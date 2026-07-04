El supertalento francés dice: “Ganaré experiencia… pero no se puede ser perfecto y evitar todos los errores durante tres semanas”

Quizás el debut en el Tour de Francia más esperado en décadas esté a punto de llegar el sábado a Barcelona, ​​cuando el supertalento Paul Seixas (Decathlon CMA CGM), de 19 años, se embarca en un viaje hacia lo desconocido, un primer Gran Tour con expectativas a la altura del furor que lo ha seguido a lo largo de 2026.

Francia ha esperado 45 años por un sucesor de Bernard Hinault, el último ganador local en la carrera masculina, y para muchos, Seixas es el corredor que finalmente podría devolver el maillot amarillo a Francia.

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