El joven escalador australiano continúa con un buen comienzo de temporada tras el tercer puesto en el Tour Down Under

Después de la última etapa del UAE Tour Women, la segunda clasificada Neve Bradbury (Canyon-SRAM) subió al podio más veces que incluso la ganadora de la carrera, Lotte Kopecky (SD Worx-Protime).

La escaladora de 21 años terminó segunda en la general y ganó el maillot blanco de mejor corredora sub-23, lo que también la puso a la cabeza de la clasificación general y sub-23 del UCI Women’s WorldTour.

Bradbury no había pensado mucho en las clasificaciones de toda la temporada antes de la etapa reina del sábado en Jebel Hafeet, pero su segundo puesto combinado con sus resultados del Tour Down Under (tercero en la general) y la Cadel Evans Great Ocean Road Race (15º) La pondría en el puesto morado de líder de la clasificación.

“Anoche me di cuenta de que podía conseguir la camiseta de líder del WorldTour”, dijo Bradbury. ciclismonoticias después de la ceremonia del podio en el rompeolas de Abu Dhabi.

Para lograrlo, Bradbury sólo tenía que pasar sano y salvo el último día. Inusualmente en los Emiratos Árabes Unidos, llovió bastante durante la etapa y hubo algunas caídas en el camino hacia el sprint final del grupo.

Las caídas vieron atrapados a varios nombres importantes, incluido Gaia Realini (Lidl-Trek), cuarto clasificado, en el último kilómetro, pero Bradbury salió ilesa y pudo agregar una camiseta blanca, violeta y azul claro a su colección.

Sin embargo, defender el liderato del Women’s WorldTour no es una prioridad para Bradbury: está mirando hacia las carreras por etapas más adelante en la temporada en lugar de las clásicas de primavera.

“Me perderé algunas de las próximas carreras del WorldTour, por lo que es probable que esto cambie. Pero es bueno tenerlo”, concluyó Bradbury con una sonrisa.

Bradbury ahora encabeza la clasificación con 678 puntos gracias a una gran cosecha de 360 ​​puntos de su paso por los Emiratos Árabes Unidos, donde se acercó cada vez más a su primera victoria profesional con un segundo lugar en la etapa reina de Jebel Hafeet.

Está 158 puntos por encima de Dominika Wlodarczyk (UAE Team ADQ), quien quedó segunda en la Cadel Evans Great Ocean Road Race y quinta en el Tour Down Under. Sarah Gigante (AG Insurance-Soudal), que ganó la general de Australia, está seis puntos más atrás con 514.