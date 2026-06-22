El piloto belga Pinarello-Q36.5 ocupa la segunda posición detrás de Jhonatan Narváez tras trabajar juntos para mantener a raya al pelotón

Xandro Meurisse (Pinarello-Q36.5) soportó las tormentas y las lluvias torrenciales de un día duro al frente del Tour de Suiza en la etapa 3, así como la intensa persecución del grupo que les pisaba el cuello en el camino hacia la meta, pero hubo una última fuerza de la naturaleza que no pudo superar y fue Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates-XRG).

Los dos habían aguantado al frente durante más de 100 km, trabajando juntos a la perfección para mantener a raya a un campo que contenía equipos de velocistas que podían ver una oportunidad única para una batalla grupal en el camino a Bad Ragaz. Cuando la pareja pasó por debajo del cartel de 1 km para el final, Meurisse se quedó al frente porque Narváez había decidido que ya no iba a pasar, hubo poco tiempo para quedarse ya que estaba abrumado y perdiendo no solo la oportunidad de ganar sino también cualquier esperanza de un lugar en el podio.

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