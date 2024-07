El belga reflexiona sobre su estado de forma tras la primera semana del Tour

Wout van Aert insistió en que lo veremos en Niza el último día del Tour de Francia, y el belga indicó que necesita todos los días de la carrera para volver a estar en la forma necesaria para ser competitivo en los Juegos Olímpicos.

Hablando en una conferencia de prensa de Visma-Lease a Bike el primer día de descanso del Tour de Francia el lunes, Van Aert refutó la sugerencia del seleccionador nacional de Bélgica, Sven Vanthourenhout, de que podría retirarse temprano del Tour para prepararse para París.

“Me sorprendió un poco leer eso, porque nunca lo discutimos con Sven”, afirmó Van Aert. “La intención siempre fue terminar el Tour. Realmente necesito esta carrera para reencontrarme conmigo mismo”.

El Tour de Francia no entraba en el plan de Van Aert, que se había trazado a principios de año. Su debut en el Giro de Italia sería seguido por una preparación a medida para los Juegos Olímpicos, donde participará en la carrera en ruta y la contrarreloj. Sin embargo, el fuerte accidente que sufrió en mitad de las Clásicas de Primavera le obligó a volver a empezar de cero.

Después de regresar a la acción en el Tour de Noruega a fines de mayo, Van Aert fue considerado lo suficientemente en forma para apoyar a Jonas Vingegaard en el Tour, mientras también trabajaba para volver a su mejor forma.

“Todavía no tengo esa sensación, estoy bastante cansado después de estos nueve primeros días”, dijo Van Aert sobre su progreso. “Normalmente, sólo después del Tour se siente que las cosas van realmente bien. Sé que el cansancio juega a mi favor. Confío en que seguiré mejorando”.

Van Aert jugó un papel destacado en la etapa de tierra del domingo, marcando notablemente el ritmo del grupo en los últimos sectores fuera de carretera, en un día en el que Vingegaard estuvo a la altura de las circunstancias.

“Estoy satisfecho tras la carrera de ayer, porque como equipo hemos conseguido nuestro objetivo y a nivel personal porque me he sentido bien y he podido aportar. Pero hay una diferencia entre luchar de verdad por la victoria y el trabajo que he hecho ayer”, explicó Van Aert.

“He corrido el Tour con bastante frecuencia como para saber lo bueno que hay que ser para ganar una etapa. Tenía muchas esperanzas en ello después del primer fin de semana, pero los últimos días fueron bastante difíciles para mí y no tenía esa sensación. Así que decidí tomármelo con más calma”.

Van Aert se encontró con dificultades especiales en la contrarreloj de la etapa 7, ya que su 24.º puesto, a 1:51 de su compatriota Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep), le dista mucho del potencial que le ha permitido ganar contrarrelojes del Tour de Francia en el pasado. Por ello, sus ambiciones de participar en la contrarreloj olímpica que se celebrará en París el 27 de julio, seis días después de que el Tour concluya con su segunda contrarreloj, se han visto empañadas.

“No soy el favorito allí. Ya no lo era y no volveré a serlo. Los números que marqué el viernes estaban muy lejos de lo que normalmente puedo hacer”, dijo Van Aert. “Se trata de una contrarreloj de 30 km en París, para la que estoy súper motivado, pero será muy difícil ganar una medalla allí”.

Pero la carrera en ruta es otra historia, y no es que no haya nada por lo que luchar en este Tour de Francia más allá de simplemente llegar al final.

“El objetivo siempre ha sido ganar una etapa. Ojalá que eso ocurra en la segunda semana. La semana (final) en la montaña será muy dura”, concluyó Van Aert.