El ciclista escocés se baja por una lesión en el hombro sufrida en el Tour Auvernia-Ródano-Alpes, mientras Kévin Vauquelin lucha contra una enfermedad

El británico Oscar Onley no correrá el Tour de Francia de este año después de estrellarse en el Tour Auvergne-Rhônes-Alpes, confirmó el jueves Netcompany Ineos.

Onley, que terminó cuarto en el Tour del año pasado, codirigirá el equipo de Ineos en Francia junto a Kévin Vauquelin. Sin embargo, su participación ha estado en duda desde un fuerte accidente en el Dauphiné a principios de este mes.

Completó algunos reconocimientos del Tour con el equipo después de su accidente, pero las pruebas médicas revelaron desde entonces una “lesión importante en el hombro” y, por lo tanto, no estará en la línea de salida en Barcelona.

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“Estoy destrozado por no poder alinearme para el Tour de Francia este año”, dijo Onley en un breve comunicado emitido por el equipo.

“Ahora me concentro en recuperarme y poner mi hombro en un buen lugar, pero estoy muy motivado para intentar sacar algo de esta temporada”.

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Onley sufrió la lesión en un accidente en la etapa 6 del Tour Auvergne-Rhônes-Alpes, y el director de carreras de Ineos, Geraint Thomas, reveló que el joven de 23 años había sufrido “un hombro dislocado y un pequeño trozo de rodilla”.

Asistió recientemente a un campamento de altitud del equipo y el miércoles publicó detalles de un 'paseo matutino' de 43 km en Strava, con el subtítulo 'Camino al Tour… de Guangxi', generando una sensación de pesimismo en las redes sociales sobre su presencia en el Tour.

El Ineos ha confirmado que Onley ya ha iniciado la rehabilitación de su hombro lesionado y está “haciendo progresos alentadores”.

Sin embargo, el momento de la lesión significa que, un año después de su gran actuación en el Tour, que finalmente le valió el traslado a Netcompany Ineos, verá la carrera de este año desde casa.

“Tengo muchas ganas de ver a los chicos competir en Francia en las próximas semanas, especialmente sabiendo lo duro que han trabajado todos”, dijo.

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Un dilema de selección para Netcompany Ineos

Se esperaba que el equipo británico apuntara a la clasificación general del Tour de Francia con cuatro corredores, pero se enfrenta a un dilema de selección tras recientes accidentes y enfermedades.

El súper equipo británico esperaba que Oscar Onley, Carlos Rodríguez, Kévin Vauquelin y el cuarto clasificado del Giro de Italia, Thymen Arensman, pudieran crear un ataque general combinado. Sin embargo, a una semana de la presentación del equipo del Tour de Francia en Barcelona, ​​los líderes de sus equipos aún no están confirmados.

Josh Tarling también es duda para el Tour de Francia tras fracturarse la clavícula durante el Tour Auvernia-Ródano-Alpes. Rápidamente se sometió a una cirugía, pero enfrenta una carrera contra el tiempo y largos días de entrenamiento bajo techo para estar lo suficientemente en forma para comenzar el Tour. Se esperaba que desempeñara un papel clave en la primera etapa de contrarreloj por equipos.





Vauquelin terminó 15º en el Tour Auvergne-Rhône-Alpes después de correr duro, pero se retiró tanto de la contrarreloj como de la carrera en ruta en el Campeonato Nacional de Francia debido a una enfermedad que contrajo en la carrera por etapas.

Fue etiquetado en la historia de Instagram del ciclista de TotalEnergies Jordan Jegat sobre un recorrido a motor de 155 km el miércoles, pero reveló que había estado luchando contra una enfermedad. Terminó séptimo en el Tour 2025, mientras viajaba con Arkéa-B&B Hotels.

“Lamentablemente no participaré en el Campeonato de Francia. Un virus y una bacteria contraída durante el Tour Auvergne Rhône Alpes todavía me afectan”, afirmó Vauquelin en su propia publicación en Instagram.

“Mi equipo y yo hemos decidido saltarnos los campeonatos en preparación para el Tour de Francia. Fue una decisión difícil de aceptar, pero la salud es lo primero”.

Se espera que Filippo Ganna, Carlos Rodríguez, Michał Kwiatkowski, Dorian Godon y Thymen Arensman formen parte de la lista final del Netcompany Ineos Tour, y personas como Andrew August posiblemente sean reclutadas en el equipo para reemplazar a Onley.

Se espera que Netcompany Ineos, como muchos otros equipos, revele a sus ocho corredores del Tour después del Campeonato Nacional de este fin de semana. Se espera que los corredores viajen a Barcelona el martes para la Gran Départ. El Tour comienza el sábado 4 de julio.