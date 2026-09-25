El holandés dice: “No creo que sea el máximo favorito, sino uno de los outsiders” a pesar de la escandalosa victoria en Luxemburgo la semana pasada.

El martes por la mañana, Mathieu van der Poel y Wout van Aert partieron hacia Canadá antes de la carrera en ruta del Campeonato Mundial de este domingo en Montreal, y se espera que los eternos rivales desempeñen un papel importante en la carrera por el maillot arcoíris.

Recién salido de su ridícula victoria de etapa en solitario de 174 km en el Tour de Luxemburgo, el campeón mundial de 2023, Van der Poel, ha ido ganando impulso como máximo favorito, incluso en el recorrido brutalmente duro, con la victoria que se decidirá en 273,2 km y 12 vueltas al circuito de Mount Royal.

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