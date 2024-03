“Si hubiera seguido adelante, alguien habría superado las barreras”, dice el velocista de Soudal

Tim Merlier estrechó la mano de Jasper Philipsen en el podio de la Clásica Brujas-De Panne, pero el velocista de Soudal-Quick Step no estaba contento de tener que frenar a 200 metros del final después de un choque hombro con hombro con su rival.

Merlier hizo un gesto con la mano a Philipsen después del final, mostrando una clara frustración. El ganador de Milán-San Remo llegó primero a la meta y descartó cualquier sugerencia de irregularidad, pero Merlier no estaba contento de terminar segundo.

“Si no me hubiera reprimido, la primavera habría terminado para una persona”, dijo Merlieir en una entrevista con Wielerflitsindicando las consecuencias para Philipsen, que le golpeó por detrás mientras ambos velocistas se lanzaban para superar las barreras y adelantar a Danny van Poppel (Bora-Hansgrohe), que había iniciado el sprint.

Los comisarios de la UCI miraron la repetición en vídeo del incidente pero consideraron que se trataba de un incidente de carrera. Merlieir no estaba convencido.

“Jasper tiene suerte de que yo sea un buen ciclista”, dijo Merlier.

“Si hubiera seguido adelante, alguien habría superado las barreras. Probablemente no me habría caído, pero probablemente me culparían a mí. Jasper se acercaba y yo también quería comenzar mi sprint, pero de repente recibí un empujón en la cadera.

“Dejé de pedalear”.

Philipsen, por su parte, se mostró un poco más tranquilo ante el choque. “Fui hombro con hombro con Tim, lo cual fue una lástima, pero al final fue un buen sprint y estoy feliz de ganar”, dijo después de la meta.

“Era difícil adivinar qué iba a hacer Van Poppel y elegí de qué lado ir, y justo a tiempo pudimos evitar una caída”, añadió.

Merlier y Philipsen eran compañeros de equipo en Alpecin-Fenix ​​y existe un sentimiento de respeto entre dos de los impresores más rápidos del mundo, pero Merlier advirtió que no pisará el freno la próxima vez.

“¿Esto cambiará mi relación con Jasper? No. La relación en sí es buena. El año pasado entrenamos juntos un par de veces en Tenerife, pero ya no éramos compañeros.

“Ahora hacemos el mismo trabajo. No aceptaré simplemente la derrota la próxima vez”.