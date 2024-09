Onweller y De Crescenzo entre los ciclistas estadounidenses que se saltan el UCI Gravel Worlds para ganarse la vida y apoyar el Life Time Grand Prix

Paige Onweller (Trek Driftless) se llevó la medalla de bronce en el Campeonato Nacional de Gravel de EE. UU., lo que le valió una entrada comodín para su segundo viaje al Campeonato Mundial de Gravel de la UCI, del 5 al 6 de octubre. Sin embargo, ella y varias de las principales carreras de gravel de EE. UU., desde Keegan Swenson y Russell Finsterwald hasta Lauren De Crescenzo y Alexis Skarda, han rechazado puestos en la lista del Mundial para centrarse en las dos últimas carreras de la serie Life Time Grand Prix.

La comodidad y la rentabilidad son dos de los principales factores decisivos para que los ciclistas estadounidenses dejen pasar la oportunidad de competir por un campeonato mundial, pero también el circuito instalado en Bélgica, que sólo es mitad de “grava”.

En particular, para los atletas del Gran Premio, los mejores resultados en The Rad Dirt Fest en el sur de Colorado este sábado y en Big Sugar Gravel el 19 de octubre en Arkansas determinarán quién se lleva las mejores partes del premio de 300.000 dólares, dividido en partes iguales entre los 10 primeros. hombres y top 10 mujeres después de Big Sugar.

Worlds tiene una camiseta arcoíris en oferta, sí, pero no hay premios en metálico, no hay apoyo para viajes de USA Cycling, es posible que los ciclistas tengan que pagar sus propios kits nacionales y es un largo camino por recorrer para una carrera de un día. Los recorridos son más cortos que la mayoría de las carreras estadounidenses: sólo 134 kilómetros (83 millas) para mujeres y 181 kilómetros (112 millas) para hombres.

El recorrido del Campeonato Mundial de Gravel UCI “no va a favorecer a un corredor de gravel estadounidense”, dijo Onweller, quien canceló sus planes de viajar a Bélgica el día después de The Rad y optó por permanecer en Estados Unidos para competir por las mejores acciones en el Gran Premio. donde es segunda en la general, y se centrará en “dos pruebas de tierra pura que me sientan muy bien”.

“Me entusiasmaba la oportunidad de ser parte de un equipo y ayudar tal vez a otro corredor al que (el recorrido del Mundial) le va bien, pero es difícil. Es un año olímpico y no hay mucho apoyo. Es difícil “Renunciar a la oportunidad de competir en el Mundial, pero tengo que pensar en dónde están mis prioridades en este momento y qué es lo que mejor me conviene personalmente. La decisión fue multifacética”, dijo. ciclismonoticias y una pequeña reunión de periodistas en una rueda de prensa virtual sobre el Gran Premio.

“Estaba muy claro, una vez que llegué segundo en la general (de LTGP), que no sólo necesitaba luchar por Big Sugar, sino que necesitaba luchar por la general. He estado apuntando a Big Sugar durante todo el año. El Life Time Grand Prix realmente está acercando las carreras todoterreno en Estados Unidos y destaca a las mujeres, estableciendo el estándar para las salidas femeninas separadas y siento que realmente quiero apoyar eso.

“Y también me preocupaba la experiencia, mi capacidad para marcar la diferencia allí, por lo que eso significa. Así que, por ejemplo, si termino 20º en el Mundial, eso no significa mucho para mí y mis patrocinadores. Pero sí Mucho si termino y gano el Gran Premio en general”.

Onweller, ganadora de Big Sugar Gravel en 2022, explicó que había reservado un vuelo de Colorado a Bélgica para este domingo, pero que le preocupaban los efectos sobre su forma física y su salud al pasar de una carrera en altura a un vuelo internacional para competir en una. carrera de cinco horas y luego volar de regreso a casa para recuperarse.

De Crescenzo dijo que a ella también le costó tomar una decisión y decidió cancelar su vuelo a Bélgica anoche. “No es un buen circuito para mí”, admitió y prefirió ahorrar dinero evitando pagar el billete de avión, el alojamiento y la equipación del equipo y centrarse en el Gran Premio.

Jim Miller, jefe de rendimiento deportivo de USA Cycling, confirmó que, de hecho, fueron las limitaciones en un año de Juegos Olímpicos las que llevaron a una disminución del apoyo que formaba parte de un programa mundial en el pasado.

