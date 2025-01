“Cuando los atletas de cualquier deporte te dicen que algo no es seguro, todos tienen que escucharlos”, dice un respetado ciclista italiano.

A medida que los ciclistas revelan sus objetivos para 2025 y hablan de sus esperanzas y ambiciones, la seguridad vuelve a ser un tema candente y genera debate. Nadie quiere sufrir lesiones graves ni ver una repetición de los grandes accidentes que involucraron a Wout Van Aert en Dwars Door Vlaanderen o Remco Evenepoel, Jonas Vingegaard y otros en Itzulia Basque Country en 2024.

La semana pasada, Van Aert sugirió que las restricciones de marcha podrían ser una forma de reducir la velocidad en el pelotón al hacer más difícil para los ciclistas avanzar en descensos rápidos. Algunos de los especialistas en equipamiento más reconocidos del deporte han rechazado esa idea, pero Chris Froome sugirió limitar la progresión de la tecnología para ayudar a mejorar la seguridad.

Matteo Trentin (Tudor Pro Cycling) es una de las voces más respetadas del pelotón y siempre tiene una opinión equilibrada e informada, especialmente en lo que respecta a la seguridad de los ciclistas y de la carrera. Quiere una mentalidad diferente y más segura.

“Las restricciones de equipo pueden ser parte de la solución, junto con cambios más importantes”, dijo Trentin. ciclismonoticias durante la jornada de prensa de Tudor Pro Cycling en España.

“No podemos dar por sentado los accidentes. Tenemos que tener esa mentalidad y cambiar para mejor, como lo han hecho otros deportes.

“Necesitamos entender que el ciclismo ha cambiado. Las velocidades son más altas, pero ese no es en realidad el principal problema. El nivel general de intensidad y competitividad también ha aumentado. Donde antes teníamos 15 ciclistas tomando una curva, ahora tenemos 50 ciclistas yendo a una curva. “En otros momentos clave de las grandes carreras, los corredores no son abandonados o marginados como antes. Eso sólo crea más problemas y necesita más atención”.

Trentin pidió a los organizadores de la carrera que ayuden a hacer las carreras más seguras trabajando con las autoridades locales en la selección de rutas, para evitar los peligros del “mobiliario” del tráfico y el mal diseño de las carreteras.

Trentin estaba a favor de las llegadas en circuito, para que los corredores pudieran ver los últimos kilómetros al menos una vez antes de un sprint final a alta velocidad. Sugirió que esto significaría que los fanáticos también podrían ver la carrera varias veces y así la organización podría generar más ingresos y brindar más servicios a los fanáticos.

Elogió al organizador de la París-Roubaix, ASO, por reducir los peligros del bosque de Arenberg añadiendo una chicane en la entrada, sugiriéndolo como un buen ejemplo de cambio y mejora de la seguridad.

“Si siempre hemos utilizado el mismo enfoque en una parte clave de una carrera, tal vez ya no sea suficiente y tengamos que cambiar las cosas para garantizar la seguridad”, sugirió Trentin.

“La forma en que cambiaron la entrada al Bosque de Arenberg en París-Roubaix después de escuchar a los corredores fue un ejemplo de ello. Ha habido muchas caídas allí pero ahora, gracias a la chicane, el peligro se ha reducido”.

Trentin pidió más diálogo entre los corredores, la asociación de ciclistas Cyclistes Professionnels Associés (CPA), los organizadores de la carrera y la UCI.

“Recuerdo cuando siempre estábamos de un lado y los organizadores del otro”, dijo Trentin sobre disputas anteriores.

“El nuevo proyecto SafeR nos ha unido. La UCI ya no puede esconder la cabeza en la arena cada vez que sucede algo. Se han dado cuenta de que deben actuar como cualquier buen organismo rector, encontrar soluciones a los problemas y unir a todos.

“Los atletas siempre quieren rendir. Trabajamos duro los 365 días del año para rendir. Si no quiero correr, no es porque sea blando o esté buscando una confrontación, es porque no es seguro. y por eso no es posible.

“Cuando los atletas de cualquier deporte te dicen que algo no es seguro, todos tienen que escucharlos”.