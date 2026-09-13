El irlandés logra la cima tras una escapada en la etapa 19 a pesar de pensar que tenía pocas posibilidades por la mañana.

Eddie Dunbar (Pinarello Q36.5) no es ajeno a los contratiempos, y las caídas aparentemente siempre le suceden con tanta frecuencia como ha demostrado su brillantez a lo largo de su carrera. Pero después de un largo camino desde que fue atropellado por un motociclista en marzo y se rompió el tobillo, volvió a la cima el viernes, ganando la etapa 19 de la Vuelta a España.

Dunbar, dos veces ganador en la Vuelta a España, sumó un tercero de manera sorprendente desde la escapada a Peñas Blancas, lanzando una explosiva oleada tardía en los últimos dos kilómetros para perseguir y vencer de manera convincente a Santiago Buitrago (Bahrain Victorious).

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