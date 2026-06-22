El piloto belga Pinarello-Q36.5 ocupa la segunda posición detrás de Jhonatan Narváez tras trabajar juntos para mantener a raya al pelotón

Xandro Meurisse (Pinarello-Q36.5) soportó las tormentas y las lluvias torrenciales de un día duro al frente del Tour de Suiza en la etapa 3, así como la intensa persecución del grupo que les pisaba el cuello en el camino hacia la meta, pero hubo una última fuerza de la naturaleza que no pudo superar y fue Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates-XRG).

Los dos habían aguantado al frente durante más de 100 km, trabajando juntos a la perfección para mantener a raya a un campo que contenía equipos de velocistas que podían ver una oportunidad única para una batalla grupal en el camino a Bad Ragaz. Cuando la pareja pasó por debajo del cartel de 1 km para el final, Meurisse se quedó al frente porque Narváez había decidido que ya no iba a pasar, hubo poco tiempo para quedarse ya que estaba abrumado y perdiendo no solo la oportunidad de ganar sino también cualquier esperanza de un lugar en el podio.

Narváez mantuvo los nervios a falta de 200 metros para el final, pero una vez que se lanzó, poco pudo hacer Meurisse para contrarrestar el sprint del ciclista que venía de tres victorias en el Giro de Italia. Aun así, fue un buen segundo puesto para Meurisse, que mantuvo a raya el sprint por detrás, acercándose tan rápido que el tercer clasificado, Magnus Cort (Uno-X Mobility) y el resto del grupo tuvieron el mismo tiempo en los resultados que el dúo líder.

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“Es un sentimiento doble”, dijo Meurisse en un comunicado del equipo después de conseguir el segundo puesto. “Por supuesto que todavía estoy buscando esa primera victoria WorldTour y hoy estuvo cerca. Pero no es una pena perder contra un corredor como Narváez. Ambos merecíamos nuestra oportunidad después del trabajo que hicimos juntos”.

“Necesito estar decepcionado pero también necesito estar feliz”, añadió en una entrevista con CiclismoProNet.

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La pareja había despegado de un grupo de descanso más grande en un descenso, Narváez aprovechando las tres semanas de carrera en sus piernas del Giro de Italia, mientras que Meurisse acababa de regresar de la altitud para el Tour de Suiza.

“Fuimos bastante rápidos con dos. Este tipo es tan aerodinámico que ni siquiera puedo recuperarme en la rueda”, bromeó Meurisse en la entrevista con CiclismoProNet.

Si bien el resultado puede no haber sido el esperado después de su primera victoria al máximo nivel, un primer podio del año para el piloto de 34 años y un segundo puesto en la carrera para el equipo (con Marcel Camprubí en el podio en la etapa 2) fueron un impulso.

“Tuve muy buenas sensaciones en las subidas. Es sólo mi tercer día de carrera después de cinco semanas y media sin correr, así que todavía estoy buscando mi mejor forma”, dijo Meurisse en el comunicado del equipo. “Pero creo que estamos en el camino correcto y sólo podemos mejorar en las próximas semanas”.