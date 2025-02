La enfermedad evita que el contendiente australiano se alinee: “No es la época del año realmente empujar y forzar”, dice el director deportivo

Neve Bradbury parecía ser uno de los contendientes clave en un fuerte escuadrón de cañones cañones de zondacrypto en la carrera femenina de Cadel Evans Great Ocean Road el sábado, pero cuando el equipo se dirigió al inicio de sesión de Waterside en Geelong, fueron un miembro corto, enfermedad, enfermedad Significaba que el australiano de 22 años tendría que sentarse.

Bradbury, quien llegó octavo en general en la gira Down Under y cuarto en el escenario de Willunga Hill, ya se había quedado fuera del nuevo Surf Coast Classic el miércoles y desafortunadamente no estaba listo para volver allí.

“Ella no era 100% mucho antes de la carrera del miércoles, por lo que tomamos la decisión de no comenzar allí”, dijo la directora de deportes Beth Duryea My Bike Justo antes de que comenzara la carrera. “Dado que tampoco está 100% recuperada, es como un pequeño tipo de resfriado, básicamente, solo dijimos: 'Ok, no es así, no es la época del año realmente empujar y forzar', a pesar de que sabíamos que en realidad eso en realidad Podría hacerlo muy bien en esta carrera, y sería bueno para nuestro plan de equipo si estuviera aquí.

“Pero así es como es, y tenemos que aceptar y ella se recuperará ahora que ya tiene otra semana planificada en Australia, en casa con la familia, y luego se dirigirá a Europa, por lo que volvería a un horario normal “

Canyon-Sram Zondacrypto puede estar perdiendo una opción valiosa en Bradbury, pero tienen otros, con Chloe Dygert alineando junto a Tiffany Cromwell, Maria Martins, Alice Towers y Maike van der Duin.

Dygert ya ha demostrado su forma en múltiples ocasiones durante el verano australiano, ganando la etapa 3 del Santos Tour Down Under y también fue segundo en el Surf Coast Classic a Ally Wollaston (FDJ-Suez) en el sprint.

Después de eso, la dos veces campeona mundial de la contrarreloj será observada de cerca en la carrera de 142.4 km con expectativas altas de que lanzará un ataque tardío, como sus rivales se enteraron en el sur de Australia, tiene un giro de velocidad que puede ser Es difícil igualar incluso si sabes que viene.

Cuando se le preguntó en la entrevista de firmación si un ataque tardío estaba en las cartas, su respuesta fue: “Esa es una buena pregunta, tendrás que esperar y ver”.