El belga habla por primera vez desde el accidente del Dwars Door Vlaanderen, Laporte lo reemplazará en Corsa Rosa

Wout van Aert ha anunciado que no podrá debutar en el Giro de Italia el próximo mes después de su accidente al final de las Clásicas de primavera y las lesiones resultantes sufridas en Dwars Door Vlaanderen.

En un mensaje de vídeo publicado por Visma-Lease A Bike el jueves por la tarde, el belga afirmó que está “bien” después de fracturarse la clavícula, el esternón y varias costillas durante el accidente masivo en la carrera a finales de marzo.

Sin embargo, dijo que todavía no puede entrenar, lo que significa que le será imposible estar lo suficientemente en forma para llegar a la Grande Partenza del Giro de Italia en Piemonte el 4 de mayo.

“Hola a todos. Estoy muy feliz de poder decirte que estoy bien. Me estoy recuperando de todas mis lesiones en este momento después de mi accidente en Dwars Door Vlaanderen”, dijo Van Aert.

“Muchas de mis lesiones están bastante bien en este momento, pero mis costillas siguen siendo un factor limitante, por lo que en este momento no puedo entrenar en absoluto. Intenté dar mis primeros pedaleos en la bicicleta pero no lo suficiente como para poder entrenar. Por eso tomamos la decisión de no empezar en el Giro de Italia.

“Es una gran lástima y estoy realmente decepcionado por perderme también mi segundo gol de la temporada, pero en este momento necesito priorizar mi salud y necesito darle tiempo a mi cuerpo para recuperarse”.

Van Aert no anunció ningún plan para un programa alternativo, pero ahora podría regresar al Tour de Francia en el verano para apoyar al dos veces campeón reinante Jonas Vingegaard y en preparación para los Juegos Olímpicos de París en agosto.

Visma-Lease a Bike agregó en una publicación posterior en las redes sociales que Christophe Laporte reemplazará a Van Aert en su lista de ocho corredores para el Giro de Italia.

El miércoles, Visma-Lease a Bike confirmó que Wilco Kelderman también se perderá el Giro de Italia debido a una fractura de clavícula. Será sustituido por Koen Bouwman. El equipo debería incluir al velocista Olav Kooij y al joven corredor de la general Cian Uijtdebroeks. La Corsa Rosa comienza en Turín el sábado 4 de mayo.

La decisión de perderse el Giro significa que Van Aert, de 29 años, se ha visto obligado a abandonar todos sus principales objetivos de principios de temporada, incluidos el Tour de Flandes y la París-Roubaix, ambos ganados por su eterno rival Mathieu. Van der Poel.

Su próximo objetivo será la carrera en ruta en París, que se celebrará el 3 de agosto, mientras que más adelante en la temporada también apuntará al campeonato mundial en Zúrich a finales de septiembre.

Van Aert había planeado completar el Giro de Italia y luego entrenar en altura en julio para los Juegos Olímpicos. Sin embargo, la participación en el Tour de Francia, donde ganó nueve etapas y el maillot de puntos en cinco largadas, ahora podría estar en juego, ya que la carrera de este año se disputará del 29 de junio al 21 de julio y podría servir como un “calentamiento” para tipo para su sueño olímpico.

El accidente de Van Aert en Dwars fue una de las muchas desgracias que le sucedieron a Visma-Lease A Bike durante la reciente campaña de las Clásicas adoquinadas, a pesar de las grandes victorias obtenidas en el fin de semana inaugural y en Dwars puerta Vlaanderen con Matteo Jorgenson.

El equipo echó de menos a Van Aert, Jorgenson y al campeón de 2022 Dylan van Baarle en la París-Roubaix del fin de semana, aunque los gemelos Mick y Tim van Dijke salvaron algo para el equipo holandés al ubicarse entre los 20 primeros.

También se espera que el líder de la general de Visma-Lease a Bike, Vingegaard, esté fuera de acción durante un largo período después de caer en un accidente a alta velocidad en Itzulia Basque Country y fracturarse la clavícula y varias costillas.

Aún no se ha confirmado el calendario para su regreso a la competición.