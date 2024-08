Axel Zingle también deja Cofidis, mientras que Dylan Teuns se incorpora desde Israel Premier Tech

Guillaume Martin correrá con Groupama-FDJ en 2025 tras firmar un contrato de dos años con el equipo. El francés deja Cofidis después de cinco temporadas en las que consiguió dos puestos entre los diez primeros en el Tour de Francia.

El jueves pasado, en otras noticias sobre fichajes, se confirmó que Axel Zingle también dejaría Cofidis al final de la temporada para unirse a Visma-Lease a Bike. Cofidis, por su parte, anunció que ha fichado a Dylan Teuns, procedente de Israel-Premier Tech, para 2025.

“Frank Vandenbroucke fue el último corredor en ganar un Monumento con Cofidis y estoy ansioso por hacer todo lo posible para aspirar a un podio en ese tipo de carrera”, dijo Teuns.

La salida de Martin de Cofidis había sido muy comentada en los últimos meses y quedó prácticamente confirmada en una reciente entrevista con El mundo en el que destacó las carencias del equipamiento del equipo.

Groupama-FDJ confirmó este jueves la llegada de Martin, el primer día en el que los equipos pueden anunciar sus fichajes para 2025. La llegada de Martin proporciona al equipo una figura importante tras la retirada de Thibaut Pinot el año pasado y la inminente marcha de la joven esperanza Lenny Martínez.

“Para la próxima temporada, sentí la necesidad de cambiar de aires y de descubrir un nuevo entorno”, afirmó Martin en un comunicado el jueves. “Groupama-FDJ es el equipo adecuado para que continúe mi carrera. Siento que todavía tengo margen de mejora y este equipo puede proporcionarme los medios para progresar al más alto nivel”.

Martin compitió como stagiaire con FDJ en 2014, pero a pesar de ganar la Lieja-Bastoña-Lieja sub-23 la primavera siguiente, no recibió ninguna oferta de contrato por parte del equipo de Marc Madiot. De hecho, Martin no recibió ninguna oferta de ningún equipo francés y cruzó la frontera para convertirse en profesional con el equipo belga Wanty en 2016.

“Fue realmente complicado encontrar un equipo”, dijo Martin. Noticias de ciclismo en 2020. “FDJ me había contratado como stagiaire pero al año siguiente no tuve noticias ni explicaciones. Mi primera oferta fue la de Wanty y llegó en octubre, así que obviamente dije que sí. Y en retrospectiva, fue lo mejor que me pudo haber pasado”.

Tras cuatro temporadas con Wanty, Martín fichó por Cofidis en 2020. Entre sus logros destacan el 8º puesto en el Tour de 2021 y el 10º en 2023, así como el título de rey de la montaña en la Vuelta a España de 2020 y la victoria general en el Tour de l'Ain de 2022.

Martin es el segundo nuevo fichaje que Groupama-FDJ confirma para 2025. El equipo ya ha indicado que el ganador de la Peace Race, Brieuc Rolland, pasará del equipo de desarrollo al WorldTour el año que viene.