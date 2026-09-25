El holandés dice: “No creo que sea el máximo favorito, sino uno de los outsiders” a pesar de la escandalosa victoria en Luxemburgo la semana pasada.

El martes por la mañana, Mathieu van der Poel y Wout van Aert partieron hacia Canadá antes de la carrera en ruta del Campeonato Mundial de este domingo en Montreal, y se espera que los eternos rivales desempeñen un papel importante en la carrera por el maillot arcoíris.

Recién salido de su ridícula victoria de etapa en solitario de 174 km en el Tour de Luxemburgo, el campeón mundial de 2023, Van der Poel, ha ido ganando impulso como máximo favorito, incluso en el recorrido brutalmente duro, con la victoria que se decidirá en 273,2 km y 12 vueltas al circuito de Mount Royal.

El holandés llegó temprano al aeropuerto de Bruselas junto con su compañera Roxanne, renovado y listo para el gran evento del 27 de septiembre.

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“¿Me he recuperado de mis 175 km en solitario? Absolutamente, estoy feliz de haber podido terminar con una nota positiva. Me doy cuenta de que probablemente no podré hacerlo una segunda vez”, dijo Van der Poel. esporza y VTMaún minimizando cualquier sugerencia de que él sea el principal contendiente.

“No creo que el hecho de estar solo en Luxemburgo cambie mucho mi estatus. No creo que sea el máximo favorito, sino uno de los outsiders. Si soy el máximo favorito, nunca me escondo, pero hay corredores con más posibilidades en este recorrido que yo. Pero, por supuesto, hay oportunidades”.

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Con 3.800 m de desnivel positivo, Van der Poel está en desventaja en comparación con jugadores como Remco Evenepoel, Isaac del Toro y Paul Seixas. Sin embargo, en su mejor día, puede producir el tipo de actuaciones que podrían brindarle una segunda camiseta arcoíris de ruta de élite.

Y con equipos nacionales y sin radios de carrera, la imprevisibilidad de la carrera podría favorecer perfectamente al holandés; Es seguro decir que nadie querría enfrentarse a un sprint final con Van der Poel presente, por lo que deshacerse de él temprano será primordial.

“Nada es imposible. Un Campeonato del Mundo es siempre una carrera especial”, afirmó. “No hay auriculares; es una carrera abierta y la carrera a menudo comienza desde muy lejos. Estoy deseando que llegue”.

Después de que sus compañeros belgas Thibau Nys y Gianni Vermeersch ya hubieran hecho el check-in, Van Aert llegó tarde a los mostradores de facturación, pero con tiempo suficiente antes del vuelo de la mañana. La carrera en ruta será su primera carrera desde una exitosa campaña en la Vuelta a España, donde ganó dos etapas, el maillot verde y el premio de supercombatividad, además de ayudar a Matt Brennan a conseguir cinco victorias.

Se ha perdido el Mundial las dos últimas temporadas, pero junto a Evenepoel debería liderar a los belgas como favoritos para la victoria. La última aparición de Van Aert lo vio terminar segundo en Glasgow, mientras que Van der Poel ganó en solitario bajo la lluvia.

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Se han planteado preguntas sobre cómo los viajes de larga distancia y el desfase horario pueden afectar a las dos superestrellas, con Het Laatste Nieuws El analista Jan Bakelants dijo: “De ninguna manera es una ventaja irse tan tarde. Entiendo que Wout quería estar en casa por un tiempo después de todas esas semanas fuera, y entiendo que Mathieu prefirió correr en Luxemburgo, pero me temo que el desfase horario todavía persiste en sus cuerpos”.

Pero según Kris Van der Mieren, médico deportivo del equipo de Bélgica en Canadá, el momento no debería ser un problema en lo que respecta a la aclimatación.

“Estamos hablando de atletas de alto nivel. Y todos los estudios muestran que se recuperan mucho más rápido del desfase horario”, dijo Van der Mieren. El Nieuwsblad.

“No se trata de un día por hora, sino de un día por hora y media o dos. Así que nadie tiene que preocuparse: quizás algunos tendrán las piernas algo débiles durante los primeros días, pero alguien como Van Aert estará completamente adaptado el domingo”.