'Por favor no' bromea Jasper Philipsen después de que Pogačar hace Arenberg Recon

El equipo de EAU Emirates-XRG se ha reducido a los rumores de que Tadej Pogačar podría participar en Paris-Roubaix este año después de la publicación de las redes sociales de los eslovenas de su reconocimiento del sector forestal Arenberg provocó una ola de reacción y especulación.

Los comentarios oscilaron entre el subcampeón de 2024 Jasper Philipsen 'por favor no' Comentario sobre la publicación de Instagram de Pogačar hasta los artículos de opinión completamente incipientes en Gazzetta Dello Sport Con los ex gigantes del infierno del norte, como el ganador de tres veces de los años 70, Francesco Moser, argumentando categóricamente que una victoria en el velódromo Roubaix estaba bien dentro del alcance de Pogačar.

Sin embargo, las reacciones de los miembros del equipo de los EAU y el personal presentes en la gira en curso de Omán estaban mucho menos seguras de que Pogačar estaría realmente presente en la línea de inicio en Compiegne el 13 de abril. Dijo el ex especialista de clásicos Marco Marcato Nieuwsblad “Fabio Baldato” – Al igual que Marcato, director deportivo de los EAU, “organizó el reconocimiento, estaba allí para apoyar a Tadej y Tim (Wellens)”.

“No puedo hablar demasiado sobre el reconocimiento en sí, pero puedo decir que Paris-Roubaix todavía no está en el programa de Tadej”.

Florian Vermeesch, subcampeón en Roubaix en 2021 y una nueva firma en los EAU este año, se divirtió por el interés de la posible participación de Pogačar, pero también inflexible en que no iba a suceder a corto plazo.

“Por supuesto, eso es un poco teaser. Pensé que era divertido ver todas las reacciones, pero no creo que deliberadamente quiera asustar a todos”, dijo Vermeesch a Nieuwsblad y otros puntos de venta en la gira de Omán.

“Él mismo se da cuenta de que estaba montando en una parte de la historia del ciclismo en Arenberg. Hicieron dos días de recons. Solo un día.

Mientras que Vermeesch, como Marcato, dijo que Roubaix no estaba en los planes de Pogačar para la gloria empedrada en 2024, otros como el ex ganador Servais Knaven no estaban tan convencidos, revelados Nieuwsblad “¿Por qué más viajarías en Roubaix Cobbles el 9 de febrero? Nos sorprendió antes”.

Otros aún mantenían la puerta Jar en una posible participación de Pogačar, incluso cuando los EAU estaban haciendo todo lo posible para cerrarla, incluida a Moser en un largo artículo escrito exclusivamente sobre el tema para Gazzetta Dello Sport. Moser contó que estaba almorzando con sus hijos cuando le mostraron el video de Pogačar de Arenberg Forest, y luego agregó: “Sé que en este momento Paris-Roubaix no es parte de los planes de carreras de 2025 del campeón mundial, pero una duda Viene a mí: hizo una encuesta real, todos los sectores, tal vez lo intentará este año “.

“Pero independientemente del” cuándo “debutará en el infierno del norte como profesional, creo que la pregunta que todos hacen es si el esloveno puede ganar o no Roubaix. Mi respuesta es sí. ¿Por qué no lo haría?

“Ya ha corrido dos veces en Flandes y siempre fue el protagonista, una vez que terminó cuarto y una vez ganando, incluso venció a (Mathieu) Van der Poel.

“Por supuesto, no es el mismo tipo de raza, el Pavé es diferente, pero también es una prueba de que Tadej puede ser competitivo en esos monumentos del Norte”.

Moser incluso llegó a argumentar que de los dos monumentos que actualmente aún faltan en la colección de Pogačar, Milan-san Remo podría ser más difícil de ganar que Paris-Roubaix.

“Creo que San Remo podría ser el más difícil para él de conquistar. Ya lo ha intentado varias veces sin tener éxito porque creo que muda su ataque, en el Poggio, va demasiado temprano y no en el lugar correcto”.

Excepto en San Remo, la estrella italiana agregó que Pogačar era monumentos de carrera que ya había ganado y que podría estar dispuesto a cambiar su programa para una grieta al infierno del norte.

“Y si, después de haber corrido Flandes, ¿qué pasaría si decidiera usar su forma de esa carrera y ir directamente a Roubaix, tal vez sacrificando a uno de los clásicos de Ardennes?” Moser preguntó retóricamente antes de volver a preguntar: “¿Por qué no?”