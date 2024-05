El piloto de EF Education-EasyPost reanudará las carreras en Eschborn-Frankfurt el miércoles y también regresará a EE. UU. para competir en los Nacionales

Es posible que Neilson Powless (EF Education-EasyPost) no haya tenido la primavera que esperaba: tuvo que perderse los Clásicos debido a una lesión persistente que le impidió fijar un número durante casi dos meses, pero el ciclista de Estados Unidos ya está listo. correr de nuevo con mucho tiempo para avanzar hacia su próximo gran objetivo de la temporada, el Tour de Francia.

La primera carrera de regreso para el estadounidense será Eschborn-Frankfurt el miércoles, con Powless listo para recuperarse de su lesión de rodilla en la carrera WorldTour de un día en Alemania.

“No estoy 100 por ciento seguro de dónde estaré en términos de condición física para Eschborn-Frankfurt, pero correré mañana y estoy muy emocionado de volver al pelotón y volver con mis compañeros de equipo. y volver a sentir el ritmo de una carrera”, dijo Powless en un comunicado del equipo.

Después de caerse en O Gran Camiño en una etapa 4 con mucho viento y luego abandonar Tirreno-Adriático en la etapa 6 con un dolor agresivo en la rodilla, inicialmente se esperaba que el piloto de 27 años pudiera reanudar el entrenamiento en la segunda quincena de marzo. Pero resultó que fue necesario un descanso mucho más prolongado de la bicicleta debido a un tendón rotuliano inflamado. Powless comenzó a entrenar nuevamente hace dos semanas, aunque tuvo alguna enfermedad que interrumpió su primera semana.

Powless mantuvo su forma física haciendo ejercicio fuera de la bicicleta mientras se recuperaba, y el ex triatleta se dirigió al Mediterráneo cerca de su casa en Niza y nadó durante su recuperación. Además de encontrar formas alternativas de mantenerse en forma, el cambio de horario también ha brindado la oportunidad de perseguir objetivos alternativos.

“Lo bueno es que toda esta situación me ha abierto una ventana para competir en carreras nacionales y eso es realmente emocionante. No pensé que iba a poder competir en carreras nacionales, pero ahora está en las cartas”, dijo. y el Campeonato Nacional de Ciclismo Pro Road de EE. UU. se llevará a cabo del 14 al 19 de mayo.

“Siempre me he divertido mucho compitiendo en carreras nacionales, aunque todavía no he ganado. Quizás este año finalmente sea el año”.

Después del reinicio inicial con eventos de un día, Powless planea comenzar las carreras por etapas en el Tour de Suiza antes de abordar su quinto Tour de Francia, una carrera en la que se quedó fuera por poco de una primera victoria de etapa, terminando cuarto en tres ocasiones.

“Creo que mi cuerpo recuperó la salud justo en el momento perfecto para tener una buena y estable constitución para el Tour. No estoy apurando nada en este momento, pero mi estado físico va bastante bien”, dijo Powless, quien también agregará Entrenamiento en altitud después de competir en el Campeonato Nacional.

“Mi preparación para el Tour debería seguir siendo la misma. Con suerte, esto me ha dado un poco más de frescura”.