Los ex ganadores de San Remo Vincenzo Nibali y Maurizio Fondriest Ride with Briton para los últimos 10 kilómetros

Los ex ganadores de Milan-San Remo Vincenzo Nibali y Maurizio Fondriest han realizado un reconocimiento de entrenamiento del Monumento de Primavera de Italia con el líder Q36.5 Tom Pidcock, y le han dado al británico algunas ideas sobre cómo puede seguir en sus pistas de ruedas para triunfar en Via Roma el sábado también.

Habiendo perdido a San Remo como Neo-Pro en 1988 al ganador de doble Tour de Francia Laurent Fignon, Fondriest Triumphed en la misma carrera en 1993, mientras que Nibali tuvo una memorable victoria en solitario en 2018.

El propio Pidcock ha tomado títulos olímpicos de MTB, así como victorias en Alpe d'Huez durante la gira y Strade Bianche, y está llegando a Milan-san Remo en la parte posterior de una serie de victorias temprano en la temporada y un sexto lugar en general en Tirreno-Adriatico.

En 2021, Pidcock estaba en el meollo de la acción cuando Jasper Stuyven atacó al pie del Poggio después del descenso, y en 2024 lanzó un ataque tardío que lo llevó al escape Matteo Sobrero (Red Bull-Bora-Hansgrohe). Pero su atrevido movimiento de último kilómetro fue aplastado por el ganador de 2023 Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck), preparando las cosas para un triunfo de sprint para el compañero de equipo del holandés, Jasper Philipsen.

Fondriest y Nibali usaban dos camisetas especializadas en Q36.5 que conmemoran sus respectivas victorias en San Remo cuando se unieron a Pidcock para el segmento de cierre de La Primavera a principios de esta semana.

“San Remo es el más técnico de los monumentos”, dijo Nibali después, “ganarla requiere creatividad, la capacidad de aprovechar el momento. No se puede permitir decidir de antemano dónde atacará.

“Por ejemplo, un año decidí que tenía que esperar y solo atacar contra el Poggio. Así que esperé, esperé, esperé. Luego, en el Poggio, no pude lanzar mi ataque. Así que necesitas saber cómo improvisar, debes poder prestar la máxima atención en todos los tiempos porque las cosas pueden cambiar en un momento de aviso”.

En cuanto a cuál sería su consejo para Pidcock, Nibali dijo: “Sigue a Van der Poel o (Tadej) Pogačar (EAU EAU Emirates-XRG). Tom es el favorito menor de los tres y necesita atacar después de ellos”.

“Cuando sigue sus ataques, necesita tratar de ser un poco conservador para poder atacarlos nuevamente. Es muy difícil, pero logré hacerlo varias veces en mi carrera, en el descenso en Il Lombardia, en Sheffield en el (2014) Tour de France”.

“There are always just two roads to victory. Either you are a sprinter who can hold on a bit on short climbs of about six minutes, riding above your threshold, after which all you have to do is sprint. Or else you are an extremely explosive rider, like (Giuseppe) Saronni, (Paolo) Bettini, (Julian) Alaphilippe (Tudor ProCycling), Pogačar, Van der Poel or Tom Pidcock “, agregó Fondriest.

“Estos son corredores con un cambio de ritmo vicioso y pueden tratar el Poggio como un sprint cuesta arriba de 500-600m. Para atacar antes que el Poggio necesita condiciones climáticas muy especiales, como cuando (Gianni) Bugno ganó en 1990.

“Tal vez existe una última opción que solo está disponible para usted si no está entre los favoritos y es atacar en la base del Poggio después del descenso, como lo hizo Stuyven en el '21”.

Q36.5 no es el equipo más poderoso de San Remo este año, pero Fondriest argumentó que era posible ganar el monumento italiano sin una potencia de fuego masiva para respaldarlo.

“La carrera siempre se decide en Poggio, por lo que todo lo que necesitas que tu equipo haga es llevarte al frente antes del Poggio. Si tienes un equipo fuerte, como Pogačar, tal vez puedas establecer un ritmo muy alto tanto en Cipressa como en Poggio”, dijo.

“Pero al final, digamos que los ataques de Pogačar, Van der Poel y Pidcock lo siguen y todo lo que el equipo de Pogacar ha hecho es hacer que la carrera por quien tenga las piernas … así que no, no necesitas un equipo fuerte para ganar Sanremo”.

En cuanto a los consejos específicos para Pidcock, Fondriest dijo: “Siendo el viaje más ligero en términos de peso entre los favoritos, lo que ciertamente no debería hacer es atacar primero en Poggio.

“Podría, por ejemplo, permanecer en la rueda de Pogačar, tal vez con otros tres o cuatro jinetes, y primero pasar por el Poggio y tratar de hacer algo en el descenso …

“Pero en general, mi consejo para él sería: ser el último en hacer tu movimiento, no atacar antes de que Van der Poel o Pogačar hayan atacado”.

Si Pidcock ganara, sería el primer británico en hacerlo desde Mark Cavendish en 2009, y después de Tom Simpson en 1964 y Cavendish hace 15 años, solo el tercero en la historia de su país.