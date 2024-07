Wout van Aert aspira a ganar una etapa en la tercera semana mientras Vingegaard espera mejorar

Jonas Vingegaard puede estar a más de tres minutos del líder del Tour de Francia, Tadej Pogačar, después de las etapas pirenaicas del fin de semana, pero el danés no pierde la esperanza de ganar la carrera por tercera vez.

3:09 separan al líder del Visma-Lease a Bike y del maillot amarillo tras perder 43 segundos en Pla d'Adet y 1:12 en la subida a Plateau de Beille.

Sin embargo, Vingegaard aún espera marcar la diferencia en la última semana del Tour, con un puñado de etapas difíciles en los Alpes por delante y la contrarreloj final montañosa hasta Niza.

“Cuando alguien está mejor, simplemente hay que aceptarlo. Ahora está mejor. Ojalá podamos darle la vuelta a la situación en la tercera semana”, dijo Vingegaard durante la conferencia de prensa del día de descanso de Visma-Lease a Bike.

“No voy a aceptar este resultado sin más, no me rendiré sin luchar. He ganado el Tour de Francia dos veces. No estoy aquí para competir por el segundo puesto. Haré todo lo que pueda para intentar conseguir la victoria.

“Parece muy fuerte, pero también hemos visto en el pasado que tiene días malos. Quizá los tenga en la tercera semana. Nunca se sabe”.

“Nunca me rendiré mentalmente. Seguiré luchando, haciendo todo lo que pueda. Veremos en una semana cuál es el resultado. No he perdido la fe en absoluto y sigo creyendo que es posible. Lo demostramos en los últimos dos años. Sólo tenemos que seguir intentándolo y seguir creyendo en ello”.

Vingegaard dijo que su objetivo es “mirar hacia adelante” para conseguir el primer puesto del Tour, en lugar de mirar hacia atrás para defenderse del tercer puesto, Remco Evenepoel, que se encuentra a 5:19 de Pogačar.

Vingegaard está convencido de que podrá igualar y competir con Pogačar en la tercera semana y en los próximos años.

“No es que él sea mucho mejor. Así que creo que, en el futuro o incluso en este Tour de Francia, puedo mejorar un poco, entonces será más igualado y tal vez estemos al mismo nivel”.

El compañero de equipo de Vingegaard, Wout van Aert, sugirió que Visma-Lease a Bike ha perdido a varios corredores para la batalla contra Pogačar, con Sepp Kuss y Steven Kruijswijk descartados del equipo del Tour de Visma en la preparación para la carrera.

“Extrañamos especialmente a Sepp Kuss y Steven Kruijswijk en las subidas”, dijo Van Aert.

“El domingo intentamos cansar a todos lo máximo posible con nuestro ritmo durante todo el día. Lo conseguimos, pero no tuvo suficiente influencia sobre Pogačar. Tenemos que aceptarlo. Con otros corredores en este Tour, creo que no habríamos podido hacer mucho más.

“Todos han rodado muy duro durante todo el día. Por eso no podía creer que esos dos hubieran batido todos los récords de escalada después de una carrera tan dura. Jonas ha estado muy fuerte, pero tenemos que aceptar que Pogačar está mejor en este momento”.

Van Aert dijo que no estaba sorprendido por los altos resultados de escalada en los Pirineos, donde Pogačar, Vingegaard y Evenepoel rompieron el récord de escalada del Plateau de Beille de 26 años de Marco Pantani.

“De todos modos, el nivel en el pelotón es cada año más alto”, dijo el belga. “Basta con mirar los números de los últimos cinco años: todos los récords de escalada se han batido una y otra vez. No por mí, pero no es ninguna novedad que haya sucedido de nuevo”.

“También hay que tener en cuenta que todo evoluciona, todo mejora cada año: las motos, el entrenamiento, los métodos… todo. Como resultado, los corredores corremos cada vez más rápido”.

El belga, además de apoyar a Vingegaard, también busca sus propias posibilidades en este Tour de Francia. Ha sumado tres puestos en el podio hasta el momento, pero se le acaba el tiempo para lograr su décima victoria de etapa en esta carrera.

“Esto es el Tour de Francia y estoy aquí para conseguir un resultado. Tengo confianza en que mi estado físico puede mejorar con el descanso que viene después del Tour”, afirmó.

“No empiezo ninguna etapa con la idea de dar un paso adelante en cuanto a la forma física. Empiezo cada etapa con un objetivo. A veces, ese objetivo es intentar ganar la etapa; el fin de semana pasado era ayudar a Jonas lo mejor posible. Ese será también el objetivo para la próxima semana.

“Espero que la etapa del miércoles hasta Superdevoluy sea una etapa para los escapados, donde puedan luchar por la victoria. Pero esa etapa es bastante dura, con un final en subida también. Hay muchas posibilidades de que siempre haya alguien mejor escalador que yo en ese grupo en este momento, así que será difícil para mí.

“Creo que tengo más posibilidades el jueves (etapa 18) en Barcelonette, pero habrá más corredores que piensen lo mismo. Estar en la escapada ese día será una batalla en sí misma”.

.