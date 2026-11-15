Geraint Thomas dice que la marca “trabajará estrechamente con nuestros ciclistas y nuestro equipo de rendimiento”

Netcompany Ineos competirá con neumáticos Pirelli a partir de 2027, poniendo fin a una asociación a largo plazo con Continental.

Lanzado como Sky Procycling en 2010, el equipo británico utilizó una gama de neumáticos de fabricantes como Veloflex, FMB y Vittoria en sus primeros años, pero ha utilizado Continental de manera constante durante más de una década.

Sin embargo, hubo un nuevo acuerdo de tres años con Pirelli. anunciado el jueves.

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“Pirelli aporta una enorme experiencia técnica y un compromiso real con la innovación, por lo que es emocionante tenerlos trabajando estrechamente con nuestros pilotos y nuestro equipo de alto rendimiento”, dijo el director de carreras del equipo, Geraint Thomas.

“No se trata sólo del equipo con el que corremos, sino de cómo podemos trabajar juntos para seguir desarrollándonos, por lo que tenemos muchas ganas de construir esa relación y ver qué podemos lograr juntos”.

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'Ganancias marginales' sigue siendo una frase estrechamente vinculada a Netcompany Ineos, y hay alguna mención de esa filosofía en el comunicado de prensa de Pirelli.

Pirelli dice que la asociación se centrará en desarrollar “soluciones técnicas” para las demandas del ciclismo WorldTour. También se menciona que la “evaluación técnica” es un paso clave en el desarrollo de la asociación.

En lenguaje sencillo, esto podría indicar que el equipo está probando los neumáticos Pirelli contra los neumáticos Continental GP 5000 S TR y TT TR con los que han estado compitiendo hasta ahora.

Pirelli ya suministra dos equipos WorldTour: Lidl-Trek y Alpecin-Premier Tech.

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Parece que Netcompany Ineos utilizará principalmente el neumático Pirelli P Zero Race SL-R, así como el modelo P Zero Race RS.

El equipo también cambió de ruedas a principios de este año, pasando de ruedas Shimano Dura-Ace a modelos Scope. Quizás la combinación de ruedas Scope y neumáticos Pirelli haya demostrado ser más rápida.

Probamos neumáticos de carretera en nuestra prueba de neumáticos CN Labs en 2024, probando modelos Continental y Pirelli, pero esa prueba no incluyó el P Zero Race SL-R, entonces inédito.

Pirelli lanzó su neumático insignia P Zero Race SL-R en marzo de este año. Los neumáticos utilizan PAAS (tecnología del sistema aerodinámico avanzado de Pirelli), que agrega material a las paredes laterales del neumático liso para mejorar el rendimiento aerodinámico cuando se monta en una llanta. Pirelli afirmó que la resistencia a la rodadura y el rendimiento aerodinámico habían mejorado considerablemente en comparación con su modelo P Zero RACE RS.

Geraint Thomas habló recientemente sobre la temporada mixta de 2026 del equipo y dijo: “Simplemente por los resultados, diría que definitivamente no fue buena”. ¿Puede este cambio de equipo ser una ganancia marginal que les ayude a cambiar las cosas en 2027?

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