El irlandés logra la cima tras una escapada en la etapa 19 a pesar de pensar que tenía pocas posibilidades por la mañana.

Eddie Dunbar (Pinarello Q36.5) no es ajeno a los contratiempos, y las caídas aparentemente siempre le suceden con tanta frecuencia como ha demostrado su brillantez a lo largo de su carrera. Pero después de un largo camino desde que fue atropellado por un motociclista en marzo y se rompió el tobillo, volvió a la cima el viernes, ganando la etapa 19 de la Vuelta a España.

Dunbar, dos veces ganador en la Vuelta a España, sumó un tercero de manera sorprendente desde la escapada a Peñas Blancas, lanzando una explosiva oleada tardía en los últimos dos kilómetros para perseguir y vencer de manera convincente a Santiago Buitrago (Bahrain Victorious).

Antes de cruzar la línea, incrédulo, miró hacia atrás y luego lanzó un puñetazo al aire, rugiendo de celebración. Estaba de regreso, no sólo donde no pensó que estaría hace seis meses, sino donde ni siquiera esperaba estar esta mañana.

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“Me perdí gran parte de la temporada. Me perdí la salida después de tener un grave accidente y estuve fuera de acción durante tres meses, y no anduve en bicicleta, por lo que era un gran desafío estar en la Vuelta, y mucho menos competir por una etapa”, dijo Dunbar.

“Simplemente no podía creerlo cuando crucé la línea; creo que mi reacción lo demostró. Incluso al principio, les decía a los muchachos que no me sentía bien y que probablemente no podría llegar al descanso.

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“He aquí, me encontré en el camino y comencé a sentirme bien a medida que avanzaba el escenario. Es curioso cómo se desarrolla”.

Al final, Dunbar ni siquiera podía recordar cómo había perseguido a Buitrago. A medida que las emociones inundaron, todo se volvió borroso. Con su compañero de equipo Tom Gloag como compañía, habían tomado un buen ritmo para llegar a un grupo líder de cuatro en la subida final, y cuando el colombiano se fue y el británico no pudo, el irlandés encontró algo que le quedaba para responder.

“Cuando estás en una situación así, desearía tener las mismas piernas que Buitrago porque los ataques que realiza son increíblemente fuertes y necesito tener un poco más de cuidado cuando uso mi esfuerzo”, dijo.

“Sabía que tenía un esfuerzo en mí y quería usarlo para ganar la etapa. Cuando llegaron a la parte empinada con unos 12 km para el final, realmente me controlé para no caer en números rojos, regresé y tener a Tom allí nos dio un poco de seguridad adicional.

“Comencé a establecer un ritmo, pensando que Tom probablemente iba a ganar la etapa. Luego dijo: 'No creo que pueda', pero nos comunicábamos de vez en cuando, y básicamente sabíamos que Buitrago siempre iba a atacar desde lejos, así que solo estaba esperando eso. Cuando Buitrago se fue, Tom no pudo seguirlo, y entonces supe que la responsabilidad de ganar la etapa recaía en mí. Afortunadamente, tenía las piernas para hacerlo.

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“Ese último kilómetro fue tan rápido que ni siquiera puedo recordar lo que pasó”.

Dunbar también reveló que hubo otro aspecto emocional en juego en su actuación, con un duelo reciente en su familia que destaca los sacrificios que hacen los ciclistas profesionales mientras sus calendarios están dictados por el calendario de carreras.

“Quiero decir, por ejemplo, no quiero que esto sea triste, pero mi novia, su abuela, falleció hace dos días. Se suponía que debía estar aquí, pero está de regreso en Irlanda con su familia, y hoy estaba pensando en ellos, y eso realmente me estimuló al final”, dijo Dunbar, comprensiblemente lloroso, a Eurosport.

“Son el tipo de cosas en las que piensas; son los sacrificios que haces. A veces no puedes estar ahí para las personas para las que necesitas estar ahí porque estás haciendo tu trabajo. Estaban en mi mente hoy, y espero haberles dado algo por lo que sonreír”.