“En los años olímpicos, nos enfrentamos a gastos importantes sin los ingresos correspondientes para compensarlos. Como no estamos financiados por el gobierno, debemos encontrar formas de cubrir esos costos nosotros mismos. En pocas palabras, no podemos gastar dinero que no tenemos “, dijo Miller ciclismonoticias sobre que USA Cycling no brinda asistencia financiera para viajes y no brinda apoyo sobre el terreno en Bélgica.

Borstelmann y giros lídicos

John Borstelmann también forma parte del Life Time Grand Prix y habló con ciclismonoticias sobre las oportunidades que se avecinan en ambas series, donde está apenas fuera del top 10 a falta de dos carreras, y un lugar para el Campeonato Mundial de Gravel. A diferencia de Onweller y De Crescenzo, su entrada comodín este año al Mundial es la primera, basada en el segundo puesto general en los US Gravel Nationals, y fue una oferta que no pudo rechazar.

“Mi principal motivación es que siempre quise correr en Flandes, con viento cruzado, adoquines y subidas pequeñas y duras. Esto será sumergirme en lo más profundo, algo así como una carrera extra para mí”, dijo el piloto de 33 años. dijo ciclismonoticias desde su campamento en Trinidad, Colorado, donde se está preparando para The Rad Dirt Fest.

“Mi pan de cada día son las carreras de gravel de EE. UU. Creo que el simple hecho de estar allí y desarrollar contenido en torno a la experiencia de la carrera será lo suficientemente valioso para mis patrocinadores.

“Como equipo, no contamos con el apoyo de USA Cycling, por lo que habrá muchos muchachos haciendo corsarios. Según tengo entendido, en el Campeonato Mundial de Italia, 230 muchachos en juego, es tan caótico que cualquier tipo de estrategia de equipo es prácticamente imposible. Siento que es un poco mi deber (competir en el Mundial, estoy muy emocionado).

Finsterwald declinó su lugar comodín, obtenido desde el cuarto lugar en la general en los US Gravel Nationals, debido a una caída ya ocupada. Coincidió con Borstelmann sobre la naturaleza caótica de una salida con tantos corredores.

“Simplemente no sentí que encajara en mi calendario y no tengo suficientes puntos UCI para empezar hacia delante, lo que parece importante en ese curso”, dijo.

Andy Lydic, de 22 años, tiene puntos UCI y estará en Bélgica con el equipo estadounidense por tercera vez. Dijo que había reservado fondos para ir él solo al Mundial, ya que era “una inversión en mi futuro”.

“Creo que pagar el viaje y el kit del equipo es una inversión en mi futuro. Reservé los fondos para poder ir al Campeonato Mundial porque es importante para mí y creo que se amortizará en el futuro con el patrocinio. y oportunidades de asociación.”

Borstelmann, que tiene un extenso currículum de gravel en carreras de EE. UU., incluidas tres victorias en Gravel Worlds en Nebraska, estaba tan motivado para formar parte del equipo mundial por primera vez que presentó su solicitud a través del proceso de petición de USA Cycling la semana anterior a los US Gravel Nationals. en caso de que no haya terminado entre los 5 primeros.

“Siempre quise competir al más alto nivel. Y (USA Cycling) se comprometió a ganar premios en los campeonatos nacionales de gravel. Tengo suficiente dinero proveniente de eso con el que realmente no contaba para mi viaje, ni para el presupuesto de carreras. año y podré hacerlo funcionar. Parece un buen uso de ese tipo de fondos”.

Dijo que aún estaba por determinar si los participantes que viajaran a Bélgica para el Campeonato Mundial de Gravel tendrían que pagar por los uniformes del equipo. Sólo quiere esforzarse y apoyar a la campeona estadounidense de gravel Brennan Wertz.

“La forma de Brennan después de los Nacionales, mi esperanza es que tenga una buena posición inicial y que tenga suficiente experiencia en carretera para poder estar al frente del pelotón. Personalmente, me encantaría tener una excusa”. Simplemente llegar al frente y volverme loco y correr tan fuerte como pudiera durante la primera mitad de la carrera, incluso si eso significaba explotar, si eso ayudaba a Brennan”.