijo Ayuso en Tirreno-Adriatico con satisfacción, recompensándose con un día extra en Italia con su novia y familia como recompensa personal.

“Necesitaba demostrarme a mí mismo, y necesitaba demostrar que estoy listo, y creo que lo he hecho.

“Este invierno he mejorado mucho. No progresé en 2023, había retrasado después de retroceder, luego el año pasado, teniendo a Covid-19 en la gira. Tuve que ir a casa, luego nunca me recuperé. En el ciclismo dicen que eres tan bueno como tu última carrera, y mis últimas carreras de la temporada pasada fueron horribles”.

Ayuso está en su cuarta temporada en los Emiratos del Equipo de los EAU, pero todavía tiene 22 años. Es un talento prodigioso para su edad pero aún está aprendiendo.

El frío y la lluvia de Tirreno-Adiatico templaron su personaje.

“Vamos a tener algunos días como este en el Giro, por lo que tengo que acostumbrarme a ello”, dijo.

“Tirreno fue un momento especialmente difícil con el frío. Después del día de 240 km, pensé que no podía empeorar, y al día siguiente era aún más frío y en la cuello cuesta abajo. Hubo algunos momentos delicados por los que tuve que pasar.

“Sabía que tenía que mantenerme concentrado y solo esperar el final de la montaña del sábado y luego tratar de marcar la diferencia allí. Funcionó de esa manera”.

Trabajando más duro que nunca

Ayuso afirmó que ha trabajado más duro que nunca este invierno, agregando trabajo en el gimnasio a su horario de tren, mejorando su dieta y alcanzando su peso de carrera a principios de año después de un bloque de pretemporada de entrenamiento de altitud.

“Este equipo nos da todo para realizar, pero mi punto de vista es que yo también trabajo extremadamente duro”, explicó.

“Básicamente, no he estado en casa durante dos meses y medio. Peso todo lo que como, entreno tan duro como puedo, incluso si está lloviendo. Hago lo que tengo que hacer. Es difícil pero al final, vale la pena. Ciclismo en bicicleta que si trabaja duro, devuelve pero es extremadamente difícil”.

Ayuso creía que menos es más, ya que apunta al Giro d'Italia por primera vez en su carrera.

“Siempre me he roto en el Tour de Romandie en el pasado. Así que si quisiera estar bien en el Giro, entonces mi preparación tenía que ser diferente”, explicó.

“Este año haré Catalunya, tendré aproximadamente una semana y media en casa, y luego tres semanas en Sierra Nevada, y luego voy directamente al Giro”.

“Creo que aún puedo seguir mejorando. Si me las arreglo para recuperarme de estas razas, y el cuerpo lo lleva todo, entonces debería mejorar otro paso, y luego con otro campo de entrenamiento de altitud, tal vez pueda ser aún mejor”.

Comparaciones con Pogačar

Periódico español COMO describió a Ayuso como el pogačar español. No le importa las comparaciones con Pogačar o los grandes del pasado. Está enfocado en su propia carrera y su propio éxito. Eso puede parecer egoísta, pero Ayuso es simplemente ambicioso.

“No me gustan las comparaciones, una, porque todos son mejores jinetes que yo y dos porque me gustaría ser yo mismo, ganar las carreras que necesito ganar y perder las carreras que necesito perder.

“El año pasado fue un año bastante diferente porque era la primera vez que el objetivo más importante de la temporada (el Tour de Francia) no era hacia mí, fue para un compañero de equipo (Pogačar) y no es algo que esté acostumbrado a hacer. Este año, mi objetivo mayor es el chico y, por lo tanto, la presión cae sobre mí, y eso es algo que me gusta.

“Tadej es el mejor piloto del mundo, por lo que tienes que competir por él. Así que cada vez que tengas la oportunidad de entrar en este equipo, debes mostrar y demostrar que vales la pena. Me alegro de poder ganar aquí”.