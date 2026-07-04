El supertalento francés dice: “Ganaré experiencia… pero no se puede ser perfecto y evitar todos los errores durante tres semanas”

Quizás el debut en el Tour de Francia más esperado en décadas esté a punto de llegar el sábado a Barcelona, ​​cuando el supertalento Paul Seixas (Decathlon CMA CGM), de 19 años, se embarca en un viaje hacia lo desconocido, un primer Gran Tour con expectativas a la altura del furor que lo ha seguido a lo largo de 2026.

Francia ha esperado 45 años por un sucesor de Bernard Hinault, el último ganador local en la carrera masculina, y para muchos, Seixas es el corredor que finalmente podría devolver el maillot amarillo a Francia.

Cuando llegó a la rueda de prensa de los mejores corredores el jueves en el Recinte Modernista de Sant Pau, algo que normalmente no se les permite a los debutantes (y mucho menos al titular más joven en 89 años), Seixas se lo tomó todo con calma, aunque no es un titular nuevo normal.

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Cuando todavía es un adolescente, Seixas da poca impresión de que la presión de ser la gran esperanza francesa para el Tour lo esté afectando mientras se sentaba con una camisa blanca y pantalones chinos con la marca del equipo y respondía preguntas de los medios en francés e inglés.

En todos los aspectos, está listo, pero la contrarreloj por equipos en la etapa 1 y el final de la etapa 2 en Montjuïc será cuando realmente comience el bautismo de fuego. Ambiciosas pero realistas es la impresión general de las palabras de Seixas, pero ¿podrán sus acciones estar a la altura cuando el caos que es el Tour de Francia dé la bienvenida a un nuevo jugador?

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“Por supuesto, hay una parte en la que quieres ganar, pero ahora es el Tour. Al principio es una experiencia nueva para mí”, dijo el joven de 19 años.

“Quieres ganar algo, sabes que puedes, y ya lo has hecho normalmente. Primero, tengo que tener experiencia y, por supuesto, hay diferentes maneras de ganar en una carrera como esta. Veré cómo va, cómo puedo rendir, en qué nivel y en qué lugar, y veremos cómo podemos llamarlo victoria o no”.

En años pasados, otras jóvenes esperanzas francesas podrían haber apuntado a victorias de etapa o al maillot de Rey de la Montaña en su debut, un paso lógico antes de convertirse en un corredor de pleno derecho en la general. Pero es seguro decir que Seixas es diferente una vez más; está totalmente comprometido con el objetivo principal.

“La prioridad es la forma de jugar la general, ver cómo va”, afirmó. “Después de eso, qué posición, todavía no lo sé, no puedo decírtelo. Pero no tomaré riesgos por algo que no sea la general. En cualquier caso, eso depende de la situación”.

Cuestionado directamente sobre si había algo que temiera en este debut, Seixas se volvió a medir en su respuesta: “No hay nada especial, sólo necesito ver cómo me recupero después de cada etapa, después de 10-15 días, y hay que ver cómo puedo descansar y recuperarme. No es cuestión de miedo, algunos días puedes cometer errores, claro, y otros días será complicado, pero aprenderé”.

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Después de su accidente y abandono en el Tour Auvergne-Rhône-Alpes el mes pasado, Seixas encontró un obstáculo en el camino hacia el estrellato por el que estaba volando, después de haber ganado La Flèche Wallonne e Itzulia Basque Country esta temporada. Impresionó detrás del gran favorito del Tour, Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) en Strade Bianche y Liège-Bastogne-Liège.

Confirmó el jueves que ya está totalmente recuperado y también restó importancia a cualquier posible exceso de ansiedad tras cometer el error que le provocó la caída en la penúltima etapa de la renombrada Dauphiné.

“Al principio no fue fácil, pero ahora me va bien”, dijo Sexias ante dos pisos llenos de periodistas internacionales. “Tuve un buen y sólido entrenamiento hace unos días y un buen campamento en altitud en Les Arcs con el equipo, así que estoy en buena forma.

“No, no es un tema, sinceramente. Creo que hablar de impaciencia es quizás un poco… No diría 'loco', pero casi. Fue más bien mi gestión de carrera lo que fue diferente en el Dauphine. La caída fue sin duda un error de mi parte, pero no fue una cuestión de impaciencia, fue simplemente intentar posicionarme en el descenso como cualquier otro corredor. Los errores suceden, ciertamente, siempre hay impaciencia en un corredor, pero eso No necesariamente debería afectar mi estilo de carrera”.

A medida que Seixas entre en las carreras, las estadísticas sobre su edad lo seguirán a lo largo de todo lo que haga, bueno o malo, pero el francés sabe que durante tres semanas, pueden ocurrir errores y probablemente ocurrirán, pero parece estar en paz con eso.

“Se trata más del hecho de que es mi primer Tour que de mi edad o de cualquier estadística”, dijo. “Ganaré experiencia. Depende de los errores, pero no se puede ser perfecto y evitar todos los errores durante tres semanas; es mucho tiempo”.

A partir del sábado quedará claro si su debut puede estar a la altura de todas las expectativas y la presión que se le impone, pero con la madurez que ya ha demostrado a lo largo de una preparación imperfecta, Seixas parece tener la fortaleza mental que se requiere de un ganador del Tour. La pregunta más importante es si tendrá piernas.