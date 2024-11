El bicampeón del mundo dice que el nuevo campeón de Europa tiene la capacidad de acercarse al nivel de las dos superestrellas

Tras la victoria de Thibau Nys en el Campeonato de Europa de ciclocross el fin de semana, el ex doble campeón del mundo de ciclocross Niels Albert afirmó que algún día podría alcanzar el mismo nivel que Mathieu van der Poel y Wout van Aert.

La victoria fue la primera de Nys, de 21 años, en un campeonato importante de élite y se produce una semana después de conseguir su primera victoria de la temporada de ciclocross 2024-25 en el Superprestige Overijse.

La temporada que acaba de terminar, la segunda en el WorldTour con Lidl-Trek, también ha visto a Nys acumular nueve victorias, incluidas cinco etapas en el Tour de Romandía, el Tour de Suiza y el Tour de Polonia.

Escribiendo en su columna para Het Laatste NieuwsAlbert recordó el Campeonato de Europa y señaló que la victoria de Nys “no fue una gran sorpresa” y reconoció su gran progreso como visitante durante la temporada 2024.

“Una vez más, me atrajo la forma en que controló la carrera. Al igual que en Overijse, fue económico, controlado y mantuvo una visión general constante. Luego golpeó de manera hermosa y sin piedad en el momento adecuado.

“¿Esto anuncia una nueva fase en su desarrollo como ciclista de ciclocross? No me atrevería a llevarlo tan lejos”, continuó Albert. “Está bien, ganó un campeonato, pero no fue una gran sorpresa. Su mayor progreso se produjo el verano pasado con esas nueve victorias como visitante, más de la mitad de las cuales fueron en el WorldTour”.

Albert, que ganó el título mundial de ciclocross en 2009 y 2012 antes de verse obligado a retirarse anticipadamente debido a problemas cardíacos en 2014, describió lo que significaría para Nueva York “cruzar un nuevo umbral” en las carreras: igualar a “los dos grandes”.

“Cruzar un nuevo umbral en ciclocross significaría llegar mañana hasta la meta con Wout van Aert y/o Mathieu van der Poel y vencerlos en el sprint”, escribió Albert.

“No lo vamos a colocar en ese nivel. Repito: todavía no, porque, gírelo o gírelo como quiera, en cierto punto irá en esa dirección. No estoy hablando de igualar, y mucho menos de superar”. Pero ciertamente 'acercándose a'.

“Si Mathieu y Wout aparecen en algún lugar al principio y uno de ellos gana, decimos: 'Bueno, ¿quién más?' Con su gran motor y sus capacidades técnicas y tácticas, me imagino que tarde o temprano haremos lo mismo con Thibau.

“Es simple: la potencia y la potencia que desarrolla en la carretera también le hacen crecer aún más en el ciclocross. Ninguno de los competidores reunidos podría soñar con esto ni por un segundo”.

Por su parte, Nys dijo que espera “hacer una temporada consistente” después de su victoria en el título, incluso si no espera estar en lo más alto del podio todas las semanas, como lo harían jugadores como Van der Poel y Van Aert.

“Disfruto corriendo a un alto nivel con esta camiseta, espero poder seguir haciéndolo. Me recuperé muy bien del Koppenbergcross. Tuve un día fantástico aquí y sólo espero continuar esa línea”, dijo esporza.

“No será ganar todas las semanas, pero una vez 2º, 3º o ganar… Para eso lo hago. Los aficionados dan lo que vienen a buscar, ofrecen espectáculo y hacen una temporada consistente”.