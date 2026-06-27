El ciclista escocés se baja por una lesión en el hombro sufrida en el Tour Auvernia-Ródano-Alpes, mientras Kévin Vauquelin lucha contra una enfermedad

El británico Oscar Onley no correrá el Tour de Francia de este año después de estrellarse en el Tour Auvergne-Rhônes-Alpes, confirmó el jueves Netcompany Ineos.

Onley, que terminó cuarto en el Tour del año pasado, codirigirá el equipo de Ineos en Francia junto a Kévin Vauquelin. Sin embargo, su participación ha estado en duda desde un fuerte accidente en el Dauphiné a principios de este mes.

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El ciclista francés del Netcompany Ineos Cycling Team, K&eacute;vin Vauquelin, pedalea durante la séptima etapa de la carrera ciclista Tour Auvernia-Ródano-Alpes (anteriormente conocida como Criterium du Dauphine), 133,6 km entre La Bridoire y Grand Colombier en los Alpes franceses el 13 de junio de 2026. (Foto de Anne-Christine POUJOULAT / AFP vía Getty Images)