El entrenador británico Kurt Bogaerts dice que “todavía no hemos visto la máxima actuación en un Gran Tour” de Pidcock

Hace 11 meses, Tom Pidcock habló de querer “probar su valía” como corredor del Tour de Francia. Sin embargo, después de revelar que estaba “diciendo lo que creo que todos querían escuchar” cuando se fijó ese objetivo públicamente, ¿está realmente el Tour entre los planes del británico para 2025?

Después de una temporada 2024 larga, con múltiples objetivos pero nuevamente exitosa, Pidcock reconsideró sus comentarios en el escenario de Rouleur Live.

Pidcock ganó la Amstel Gold Race, pero abandonó el Tour debido al COVID-19 después de dos semanas decepcionantes de carrera y un doloroso segundo lugar en la etapa de tierra. Se recuperó con un estilo espectacular al defender de manera emocionante su medalla de oro en bicicleta de montaña de Tokio.

Con ese objetivo cumplido y el próximo ciclo olímpico de cuatro años ahora en su infancia, hay más espacio para centrarse en la carretera, y Pidcock ya admite que el ciclocross y la bicicleta de montaña pueden tener que pasar a un segundo plano si quiere alcanzar su meta completa. potencial.

Todavía quiere demostrar su valía como piloto de carretera, eso ha sido una constante en sus comentarios hacia el final de la temporada.

“Sin duda, el ciclo olímpico es de cuatro años, así que creo que definitivamente los próximos dos años son realmente claves para que Tom explore sus límites en la carretera y hasta dónde puede llegar”, dijo el entrenador de Pidcock, Kurt Bogaerts, a ciclismonoticias en septiembre, habló antes de que surgiera el drama en torno a su 'deselección' de Il Lombardia y su futuro en Ineos.

“Puede anotar en las Clásicas, puede anotar en las Grandes Vueltas” y, lo que es más importante, “tendrá más espacio mental para ello” sin los compromisos todoterreno.

“No digo que no del todo al off-road, pero será más en función de sus objetivos como visitante y Tom mismo lo dijo que quiere intentar ser lo mejor posible en la carretera. También somos realistas en que nunca hemos Realmente tuvo la preparación ideal, así que no conocemos sus límites en la carretera”.

Sin embargo, Pidcock se centró en los Clásicos cuando el locutor Matt Stephens le preguntó sobre sus objetivos para 2025, sin mencionar otro asalto en el Tour.

“Creo que he perdido esa capacidad: el sprint, la velocidad que tenía quizás hace dos o tres años, y eso es lo que quiero intentar encontrar de nuevo”, dijo Pidcock sobre lo que aspira a lograr el próximo año.

“Mis carreras favoritas son las de un día, las Clásicas, y aún no he ganado un Monumento. Así que ahí es donde quiero centrarme”.

El británico habló abiertamente sobre cómo no disfrutó de sus dos últimas apariciones en el Tour al no haber progresado desde el puesto 16 en la general con una victoria de etapa durante su primer Tour en 2022.

“Mi primer año en el Tour fue increíble, gané una etapa, G (Geraint Thomas) subió al podio, fue genial. Y luego, los dos últimos años, para ser honesto, no lo disfruté mucho”, dijo. aceptado. “Necesito intentar encontrar ese sentimiento que tenía”.

Bogaerts está convencido de que el mundo del ciclismo aún no ha visto lo que Pidcock puede hacer plenamente en una carrera de tres semanas, a pesar de admitir que no ha estado al mismo nivel en cuanto a resultados que las pocas superestrellas que dominan gran parte de las victorias en el calendario.

“Sigo pensando que puede ser muy, muy bueno en la carretera. Y al mismo tiempo, tiene 25 años y si miras su palmarés fuera de la carretera y en carretera, hay algunas buenas victorias que ha obtenido”, dijo Bogaerts.

“No gana tanto como Pogačar o Evenepoel, pero creo que a muchos jóvenes de 25 años les gustaría lo que Tom ha creado en este momento. Soy una persona muy realista y muy positiva en esto y para mí. él es más que alcanzar sus metas.

“Tal vez todavía hay algunos tics y todavía no hemos visto el mejor desempeño en un Gran Tour. Fue 13º en el Tour el año pasado, no creo que sea su mejor momento en este momento, creo que hubo más”. en él, pero las circunstancias aún no estaban dadas.”

Hablando antes de que el futuro de Pidcock en Ineos quedara en duda hacia el final de la temporada y el británico revelara su descontento con el Tour, Bogaerts confiaba en que la carrera de 2025 sería vital para el desarrollo de su corredor.

“Cuando hizo su primer Tour de Francia, probó lo que es el TDF. Ganó una etapa realmente bonita en Alpe d'huez y realmente quiere más así”, dijo el técnico belga.

“Tom es una persona muy honesta y ve que en este momento tenemos oponentes fuertes y se trata de identificar sus límites en la general, identificar lo que puede sacar de esta carrera finalmente preparado.

“El Tour es un objetivo clave para Tom porque es una de las carreras más importantes que existen y Tom definitivamente quiere desempeñar un papel allí. Este año nuevamente, no estuvo lejos de ganar una etapa, tal vez ya tenía COVID-19, pero Aún así fue segundo en la etapa de tierra, algo que rápidamente se olvida, por lo que Tom seguramente también tiene ambiciones en esta carrera y en las subidas.

“No creo que para Tom haya límites en este momento, pero tenemos que ver cómo será el próximo año, que será un año clave”.

Tom Pidcock viajará para Ineos Grenadiers en 2025 después de que finalice su transferencia. Aún no se ha confirmado si estará en la lista de ocho hombres del Tour de Francia en julio.