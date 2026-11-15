Geraint Thomas dice que la marca “trabajará estrechamente con nuestros ciclistas y nuestro equipo de rendimiento”


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Netcompany Ineos competirá con neumáticos Pirelli a partir de 2027, poniendo fin a una asociación a largo plazo con Continental.

Lanzado como Sky Procycling en 2010, el equipo británico utilizó una gama de neumáticos de fabricantes como Veloflex, FMB y Vittoria en sus primeros años, pero ha utilizado Continental de manera constante durante más de una década.

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Un Ineos Pinarello Dogma de Netcompany equipado con neumáticos Pirelli